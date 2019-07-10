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Günlük burç yorumları 10 Temmuz Çarşamba - Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 08:31 | Son Güncelleme

Burcunuzda sizi neler bekliyor? 10 Temmuz Çarşamba için günlük burç yorumları ile Haziran ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Merkür ve Mars ile ter açılara girdiği bulunduğu bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları 10 Temmuz Çarşamba - Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!

9 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Merkür ve Mars ile ters açılara girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Temmuz

Koç Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, saat 12:28’te Akrep burcuna geçiyor. Öğleden sonra maddi konularınız öne çıkabilir. Ay’ın Merkür ve Mars ile kurduğu zorlu açılar nedeniyle borçlarınız konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 12:28’te Akrep burcuna ilerliyor. Günün ikinci yarısı ilişki ve evlilik konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay-Merkür ve Ay-Mars sert kontakları nedeniyle eşiniz veya sevgiliniz ile aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu durum sinirli tepkiler vermenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, saat 12:28 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Ofis yaşamınız bugün öne çıkabilir. Özellikle Ay’ın Merkür ve Mars ile oluşturduğu sert etkiler nedeniyle çalışma arkadaşlarınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bazen sessizleşip bazen de agresif çıkışlar yapmanız dikkatleri üzerinize çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Boşlukta kalan Ay, 12:28 olduğunda Akrep burcuna giriş yapıyor. Bugün duygusal olabileceğiniz bir gündesiniz. Ay ve Merkür, devamında Ay ve Mars arasında oluşan gergin açılar nedeniyle aşk hayatınızda partnerinizle karşılıklı söylediğiniz sözler yaralayıcı olabilir. Sonradan düzeltmesi zor olmaması için tepkilerinizi frenleyin. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Hareketini boşlukta sürdüren Ay, 12:28’te Akrep burcuna geçiyor. Günün genelinde ailevi konularınız öne çıkabilir. Ay-Merkür ve Ay-Mars zorlu etkileşimleriyle beraber ailenin büyüklerine karşı sert tavırlar ortaya koyabilirsiniz. İşlerinize müdahale edilmesi bir noktadan sonra sabrınızı taşırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareket eden Ay, 12:28 itibariyle Akrep burcuna giriş yapıyor. Ay’ın Merkür ve Mars ile oluşturduğu gergin açılar çevrenizde iletişim kurarken yanlış anlaşılmalara açık olabileceğinizi gösteriyor. Hem birebir görüşmelerinizde hem de mesajlarınızda daha açıklayıcı olmaya özen gösterin. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Hareketini boşlukta sürdüren Ay, saat 12:28’te Akrep burcuna geçiyor. Ay-Merkür ve sonrasında Ay-Mars sert görünümleri nedeniyle finansal konularınızda zorluklar yaşayabilirsiniz. Size söz verilmiş tutarlar hesabınıza yatmamış olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, boşlukta ilerledikten sonra saat 12:28’te sizlerin burcuna giriş yapıyor. Günün genel enerjisi sizler için yüksek olsa da Ay’ın Merkür ve Mars ile oluşturduğu sert açılar nedeniyle sevdiğinizle ortak bir paydada buluşmakta zorlanabilirsiniz. Ani çıkışlarınız kalp kırıklıkları yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Günün ilk yarısı boşlukta olan Ay, saat 12:28 olunca Akrep burcuna geçiyor. Günün genelinde Ay-Merkür, devamında Ay-Mars zorlu etkileşimlerinin aktif olmasıyla beraber mazide kalmış birinden tekrardan haber alabilirsiniz. Bu haberi almak agresif olmanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay, günün ilk saatlerinde boşlukta ilerliyorken, 12:28’te Akrep burcuna geçiyor. Genel olarak şansınızın açık olduğu bugünde Ay’ın Merkür ve Mars ile oluşturduğu uyumsuz açılar nedeniyle bunu hissetmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizdekilerin arkanızdan konuştuklarına şahit olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Günün ilk ışıklarında boşluktaki Ay, 12:28’te Akrep burcuna ilerliyor. Gün içerisinde aktifleşen Ay-Merkür ve Ay-Mars arasındaki sert etkileşimler nedeniyle geleceğinizi ilgilendiren konularda harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Yapmak istediklerinize başkaları engel olmaya çalışabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, 12:28’te Akrep burcuna geçiyor. Ay’ın Merkür ve Mars ile oluşturduğu zorlu görünümlerden dolayı akademik hayatınızda engellerle karşılaşabilirsiniz. Her şeyi doğru okuduğunuzdan emin olmalısınız. Uzun yolculuklarınızda da dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

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