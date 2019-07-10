Günlük burç yorumları 10 Temmuz Çarşamba - Ay, Merkür ve ve Mars ile gergin gergin açılara giriyor!

9 Temmuz Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Merkür ve Mars ile ters açılara girdiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8-14 haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 Temmuz Koç Günlük Burç Yorumu

Boşlukta hareket eden Ay, saat 12:28’te Akrep burcuna geçiyor. Öğleden sonra maddi konularınız öne çıkabilir. Ay’ın Merkür ve Mars ile kurduğu zorlu açılar nedeniyle borçlarınız konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, saat 12:28’te Akrep burcuna ilerliyor. Günün ikinci yarısı ilişki ve evlilik konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay-Merkür ve Ay-Mars sert kontakları nedeniyle eşiniz veya sevgiliniz ile aranızda yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu durum sinirli tepkiler vermenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, saat 12:28 itibariyle Akrep burcuna geçiyor. Ofis yaşamınız bugün öne çıkabilir. Özellikle Ay’ın Merkür ve Mars ile oluşturduğu sert etkiler nedeniyle çalışma arkadaşlarınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Bazen sessizleşip bazen de agresif çıkışlar yapmanız dikkatleri üzerinize çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Boşlukta kalan Ay, 12:28 olduğunda Akrep burcuna giriş yapıyor. Bugün duygusal olabileceğiniz bir gündesiniz. Ay ve Merkür, devamında Ay ve Mars arasında oluşan gergin açılar nedeniyle aşk hayatınızda partnerinizle karşılıklı söylediğiniz sözler yaralayıcı olabilir. Sonradan düzeltmesi zor olmaması için tepkilerinizi frenleyin. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Hareketini boşlukta sürdüren Ay, 12:28’te Akrep burcuna geçiyor. Günün genelinde ailevi konularınız öne çıkabilir. Ay-Merkür ve Ay-Mars zorlu etkileşimleriyle beraber ailenin büyüklerine karşı sert tavırlar ortaya koyabilirsiniz. İşlerinize müdahale edilmesi bir noktadan sonra sabrınızı taşırabilir. Devamını okumak için tıklayınız