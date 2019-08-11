Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Boğa Günlük Burç Yorumu Boşlukta ilerleyen Ay, 07:49’da Oğlak burcuna giriş yapıyor. Seyahat planları yapabilirsiniz. Pozitif gününüzdesiniz bazen geçmişe takılıp enerjinizin düşürmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Koç Günlük Burç Yorumu Boşluktaki Ay, saat 07:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda yaşadıklarınız aklınızı kurcalayabilir. Bugün haftanın diğer beklenen güzel olayı gerçekleşiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Bugün, Kurban bayramının ilk günü olan 11 Ağustos Cumartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcuna geçtiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

Terazi Günlük Burç Yorumu Ay, saat 07:49’da hareketine Oğlak burcunda devam ediyor. Bugün ailenizle olan sorunlarınıza odaklanabilirsiniz. Yapıcı olduğunuzda her şey tatlıya bağlanacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sabah boşlukta olan Ay, 07:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Aşk hayatınızın önem kazanacağı bir gündesiniz. Geçmişteki problemleri partnerinizin yüzüne vurmak yerine aşkın tadını çıkartmayı deneyin. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay, 07:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Yorgunsanız kendinizi zorlamayın. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Hareketini boşlukta sürdüren Ay, 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. İlişki ve evlilik hayatınızda geçmişte yaşadıklarınızı tekrardan gündeme getirmek yerine yeni bir sayfa açmayı denemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu Boşlukta olan Ay, 07:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Harcamalarınızda açılmamanız gereken bir gündesiniz. Aksine borçlarınızı azaltmanız gereken bir dönemde olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Boşlukta kalan Ay, sabah 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. Bugün hayata gerçekçi yaklaşımınız bazen kendinizi gereksiz yere eleştirmenize neden olabilir. Hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünmektense biraz bekleyin ve oluruna bırakın. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Ay, hareketine 07:49 itibariyle Oğlak burcunda devam ediyor. Sizler için ekonomik koşullarınızın ön plana çıkacağı bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Boşlukta olan Ay, saatler 07:49 olduğunda sizlerin burcuna geçiyor. Bu zamanla birlikte üstünüzdeki düşük enerji de kalkıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Saat 07:49 itibariyle Ay, Oğlak burcuna giriş yapıyor. Gün içerisinde riskli hareketlerden kaçının. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Uzun süredir boşlukta bulunan Ay, 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. Güne başladığınızda şansınız açık olacak. Sadece dostlarınıza karşı ettiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız