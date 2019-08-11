HABER

Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 07:42 | Son Güncelleme

11 Ağustos'ta yani bayramın ilk gününde burcunuzda sizi neler bekliyor? Günlük burç yorumları ile Ağustos ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcuna geçtiği bu gün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Bugün, Kurban bayramının ilk günü olan 11 Ağustos Cumartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcuna geçtiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 Ağustos

Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 07:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda yaşadıklarınız aklınızı kurcalayabilir. Bugün haftanın diğer beklenen güzel olayı gerçekleşiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, 07:49’da Oğlak burcuna giriş yapıyor. Seyahat planları yapabilirsiniz. Pozitif gününüzdesiniz bazen geçmişe takılıp enerjinizin düşürmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, 07:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Harcamalarınızda açılmamanız gereken bir gündesiniz. Aksine borçlarınızı azaltmanız gereken bir dönemde olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Hareketini boşlukta sürdüren Ay, 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. İlişki ve evlilik hayatınızda geçmişte yaşadıklarınızı tekrardan gündeme getirmek yerine yeni bir sayfa açmayı denemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, 07:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Yorgunsanız kendinizi zorlamayın. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Sabah boşlukta olan Ay, 07:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Aşk hayatınızın önem kazanacağı bir gündesiniz. Geçmişteki problemleri partnerinizin yüzüne vurmak yerine aşkın tadını çıkartmayı deneyin. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 07:49’da hareketine Oğlak burcunda devam ediyor. Bugün ailenizle olan sorunlarınıza odaklanabilirsiniz. Yapıcı olduğunuzda her şey tatlıya bağlanacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta kalan Ay, sabah 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. Bugün hayata gerçekçi yaklaşımınız bazen kendinizi gereksiz yere eleştirmenize neden olabilir. Hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünmektense biraz bekleyin ve oluruna bırakın. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketine 07:49 itibariyle Oğlak burcunda devam ediyor. Sizler için ekonomik koşullarınızın ön plana çıkacağı bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, saatler 07:49 olduğunda sizlerin burcuna geçiyor. Bu zamanla birlikte üstünüzdeki düşük enerji de kalkıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Saat 07:49 itibariyle Ay, Oğlak burcuna giriş yapıyor. Gün içerisinde riskli hareketlerden kaçının. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Uzun süredir boşlukta bulunan Ay, 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. Güne başladığınızda şansınız açık olacak. Sadece dostlarınıza karşı ettiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

5-11 Ağustos haftalık burç yorumları5-11 Ağustos haftalık burç yorumları
1 Ağustos Aslan burcunda yeniay1 Ağustos Aslan burcunda yeniay
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Porcshe'u karısına bıraktı

Porcshe'u karısına bıraktı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı

Bayram namazı için Anadolu'nun ilk camisini doldurdular

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: 2 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı!

Ankara'da feci kaza! Aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.