Günlük burç yorumları 11 Ağustos Pazar - Bayramın ilk gününde burçlar!

Bugün, Kurban bayramının ilk günü olan 11 Ağustos Cumartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Ağustos ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcuna geçtiği bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 5 - 11Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, saat 07:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda yaşadıklarınız aklınızı kurcalayabilir. Bugün haftanın diğer beklenen güzel olayı gerçekleşiyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay, 07:49’da Oğlak burcuna giriş yapıyor. Seyahat planları yapabilirsiniz. Pozitif gününüzdesiniz bazen geçmişe takılıp enerjinizin düşürmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, 07:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiyor. Harcamalarınızda açılmamanız gereken bir gündesiniz. Aksine borçlarınızı azaltmanız gereken bir dönemde olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Hareketini boşlukta sürdüren Ay, 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. İlişki ve evlilik hayatınızda geçmişte yaşadıklarınızı tekrardan gündeme getirmek yerine yeni bir sayfa açmayı denemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, 07:49 itibariyle Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Gün içerisinde sağlığınıza dikkat etmenizde yarar var. Yorgunsanız kendinizi zorlamayın. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sabah boşlukta olan Ay, 07:49’da Oğlak burcuna geçiyor. Aşk hayatınızın önem kazanacağı bir gündesiniz. Geçmişteki problemleri partnerinizin yüzüne vurmak yerine aşkın tadını çıkartmayı deneyin. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay, saat 07:49’da hareketine Oğlak burcunda devam ediyor. Bugün ailenizle olan sorunlarınıza odaklanabilirsiniz. Yapıcı olduğunuzda her şey tatlıya bağlanacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta kalan Ay, sabah 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. Bugün hayata gerçekçi yaklaşımınız bazen kendinizi gereksiz yere eleştirmenize neden olabilir. Hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünmektense biraz bekleyin ve oluruna bırakın. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, hareketine 07:49 itibariyle Oğlak burcunda devam ediyor. Sizler için ekonomik koşullarınızın ön plana çıkacağı bir gün olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta olan Ay, saatler 07:49 olduğunda sizlerin burcuna geçiyor. Bu zamanla birlikte üstünüzdeki düşük enerji de kalkıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Saat 07:49 itibariyle Ay, Oğlak burcuna giriş yapıyor. Gün içerisinde riskli hareketlerden kaçının. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Uzun süredir boşlukta bulunan Ay, 07:49’da Oğlak burcuna ilerliyor. Güne başladığınızda şansınız açık olacak. Sadece dostlarınıza karşı ettiğiniz sözlere dikkat etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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