Günlük burç yorumları: 11 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Merkür-Kuzey düğüm görünümü, eşimiz başta olmak üzere başkalarıyla ilişkimizi güvence anlamında ele almamızı sağlar. Bu güvencenin temelinde sevdiklerimizi, ailemizi koruma ve kollama ihtiyacımız yoğundur. Partnerimizin hayatımızdaki önemi, yuvamızın geleceği, aile olmanın önemi büyüktür. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:39 Kova burcunda ilerleyen Ay etkisinde güne başlarken, kendinizi giyiminizle, fikirlerinizle duruşunuzla dışa ifade edersiniz. Sizi mutlu eden, keyiflendiren konular üzerinde düşünmeyi tercih edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:39 Kova burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, iletişimde sizin kadar hızlı, çevik hareket eden biri yoktur desek yeridir. Baskılara karşı çıkmak, kendi yolunuzu çizmek, ideallerinize sahip çıkmak, dünyadan, ülkenizden bahsetmek, hayatın eğlenceli oyunlu yanlarından konuşmak sizi keyiflendiricidir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:39 Ay-Kova burcu seyriyle günü karşılıyoruz. Güzel konuşma ve yazma yeteneğiniz, teknolojik konularda bilgilenme hevesiniz, dış dünya ile temasınız gün boyunca ön plandadır. İletişim kurmak sizin için gayet değerlidir. Yeni şeyler keşfetmek ve öğrenmek peşinde olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:39 Kova burcunda ilerleyecek Ay, kişisel hedefleriniz, içinde bulunduğunuz hayat şartları, problemleriniz hakkında hassasiyet gösterebilirsiniz. Kırgın olduğunuz bazı insanlar ve sizde yer etmiş önemli olaylar üzerinde düşünme gereği duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 02:39 Kova burcunda ilerleyecek Ay, yüreğimizdeki özgür kadın veya özgür erkeğin ortaya çıkışına vesiledir. Sanki üstünüzde kavak yelleri esiyor gibidir. Hareketli bir gün yaşamak adına, kendinizce bir plan yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:39 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, ne kadar özel biri olduğunuzun partneriniz veya etrafınızdaki kişiler tarafından kabul edilmesini beklersiniz. Olaylara farklı bir bakış açısıyla yanaşarak çözüm üretmeye yatkın oluruz. Kendimizi nasıl daha rahat hissedebiliriz, bunların hesabını yapabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız