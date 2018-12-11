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Günlük burç yorumları: 11 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 07:04 | Son Güncelleme

11 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 11 Aralık Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Merkür-Kuzey düğüm görünümü, eşimiz başta olmak üzere başkalarıyla ilişkimizi güvence anlamında ele almamızı sağlar. Bu güvencenin temelinde sevdiklerimizi, ailemizi koruma ve kollama ihtiyacımız yoğundur. Partnerimizin hayatımızdaki önemi, yuvamızın geleceği, aile olmanın önemi büyüktür. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:39 Kova burcunda ilerleyen Ay etkisinde güne başlarken, kendinizi giyiminizle, fikirlerinizle duruşunuzla dışa ifade edersiniz. Sizi mutlu eden, keyiflendiren konular üzerinde düşünmeyi tercih edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:39 Kova burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, iletişimde sizin kadar hızlı, çevik hareket eden biri yoktur desek yeridir. Baskılara karşı çıkmak, kendi yolunuzu çizmek, ideallerinize sahip çıkmak, dünyadan, ülkenizden bahsetmek, hayatın eğlenceli oyunlu yanlarından konuşmak sizi keyiflendiricidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:39 Ay-Kova burcu seyriyle günü karşılıyoruz. Güzel konuşma ve yazma yeteneğiniz, teknolojik konularda bilgilenme hevesiniz, dış dünya ile temasınız gün boyunca ön plandadır. İletişim kurmak sizin için gayet değerlidir. Yeni şeyler keşfetmek ve öğrenmek peşinde olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:39 Kova burcunda ilerleyecek Ay, kişisel hedefleriniz, içinde bulunduğunuz hayat şartları, problemleriniz hakkında hassasiyet gösterebilirsiniz. Kırgın olduğunuz bazı insanlar ve sizde yer etmiş önemli olaylar üzerinde düşünme gereği duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:39 Kova burcunda ilerleyecek Ay, yüreğimizdeki özgür kadın veya özgür erkeğin ortaya çıkışına vesiledir. Sanki üstünüzde kavak yelleri esiyor gibidir. Hareketli bir gün yaşamak adına, kendinizce bir plan yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:39 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, ne kadar özel biri olduğunuzun partneriniz veya etrafınızdaki kişiler tarafından kabul edilmesini beklersiniz. Olaylara farklı bir bakış açısıyla yanaşarak çözüm üretmeye yatkın oluruz. Kendimizi nasıl daha rahat hissedebiliriz, bunların hesabını yapabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:39 Ay-Kova burcunda ilerleyecek. Sizi takdir etmeyen, sizinle aynı yolda ilerlemeyen kişilere karşı kızgınlığın işaretidir. Bu ister aileniz olsun isterse başka biri olsun fark etmez. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:39 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, duygu ve düşüncelerinizi kimsenin onayına ihtiyaç duymadan özgürce sunmaktan yana oluşunuz size doğal bir çekicilik kazandırabilir. Bu farklılık önce yakın çevrenizdeki daha sonra da yabancısı olduğunuz ortamlarda dahi kolaylıkla fark edilebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:39 Ay-Kova burcu geçiş etkinliğinde güne adım atıyoruz. Özellikle son günlerde sesinizi duyurmak sizin için gayet önemlidir. Tabii ki her Oğlak burcu mensubunun günü değerlendirme biçimi birbirinden farklı olabilir. Kimi Oğlaklar karşı cins üzerinde etkili olmak ve güçlü çekiciliğinizle ilgi uyandırmak isteyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:39 itibariyle burcunuzda ilerleyen Ayın ışıklandırıcı etkisinde güne adım atıyorsunuz. Kendinizle barışıksınız. Yenilikler konusunda bugün oldukça heveslisiniz. Haksızlıklara karşı duruşunuzla boyun eğmediğinizi gösterirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:39 Ay-Kova burcu seyrinde, dertleşme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak ne gariptir ki, gerçekten derdinizi anlayabilecek tarafsız düşünebilecek insan sayısı azdır. Nice dostluklar kimi zaman gereksiz meseleler yüzünden sona ermiş bazı dostluklar ise araya giren yıllar nedeniyle sona ermiş. İşte bu nedenle konuşmanın da bir anlamı olmadığını düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

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