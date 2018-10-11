Günlük burç yorumları: 11 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Ekim Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, hedefe yönelik hareket etmektir. Maddi ve manevi anlamda sıkıntılarımız vardır ve bunları gidermemiz gerekmektedir. Eğer istediğimiz gibi gelişmeler olmazsa sıkılabiliriz. Bu görünüm bazı kişilerle yapılan derin sohbetlerin, bağlantıların de işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, muhalif kişilerle hesaplaşmanın veya mücadelenin göstergesidir. Bunlar bizi İçten içe yormakta ve istediğimiz gibi adımlar atmamıza engel olmaktadır. Bu yüzden gerginlik duyabiliriz. Dürüst davranmayan insanlardan hoşlanmayız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Saat 01:15 Ay-Venüs kavuşumu, bir yandan gücünüzü kanıtlamaya çalışırken, diğer taraftan sizi birilerinin baskı altına alması anlamına gelebilir. İş veya gündelik hayatınızda ilişki sorunlarının sebep olduğu kaygılar rahatsız edici olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, aşk hayatımız, çocuklarımız ve bizim için önemli olan her şeyi abluka altına alabiliriz. Çünkü zarar görmelerini veya bizden uzaklaşmalarını istemeyiz. Ancak işler bizim istediğimiz gibi yürümeyebilir. Kaygılanırız, gerginlik duyabiliriz. Maddi konular bizi sıkıştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, aile içindeki bir takım meseleler ve partnerimizle alakalı konular bizi kıskaç altına almaktadır. Ancak kaçışımız yoktur. Bu durum bizde stres yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, çevremizdeki kişilerle ilişkimizde derinlikli düşünürüz ve onlarla güçlü bağlantılar kurmaya çalışırız. Ancak iş ve sağlık anlamında bizi yoran, özgürlüğümüzü kısıtlayan meseleler gerginlik yaratabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, istediğimiz gibi hareket etmek, özgür olmak, kararlarımızı kendimiz verebileceğimiz güce kavuşmaktır. Mali konularda kısıtlı bir bütçe ile hareket etmek canımızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, ailevi konuların, mecburiyetlerin bizi sıkıştırması anlamına geliyor. Biz özgür olmak istiyoruz ve maddi-manevi anlamda kuvvetlenmek. Bizi kimsenin yönetmesine izin vermeyeceğiz. Bunun için gerekirse tepki gösterebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Saat 01:15 Ay-Venüs kavuşumu, özellikle gizli ilişki, arzular, tutkular anlamında etkili olduğunu gösteriyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda kenetleneceğiniz bir aşk istiyorsunuz. Sahip olamadığınızda, elde edemediğinizde, elde olmayan engellerle karşılaştığınızda bunu kabul etmenizin mümkün olmadığını görüyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 01:02 Ay-Mars görünüm etkisinde, derinlikli düşünüyoruz. Ancak birçok kişiyle anlaşmakta zorlanmaktayız. Bunun bir nedeni de, maddi ve manevi anlamda özgür olamayışımızdır. Her anlamda rahat ve huzurlu düşünmek bu saatlerde pek kolay değil. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, mesleki konularda ve toplumla alakalı ilişkilerimizde kendimizi pek huzurlu ve rahat hissetmeyiz. Özgürce hareket etmek, hedefimize uygun şekilde insanlarla bağlantı kurmaktan yanayız. İşine gelen gelir, gelmeyen de kendi bilir diyerek tepkide bulunabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, gizli ve kimsenin bilmesini henüz istemediğimiz projeler üzerinde çalışmamız anlamına gelir ki, bunları tam olarak bitirmediğimiz için biraz sıkılırız. Bu görünüm, araştırma, üzerinde çalışma, derinlikli bir şekilde meseleleri gözden geçirmenin işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
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