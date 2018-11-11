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Günlük burç yorumları: 11 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 08:33 | Son Güncelleme

11 Kasım Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve son haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Kasım Pazar yani haftanın son günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, özgürlük arzusunun her alanda etkin olmasıdır. Arzuları uyandırıcı, harekete geçmek için destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, finansal ve iş konularında biraz temkinli olmamızı söylüyor. Ne yaptığımızı bilmemiz, gittiğimiz yolu görmemiz lazım. İstekliyiz, arzuluyuz ve burnumuz iyi koku alıyor. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, özgür ilişki yaşama arzumuzu yükseltiyor. Kafamıza uyan ve yanında keyif duyacağımız birisi istiyoruz. Bir maceraya hazırız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, dikkat gerektiren işlerinize öncelik tanımanın önemini vurguluyor. Finansal ve iş hayatınızla ilgili konular üzerinde iyice düşünelim. Özgürce karar vermek, ilerlemek mümkün gibi görünse de, aceleci olmayalım. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, ilişkileri canlandırıcı ve duygularınızı güçlendiricidir. Güvendiğiniz bir alanı sonuna kadar savunursunuz. Öne atılmaya hazır ve yeniliklere heveslisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, bir yere taşınmakla ilgili kararların işaretçisidir. Saat 03:31 Ay-Chiron görünümü, sizi biraz hassas kılabilir. Değerinizin bir türlü bilinmediğini ve bu yüzden bir hayli zaman kaybettiğinizi düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, isteklerinizi elde etmenizi, düşüncelerinizi çekinmeden ifade etmenizi sağlayıcıdır. Seyahate çıkmak, flört etmek, sevgilinizle güzel zaman geçirmek mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, maddi konularda yeteneklerinizi kullanarak kazanç elde etmede destekleyicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, öne atılmaya hevesli olmamızı sağlıyor. Kendimizi savunuruz, fikirlerimizi ifade ederiz ve yeni her şeye açık oluruz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, paraya olan ihtiyacın ve elde etmek için verilen mücadelenin göstergesidir. Bazen mücadeleden vazgeçip, eldekine razı olabiliriz. Özgür hareket etmek bugünlerde pek kolay değil. Bir şeyler bizi engelleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, sosyal ilişkilerin güçlenmesini sağladığı gibi yeniliklere hevesle atılmamızda bizi destekleyicidir. Plan ve projelere girişilir, kişisel anlamda özgürce kendimizi ifade ederiz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 00:59 Ay-Mars görünümü, iş hayatımızla ilgili yeni kararların işaretçisidir. Saat 03:31 Ay-Chiron görünümü, Hayatın bir seyri alem ve aslında kendimizi tanıma yolculuğu olduğunu hatırlatırken, biraz hüzünlendirebilir sizi. Devamını okumak için tıklayınız

1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları
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