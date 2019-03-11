Günlük burç yorumları 11 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

11 Mart Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Boğa burcunda hareket ediyor. Gelirinizle alakalı konulara odaklanabilirsiniz. Belki şu an aldığınız maaşın size yetmediğini düşünerek yeni arayışlar içerisine girebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Boğa burcunda hareket ediyor. Biraz düşük enerjili bir gün geçirebilirsiniz. Psikolojik olarak bir iyi bir kötü olmanız doğal olarak enerjinizi de aşağı çekecektir. Sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız