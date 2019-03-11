Günlük burç yorumları 11 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

11 Mart Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Boğa burcunda hareket ediyor. Gelirinizle alakalı konulara odaklanabilirsiniz. Belki şu an aldığınız maaşın size yetmediğini düşünerek yeni arayışlar içerisine girebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay Boğa burcunda hareket ediyor. Biraz düşük enerjili bir gün geçirebilirsiniz. Psikolojik olarak bir iyi bir kötü olmanız doğal olarak enerjinizi de aşağı çekecektir. Sağlığınıza da özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugünün büyük çoğunluğunda Ay Balık burcunda ilerliyor. Erken saatlerde Ay’ın Jüpiter ile olan sert açısıyla kariyer hayatınızda gergin bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Ofiste sinirlediğinizde tepkilerinize dikkat edin. İstemediğiniz şanssız durumlar yaşayabilirsiniz. Neyse ki Ay’ın Plüton ile güzel açısı size zarar veren durumların üstüne gittiğinizde başarıyla o işin altından kalkabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay Boğa burcunda hareketini sürdürüyor. Bulunduğunuz topluluk içerisinde kendinizden söz ettireceğiniz başarılar elde edebilirsiniz. Evde oturmak yerine sizler tüm vaktinizi dışarıda harcamak isteyebilirsiniz. Enerjinizin yüksek olduğu zamanlardasınız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın tüm gün Boğa burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Kariyer hayatınız bugün öne çıkabilir. İşinize yoğunlaşırken kendinizi ihmal etmemeye dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Tüm gün Ay Boğa burcunda hareketine devam ediyor. Akademik konularınız, yurt dışı bağlantılarınız, eğitimleriniz ön planda olabilir. İyimser bir güne uyanıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın gün boyunca Boğa burcunda ilerlemeye devam ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün borçlarınız gündeminizde olabilir. Kredi başvuruları yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca Boğa burcunda hareketini sürdürüyor. Hem iş hem gönül ilişkinizin gündemde olacağı bir zaman dilimindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Boğa burcunda ilerleyen Ay, güne başladığınızda kendinizi düşük enerjili hissetmenize neden olabilir. Ofis ortamında altınızda çalışanlarla zaman zaman anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugün boyunca Ay Boğa burcunda hareketini devam ettiriyor. Sizler de aşk hayatınızın ve çocuğunuzun ön planda olacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün bütününde Ay Boğa’daki hareketini sürdürüyor. Daha sakin bir enerjiyle güne uyanıyorsunuz. Evinizle ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde Boğa burcundaki hareketine devam eden Ay, iletişiminizin güçlü olduğu bir günde olduğunuzu gösteriyor. Çalıştığınız çevrede kurduğunuz yeni kontaklar size fırsatlar sunabilir. Devamını okumak için tıklayınız
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