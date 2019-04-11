Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

11 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, sabah saat 06:31 itibariyle Yengeç burcuna geçiyor. Aileniz gündeminizde olabilir. Bugün Ay ve Kiron arasındaki sert açı sebebiyle aile bireyleriyle ilgili bir sağlık probleminde yardımcı olmanız gerekebilir. Duygusal olarak da ailenizden gördüğünüz bir davranış sizi yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta hareket eden Ay, 06:31’de Yengeç burcuna geçiyor. Bugün iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Ay-Kiron arasındaki olumsuz açı, iletişim kurarken ağzınızdan çıkan kelimelerin yaralayıcı olabileceğini gösteriyor. İş ortamınızda özellikle toplantılarınızda, görüşmelerinizde daha yapıcı olmaya gayret etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Burcunuzda boşlukta ilerleyen Ay, sabah 06:31 itibariyle Yengeç burcuna giriş yapıyor. Bugün daha çok maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Yapacağınız finansal işlemlerde dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Beklediğiniz paralar elinize ulaşmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta olan Ay, saat 06:31’de sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Günün genelinde enerjiniz geçtiğimiz günlere göre daha yüksek olacaktır. Fakat burcunuzda ilerleyen Ay, Kiron ile sert kontak kuruyor olacak. Duygusal olarak yara almaya açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken Ay boşlukta hareket ediyor. Saat 06:31 itibariyle de Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bugün düşük enerjili bir gün içerisinde olabilirsiniz. Hem psikolojik hem fiziksel yorgunluğunuz keyifsiz hissetmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay günün başında boşlukta ilerliyor. Sonrasında 06:31 itibariyle de Yengeç burcuna geçiyor. Bugün sosyal ilişkilerinizin önem kazandığı bir gündesiniz. Yardım kuruluşlarında görev almak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugünün başında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Devamında 06:31’de ise Yengeç burcuna giriş yapıyor olacak. Bugün kariyer hayatınız vaktinizi alabilir. Yöneticinizle ters düşebileceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta hareketine devam eden Ay, saat 06:31 olduğunda Yengeç burcuna geçiyor. Son iki güne göre bugün daha enerjik hissedebilirsiniz. Ama Ay ve Kiron arasındaki sert etkileşimle yok yere karamsar olabileceğiniz zamanlar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Hareketine boşlukta devam eden Ay, saat 06:31 olduğunda Yengeç burcuna geçiyor. Günün genelinde finansal konularınıza odaklanabilirsiniz. Fakat bugün sert etkilerini hissedeceğimiz Ay-Kiron kontağı devrede olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay hareketini boşlukta sürdürüyor. 06:31 itibariyle de Ay Yengeç burcuna geçiyor. Gün boyunca ilişki ve evlilik hayatınız gündeminizde olabilir. Yalnız bugün sözlerinize dikkat etmelisiniz. Ay-Kiron arasındaki sert etkinin hakim olduğu bugün içerisinde ilişkinizde duygusal yaralar alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, güne başlarken hareketine boşlukta devam ediyor. 06:31 olduğunda da Yengeç burcuna geçiyor. Günün genel teması çalışma ortamınız ve sağlığınız olabilir. Fakat bugün hem işinizle hem sağlığınızla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay’ın boşlukta ilerlediği bir günün başlangıcındasınız. 06:31 itibariyle Ay Yengeç burcuna geçiyor olacak. Bugünkü gündeminiz aşk hayatınız ve çocuğunuz odaklı olabilir. Duygusal bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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