Günlük burç yorumları 11 Nisan Perşembe - Nisan ayı burç yorumları

11 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın boşlukta ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, sabah saat 06:31 itibariyle Yengeç burcuna geçiyor. Aileniz gündeminizde olabilir. Bugün Ay ve Kiron arasındaki sert açı sebebiyle aile bireyleriyle ilgili bir sağlık probleminde yardımcı olmanız gerekebilir. Duygusal olarak da ailenizden gördüğünüz bir davranış sizi yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başında boşlukta hareket eden Ay, 06:31’de Yengeç burcuna geçiyor. Bugün iletişim trafiğiniz yoğun olabilir. Ay-Kiron arasındaki olumsuz açı, iletişim kurarken ağzınızdan çıkan kelimelerin yaralayıcı olabileceğini gösteriyor. İş ortamınızda özellikle toplantılarınızda, görüşmelerinizde daha yapıcı olmaya gayret etmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Burcunuzda boşlukta ilerleyen Ay, sabah 06:31 itibariyle Yengeç burcuna giriş yapıyor. Bugün daha çok maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Yapacağınız finansal işlemlerde dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Beklediğiniz paralar elinize ulaşmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün başında boşlukta olan Ay, saat 06:31’de sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Günün genelinde enerjiniz geçtiğimiz günlere göre daha yüksek olacaktır. Fakat burcunuzda ilerleyen Ay, Kiron ile sert kontak kuruyor olacak. Duygusal olarak yara almaya açık olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken Ay boşlukta hareket ediyor. Saat 06:31 itibariyle de Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Bugün düşük enerjili bir gün içerisinde olabilirsiniz. Hem psikolojik hem fiziksel yorgunluğunuz keyifsiz hissetmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay günün başında boşlukta ilerliyor. Sonrasında 06:31 itibariyle de Yengeç burcuna geçiyor. Bugün sosyal ilişkilerinizin önem kazandığı bir gündesiniz. Yardım kuruluşlarında görev almak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugünün başında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Devamında 06:31’de ise Yengeç burcuna giriş yapıyor olacak. Bugün kariyer hayatınız vaktinizi alabilir. Yöneticinizle ters düşebileceğiniz bir gün içerisinde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Boşlukta hareketine devam eden Ay, saat 06:31 olduğunda Yengeç burcuna geçiyor. Son iki güne göre bugün daha enerjik hissedebilirsiniz. Ama Ay ve Kiron arasındaki sert etkileşimle yok yere karamsar olabileceğiniz zamanlar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız