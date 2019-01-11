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Günlük burç yorumları 11 Ocak Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 07:02 | Son Güncelleme

11 Ocak Cuma için günlük burç yorumları yayında. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 11 Ocak Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

11 Ocak Cuma günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 OCAK

Koç Günlük Burç Yorumu

Duygularınızın ağır bastığı bir güne başlıyorsunuz. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınızda kafanız karışık olabilir. Bilinçaltınızda çözemediğiniz konular sıkıntı verebilir. Yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zehirlenmeler yaşanabilir. Alkol, sigara gibi keyif veren ürünlere eğiliminiz artabilir. Aşırıya kaçabileceğiniz bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün yaptığınız her işte dikkat etmeniz gereken nokta abartmamak olmalıdır. Duygusallığa açık bir gündesiniz, hislerinizi gizlemekte zorlanabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Herkese güvenmeyin, bugün doğru sandığınız her şey yanlış olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

İş yaşamınızla ilgili bugün kendinizi sorgulayabilirsiniz. Gerçekten hayalinizdeki işi mi yapıyorsunuz yoksa bir rutine bağladınız öylesine mi devam ediyorsunuz? Bugün çalışırken en çok bu konuyu düşüneceksiniz. Belki yöneticinizden bunu düşündürtecek bir davranış görmüş olabilirsiniz. Bunun sonucunda verdiğiniz emeklerin değmeyeceğini anlamış olabilirsiniz. Unutmayın bugün kariyerde duygusal kararlar almaya yatkınsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Duygularınızı frenlemeniz gereken bir gündesiniz. Abartılı duygu durum değişiklikleri yaşayabilirsiniz. İyimser bakış açınızı kaybedip, kendinizi hep kötüye odaklayabilirsiniz. Geçici bir zaman dilimi, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Eğitim, hukuk, seyahat konuları gündeminizde olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Bugün maddi gelir ve giderlerinize odaklanacağınız bir gündesiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir şeyi satın almak isteyebilirsiniz. Fakat bu harcayacağınız para, ileride karşılayamayacağınız bir tutarsa, biraz daha hayalinizi ertelemenizi tavsiye ederim. Miras konusu varsa, size söylenenlere hemen inanmayın. Aldatıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

İlişkinize ve evliliğinize yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. Hayal ettiğiniz ilişkiyle gerçekte olanın farklı olduğunu düşünebilirsiniz. Bu durumu partnerinize yansıtmamaya dikkat edin. Sert etki alıyorsunuz, vereceğiniz bir cevap karşı tarafı kendinizden soğutabilir. Karşı tarafın da duyguları olduğunu unutmayın. Ortak iş açmışlar varsa aynı durum ortağınız için de geçerlidir. Ufak bir sorun büyüyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda aşk hayatınızla ilgili içinize sinmeyen durumlar olabilir. Duygusal yaşamınızda netleştiremediğiniz şeyler tüm gün enerjinizi düşürebilir. İstediğiniz aşk bu mu yoksa daha mı farklıydı bunu sorgulayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili gelişmeler olabilir. Ufak bir sorun çabucak büyüyebilir. Tepkilerinizde dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Güne aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili konulara yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Partnerinizin üstüne fazla düşebilirsiniz. Öğleden önce zor bir zaman dilimindeyiz. Partnerinize karşı verdiğiniz tepkiler kırıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Evinize odaklanacağınız bir gündesiniz. Bugün sert açılar mevcut, evinizin içinde tadilat veya tamirat gerektiren şeyler varsa küçük kazalara karşı dikkatli olun. Aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Ufak sorunlar uzayarak çok başka yerlere gidebilir. Yanılgılara açık bir gündesiniz. Ailenizle ilgili kulağınıza çalınan her şeye itibar etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bugün iletişim kurarken sözcüklerinize dikkat etmelisiniz. Bulunduğunuz çevrede söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. İletişim kurduğunuz kişiler iş ortamındaysa ağzınızdan çıkan ufak bir kelime gitgide olayı büyütebilir. Eğitim hayatında da elinizde olmadan gerginlikler yaşayabilirsiniz. Kardeşiniz veya akrabalarınızdan da beklemediğiniz bir tutum görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Parayla ilgili işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Yeni bir yatırım düşünebilirsiniz. Fakat bugün maddi konularda riskli bir gündesiniz. Elinizdeki paradan çok daha fazlasına borçlanırsanız, kapatmakta zorlanabilirsiniz. Maddi değeri olan eşyalarınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Bugün bakımlı, girdiği ortamlarda kendine baktıran bir havanız var. Fakat günün genelinde aldığınız sert açılar, kariyerinizle ilgili gerginlikler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bazen enerjinizi kendi kendinize düşürebilirsiniz. Hayallerinizin gerçek olmayacağı hissine kapılabilirsiniz. Bunların hepsi geçici bir durum, siz hayatın pozitif tarafına odaklanmaya çalışın. Devamını okumak için tıklayınız

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