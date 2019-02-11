Günlük burç yorumları 11 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

11 Şubat Pazartesi günü için günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 4 - 10 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 ŞUBAT Koç Günlük Burç Yorumu 02:47-04:28 arasında Ay boşlukta ilerliyor. Bu saat diliminden sonra Boğa burcuna geçen Ay, sizlerin maddi konularını gündeme getirebilir. Gelirinizde artışlar olabilir. Finansal anlamda önünüzü daha net görebileceğiniz bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Günün ilk saatlerinde Ay, 02:47-04:28 arasında boşlukta olacak. 04:28 itibariyle sizin burcunuza geçen Ay, enerjinizin arttığı bir güne başlamanızı sağlıyor. Bugün kendinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Estetik için de uygun bir zaman dilimindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Günün erken saatlerinde 02:47-04:28 saatleri arasında Ay boşlukta ilerliyor. 04:28 itibariyle Boğa burcuna geçen Ay, biraz daha düşük enerjili bir güne başlayabileceğinizi gösteriyor. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Dinlenmeyi ihmal ettiğiniz için de güne halsiz başlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu 02:47-04:28 arası Ay boşlukta ilerlemesine devam edecek. Bu saat dilimiyle beraber Ay Boğa burcuna geçiyor. Enerjinizin yüksek, sosyal yönünüzün ortaya çıktığı bir günde olacaksınız. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Şanslı olduğunuz günlerden birindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Günün hemen başında Ay, 02:47-04:28 saatleri arasında boşlukta olacak. 04:28 itibariyle Boğa burcuna geçen Ay, kariyer hayatınıza odaklanacağınız bir gün olabileceğini gösteriyor. Yöneticinizle görüşme yapmak için ideal bir gündesiniz. Yapacağınız görüşmeler, toplantılar olumlu sonuçlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu 02:47-04:28 arası Ay boşlukta hareketine devam ediyor olacak. Sonrasında Ay, Boğa burcuna geçiyor. Bugün sizler için istediklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gün. Umut dolu hayata pozitif bakış açınız, olumlu gelişmeleri kendinize çekebileceğinizi gösteriyor. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde başvurularınız veya beklediğiniz haberler olumlu sonuçlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu 02:47-04:28 itibariyle Ay, boşlukta ilerlemesine devam edecek. Saat 04:28 olduğunda ise Boğa burcuna geçiş yapıyor. Gün boyunca finansal konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Borçlarınız ve ödemeleriniz vaktinizi alabilir. Miras konusu gündeminizde varsa lehinize bir ilerleme olabilir. Devamını okumak için tıklayınız