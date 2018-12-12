Günlük burç yorumları: 12 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyri, yeniliklere hevesli olmanın işaretçisidir. Arkadaşlık ilişkileriniz, yakın çevrenizle olan temaslarınız yoğunlaşır. İletişimin her alanında ön saflarda yer alabilirsiniz. Dostlarınızla yakından ilgilenebilir, işlerinizi çabucak halledebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Ay-Kova burcu seyri hem arkadaşça paylaşımda bulunmak, hem yeniliklere açık olmak hem de yeri geldiğinde hakkınız ne ise onu uygun bir şekilde dile getirmekte yardımcı olur. Özellikle çıkarlarınızı düşünerek, bastığınız yeri bilerek kararlarınızı verirseniz, ileride rahat etmiş olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyri, yeniliklere kucak açmaktır. İnsanları sürprizlerle şaşırtmaktan hoşlanırsınız. Üzerinizde denetim kurmayacak, fikirlerinizi sizin bakış açınızla ele alacak insanlarla iletişimde bulunmayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizle bağlantıya geçerek ilişkiniz hakkında konuşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyrinde, sizi bir türlü anlamayan partneriniz, bir arkadaşınız, aile yakınınızla aranızda istenmeyen konuşmalar geçebilir. Hayatın doğum-ölüm-ayrılık gibi zorlu yanlarına katlanmakta güçlük çektiğinizi düşünebilirsiniz. Size göre iki günlük dünyada neden her şey ters gitmektedir. İşte kafanızın içinde bu soru bir türlü cevaplanmamaktadır. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Ay-Kova burcu seyir etkinliği devam ediyor. Partnerinizle veya yakın çevrenizle temasınız bugün yoğun olur. Arkadaşça paylaşımları önemsersiniz. Sevgilinizin dengeli ve tutarlı davranışlarda bulunmasını arzularsınız. Etrafınızdaki insanların size karşı dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz. Gereksiz konularla meşgul edilmekten hoşlanmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Ay-Kova burcu seyir etkinliği devam ediyor. Arkadaşlık ilişkileri, ileriye yönelik beklentileriniz tümüyle ön planda olacak. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda bazı kişi ve durumlara sabretmekte zorlandığınızı düşünürsünüz. Sanki olan biten, sizi bir değişime sürüklemektedir. Bazen durup sakin bir şekilde düşünürsünüz bazen de bugün olduğu gibi içinizden bir ses, hadi harekete geç ve bu durumlardan kendini kurtar demektedir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, devam eden Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, aşk hayatınız, sosyal faaliyetleriniz, çocuklarınızla olan ilişkiniz, hayatın farklı yanlarını keşfetme arzunuz yine ön planda. Sorunlar olsa dahi, bunlarla yüz yüze gelmekten pek hoşlanmazsınız. Elden geldiğince eskiyi geride bırakıp yeniye yer açmak istersiniz. Yenilik anlamındaki aktiviteler sizi bir hayli heyecanlandırır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyrinde, ilişkinizi, aile hayatınızı ve iş konularını gözden geçirebilirsiniz. Zaten bu meseleler ister istemez öne çıkar. Eğer dışarıdan yönelen veyahut kendi içinizde sizi rahatsız eden mevzular varsa, bunları çözüme kavuşturmak istersiniz. Hatta bir hayli sabırsız davranabilirsiniz. Çünkü mali açıdan hayatınızı garanti altına almak, belki ailenize yardımcı olmak veyahut yeni bir yere taşınmak için güçlenmeniz gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyri dostlarınızla iletişimin ve kendinizi en güzel şekilde ifade etmenin işaretçisidir. Sosyal ilişkileriniz güçlüdür ve işler kolayca yürür. Doğal liderliğiniz, girişim yeteneğin ön plandadır. Yakınlarınızla olan iletişimde sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bunlar hoş değişiklikler olacağı gibi harekete geçiren aktif sosyal faaliyetlerin de işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 20:36 Ay-Güneş görünüm etkisinde, birbirinizin farklı yönlerini anlamaya ve anlaşmaya gönüllü iseniz emin olunuz ki, aranızdaki sorunlar çözüme kavuşur. Tam tersi durumda aranıza bir mesafe girmesi mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, burcunuzda ilerleyen Ay, ilgiyi üzerinize toplamanızı sağlar. Fikirlerinizi kolayca ifade edersiniz. Sizi dinleyenler bir hayli zeki olduğunuzu düşünürler. Doğrudur. Aslında bu tavırlarınızla dışa karşı ve sizi devre dışı bırakmaya çalıştığını sananlara, bir gözdağı vermiş olursunuz. Kurallarla sınırlanmış hiçbir şeye tahammülünüz yoktur. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 20:36 Ay-Güneş arasındaki görünüm, beraberliğinizle ilgili meselelerde partnerinizin mağrur halleri, sürekli kendinden yana olan tavırları canınızı sıksa da, bu itişmenin tutkularınızın yoğunlaşmasında etkili olduğunu fark edebilirsiniz. Hatta bazen sırf nasıl davranacağını görmek için onu çileden çıkaracak şekilde hareket edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum