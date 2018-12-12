Günlük burç yorumları: 12 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

11 Aralık Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyri, yeniliklere hevesli olmanın işaretçisidir. Arkadaşlık ilişkileriniz, yakın çevrenizle olan temaslarınız yoğunlaşır. İletişimin her alanında ön saflarda yer alabilirsiniz. Dostlarınızla yakından ilgilenebilir, işlerinizi çabucak halledebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, Ay-Kova burcu seyri hem arkadaşça paylaşımda bulunmak, hem yeniliklere açık olmak hem de yeri geldiğinde hakkınız ne ise onu uygun bir şekilde dile getirmekte yardımcı olur. Özellikle çıkarlarınızı düşünerek, bastığınız yeri bilerek kararlarınızı verirseniz, ileride rahat etmiş olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyri, yeniliklere kucak açmaktır. İnsanları sürprizlerle şaşırtmaktan hoşlanırsınız. Üzerinizde denetim kurmayacak, fikirlerinizi sizin bakış açınızla ele alacak insanlarla iletişimde bulunmayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizle bağlantıya geçerek ilişkiniz hakkında konuşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler gün boyu etkili olacak Ay-Kova burcu seyrinde, sizi bir türlü anlamayan partneriniz, bir arkadaşınız, aile yakınınızla aranızda istenmeyen konuşmalar geçebilir. Hayatın doğum-ölüm-ayrılık gibi zorlu yanlarına katlanmakta güçlük çektiğinizi düşünebilirsiniz. Size göre iki günlük dünyada neden her şey ters gitmektedir. İşte kafanızın içinde bu soru bir türlü cevaplanmamaktadır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Ay-Kova burcu seyir etkinliği devam ediyor. Partnerinizle veya yakın çevrenizle temasınız bugün yoğun olur. Arkadaşça paylaşımları önemsersiniz. Sevgilinizin dengeli ve tutarlı davranışlarda bulunmasını arzularsınız. Etrafınızdaki insanların size karşı dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorsunuz. Gereksiz konularla meşgul edilmekten hoşlanmazsınız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, Ay-Kova burcu seyir etkinliği devam ediyor. Arkadaşlık ilişkileri, ileriye yönelik beklentileriniz tümüyle ön planda olacak. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda bazı kişi ve durumlara sabretmekte zorlandığınızı düşünürsünüz. Sanki olan biten, sizi bir değişime sürüklemektedir. Bazen durup sakin bir şekilde düşünürsünüz bazen de bugün olduğu gibi içinizden bir ses, hadi harekete geç ve bu durumlardan kendini kurtar demektedir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, devam eden Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, aşk hayatınız, sosyal faaliyetleriniz, çocuklarınızla olan ilişkiniz, hayatın farklı yanlarını keşfetme arzunuz yine ön planda. Sorunlar olsa dahi, bunlarla yüz yüze gelmekten pek hoşlanmazsınız. Elden geldiğince eskiyi geride bırakıp yeniye yer açmak istersiniz. Yenilik anlamındaki aktiviteler sizi bir hayli heyecanlandırır. Devamını okumak için tıklayınız