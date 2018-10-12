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Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 07:00 | Son Güncelleme

12 Ekim Cuma gün için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

12 Ekim Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu zaman dilimi içinde, olayları derinlemesine analiz ederiz. Ancak birilerine güven duymak kolay değildir. Söylenen sözler, karşılaşılan insanlarla aranızda belli bir mesafe bırakmayı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Sevdikleriniz ve sevmedikleriniz konusunda keskin görüşleriniz vardır. İyi niyetli olmayanlara karşı tedbirli davranabilir lafınızı pek esirgemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Kimseye belli etmesek de, iş hayatınız, sağlık ve özel meseleler kafamızı kurcalayıcıdır. Aslında siz insanlarla aranıza mesafe koymaktan yana değilsiniz. Ancak bazı kişilerin kendini bilmez halleri, boş konuşmaları, kıskançlıkları canınızı sıkmaktadır. Fakat kendinizi dizginlemeniz gerektiğini biliniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Ailenizi, sevdiklerinizi her ne pahasına olursa olsun korumak istersiniz. Sanki her an ters bir şey olacakmış gibi evham yaparsınız. Ancak bu saatlerde lütfen sakin olunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu saatlerde, çevrenizdeki bazı kişilerin aslında pek de güvenilmeyecek insanlar olduklarını düşünebilirsiniz. Belli bir mesafe koyarak onları gözlem altına alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu saatlerde, çevrenizdeki bazı kişilerin aslında pek de güvenilmeyecek insanlar olduklarını düşünebilirsiniz. Belli bir mesafe koyarak onları gözlem altına alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, istediğimiz gibi hareket etmek, özgür olmak, kararlarımızı kendimiz verebileceğimiz güce kavuşmaktır. Mali konularda kısıtlı bir bütçe ile hareket etmek canımızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, saat 07:11 Güneş-Pluto zorlu görünümü, şu aralar özellikle aceleci kararlar vermemeniz gerektiğini gösteriyor. Eğer hala bitmemiş bir ilişkiniz, meseleniz varsa, yeni bir adım atmanız tabii ki kolay olmaz. Sabırlı olmayı bilmek gerekiyor. Ancak şunu bilmelisiniz ki, bu yol uzun bir yol. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 07:11 Güneş-Pluto zorlu görünümü, yeni bir işin yürürlüğe konması için, ihtiyaç duyulan paranın göstergesi. Maliyetin yüksekliği sizi zorluyor. Bu işi hem ekonomik açıdan nasıl halledeceğinizi hem de şöyle gösterişli bir şekilde ortaya koyabileceğinizi düşünüyorsunuz. Doğal olarak streslisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 07:11 Güneş-Pluto zorlu görünümü, yeniliklerin yavaş ve oldukça derinden başladığını gösteriyor. Siz sinirlenseniz de, sıkılsanız da, beklemesini lütfen biliniz. Hele hele sabırsız davranmayınız. Kariyer hayatınıza önem veriniz. Kendinizi garanti altına almadan, sağlamlığından şüphe ettiğiniz bir olgunun içinde yer almayınız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 07:11 Güneş-Pluto zorlu görünümü bir yandan korkularınızın esiri olmanıza, baskılar karşısında yılmanıza, kendinize olan güven duygunuzu yitirmenize neden olurken diğer yandan ilişkilerde kopuşlara, isyanlara sebebiyet verebilir. Siz ortayı bulayım, dengeyi koruyayım, uyumlu davranayım diye uğraştıkça, baskılar çok daha fazla artar ve tepenizin tası atar. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Sezgilerimiz oldukça güçlüdür. Etrafımızdaki insanlara şöyle bir bakarız. Ancak dikkatli bir şekilde iletişimde bulunmak lazımdır. İçinizdekileri dışarı yansıtırken temkinli olmakta yarar vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali durumlar oluşabilir. Haksızlıklara tahammül gücünüz düşüktür. Devamını okumak için tıklayınız

8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
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