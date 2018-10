Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

12 Ekim Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Sevdikleriniz ve sevmedikleriniz konusunda keskin görüşleriniz vardır. İyi niyetli olmayanlara karşı tedbirli davranabilir lafınızı pek esirgemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Kimseye belli etmesek de, iş hayatınız, sağlık ve özel meseleler kafamızı kurcalayıcıdır. Aslında siz insanlarla aranıza mesafe koymaktan yana değilsiniz. Ancak bazı kişilerin kendini bilmez halleri, boş konuşmaları, kıskançlıkları canınızı sıkmaktadır. Fakat kendinizi dizginlemeniz gerektiğini biliniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Ailenizi, sevdiklerinizi her ne pahasına olursa olsun korumak istersiniz. Sanki her an ters bir şey olacakmış gibi evham yaparsınız. Ancak bu saatlerde lütfen sakin olunuz. Devamını okumak için tıklayınız