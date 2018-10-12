Günlük burç yorumları: 12 Ekim Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

12 Ekim Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu zaman dilimi içinde, olayları derinlemesine analiz ederiz. Ancak birilerine güven duymak kolay değildir. Söylenen sözler, karşılaşılan insanlarla aranızda belli bir mesafe bırakmayı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Sevdikleriniz ve sevmedikleriniz konusunda keskin görüşleriniz vardır. İyi niyetli olmayanlara karşı tedbirli davranabilir lafınızı pek esirgemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Kimseye belli etmesek de, iş hayatınız, sağlık ve özel meseleler kafamızı kurcalayıcıdır. Aslında siz insanlarla aranıza mesafe koymaktan yana değilsiniz. Ancak bazı kişilerin kendini bilmez halleri, boş konuşmaları, kıskançlıkları canınızı sıkmaktadır. Fakat kendinizi dizginlemeniz gerektiğini biliniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Ailenizi, sevdiklerinizi her ne pahasına olursa olsun korumak istersiniz. Sanki her an ters bir şey olacakmış gibi evham yaparsınız. Ancak bu saatlerde lütfen sakin olunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu saatlerde, çevrenizdeki bazı kişilerin aslında pek de güvenilmeyecek insanlar olduklarını düşünebilirsiniz. Belli bir mesafe koyarak onları gözlem altına alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 02:12-12:53 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu saatlerde, çevrenizdeki bazı kişilerin aslında pek de güvenilmeyecek insanlar olduklarını düşünebilirsiniz. Belli bir mesafe koyarak onları gözlem altına alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 01:02 Ay-Mars görünümü, istediğimiz gibi hareket etmek, özgür olmak, kararlarımızı kendimiz verebileceğimiz güce kavuşmaktır. Mali konularda kısıtlı bir bütçe ile hareket etmek canımızı sıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, saat 07:11 Güneş-Pluto zorlu görünümü, şu aralar özellikle aceleci kararlar vermemeniz gerektiğini gösteriyor. Eğer hala bitmemiş bir ilişkiniz, meseleniz varsa, yeni bir adım atmanız tabii ki kolay olmaz. Sabırlı olmayı bilmek gerekiyor. Ancak şunu bilmelisiniz ki, bu yol uzun bir yol. Devamını okumak için tıklayınız