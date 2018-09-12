Günlük burç yorumları: 12 Eylül Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

12 Eylül Çarşamba için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 10:55 Jüpiter-Pluto görünümü, finansal açıdan destekleyici bir işaret olup, sıkıntılarınıza çözüm bulmanızı sağlayan manevi bir kuvvettir. Miras, kredi, yatırım yoluyla elde edilecek para veya partneriniz, işveren veya diğerlerinin size olan yardımıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, saat 01:58-21:15 arasında etkili Ay boşluk süresince, başkalarına anlayışlı olmamızı, dengeli ve uyumlu bir şekilde hareket etmemizi gerektiren durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle hallerde ne kendinizden çok şey vererek üzülmeli ne de sorunları görmezden gelerek üstünü kapatmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 01:58-21:15 arasında etkili Ay boşluk süresince, ilişkinin sizde hangi duyguları, hisleri ve gerçekleri uyandırdığı üzerinde düşünebilirsiniz. Bazen ortaklaşa hareket etmek kimi ilişkilerde zordur. Ancak bu ilişki sizin için önem arz ediyorsa bunu yapabilmek daha kolaydır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 01:58-21:15 arasında etkili Ay boşluk süresince, huzurlu ve sağlam bir düzen kurabilmeniz için öncelikle sorumluluklarınızın farkında olmanız gerektiğini işaret ediyor. Eviniz, ailevi ilişkilerinizle alakalı konularda belli bir baskı söz konusu olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 01:58-21:15 arasında etkili Ay boşluk süresince, yer değiştirme ve nakil yoluyla başka bir ortamda çalışmak yaşamak gibi konular üzerinde ciddiyetle düşünmenin işaretçisidir. Ancak olan resme bakmak gerekir, karar değişikliğinde bulunulmamalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 01:58-21:15 arasında etkili Ay boşluk süresince, hayatınızda neyin değerli olduğunu düşünebilirsiniz. Eş veya ortak ilişkileri yoluyla maddi gelir elde eden birisiyseniz bunun sizi kısıtlayıp kısıtlamadığı üzerinde düşünebilirsiniz. Maddi konular üzerinde düşünebilirsiniz. Ancak yeni bir karar verilmemelidir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 10:55 Jüpiter-Pluto görünümü, maddi yönde olanakların, bir desteğin, bir önemli adımın ve oluşumun işaretçisidir. Faydalı bir değişimdir. Size başarı ve içsel anlamda güç kazandırır. Aile olmak, yuva kurmak, geleceğinizi garanti etmek fırsatıdır. Kazandırıcı yatırımın göstergesi olduğu gibi, maddi açıdan sizi güçlendiricidir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 01:58-21:15 arasında etkili Ay boşluk süresince, ilişkinizi gözden geçirerek nelerin düzeltilmesi gerektiğini veya ne yaparsanız daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz bunları saptamanız lazımdır. Ancak belli bir memnuniyetsizlik, karmaşa ve duygusal kısıtlanmalar sizi rahatsız edebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Saat 10:55 Jüpiter-Pluto görünümü, fiziksel ve ruhsal anlamda sizi güçlendiren, mevcut sıkıntılarınızı aşmanızı sağlayan maddi ve manevi anlamda kuvvettir. Bir şeyler değişir, dönüşür, yenilenir ve hayatınıza dahil olur. Olgunlaşmadır, verimliliktir, insanın potansiyel gücünün açığa çıkışıdır. Bu güçle lider olurunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 10:55 Jüpiter-Pluto görünümü başarılı bir dönüşüm ve yenilenmenin göstergesidir. Bir grubun liderliğini üstlenebilirsiniz. İşinizdeki başarınızdan söz edilir. Karşınıza güçlü insanlar çıkar. Onlardan maddi-manevi yönde destek görürsünüz. Bir olgunlaşma dönemidir. Kararlılık ve başarının göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Saat 10:55 Jüpiter-Pluto görünümü, iş hayatınızla ilgili olumlu bir değişim ve dönüşümün anahtarını sizlere sunuyor. Verimsiz olandan işlerliği olana yönelme gücüdür bu. Yeni bir yolun önünüzde açılışıdır. Sizin için gayet faydalıdır. Güçlü insanlardan görülen desteğin göstergesidir. Bu yaratıcı tarzda çalışmaların, projelerin, fırsatların, olanakların yükselişidir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Saat 10:55 Jüpiter-Pluto görünümü, size arzu ettiğiniz başarıyı getirir. Maddi-manevi açıdan sizi tatmin edici olanak ve fırsatların göstergesidir. Tayin ve terfi etmek, uzun yıllardır mücadele ettiğiniz bir alanda rahata kavuşmak halidir. Yatırım anlamında işlerin, kazançların işaretçisidir. Olgunlaşmadır, büyüme ve güçlenmedir. Devamını okumak için tıklayınız
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