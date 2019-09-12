Günlük burç yorumları 12 Eylül Perşembe - Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

12 Eylül Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Mars ve Jüpiter arasında gerilimin yaşandığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Haftanın en sert açılarından sayılabilecek Mars ve Jüpiter kontağının aktif olmasıyla sizler en çok sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Riskli, sakatlayıcı hareketlerden uzak durmalısınız. Kronik rahatsızlıklarınız bugün şiddetlenebilir, geçti diye tedavilerinizi ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Günün tamamında etkili olacak Mars ve Jüpiter sert açısı nedeniyle bugün aşk hayatınızda gergin bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Hem siz hem karşı taraf gereğinden fazla sorunları uzatabilir. Ayrıca çocuklarınızla ilgili de dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Mars-Jüpiter arasındaki zorlu açının aktif olduğu bir gündesiniz. Sizler özellikle ailenizle ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Aile bireyleri arasındaki tartışmaların sonu gelmeyebilir. Sizler de agresif tepkiler verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Mars’ın Jüpiter ile oluşturduğu sert açının etkisiyle gün içerisinde stresli anlar yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken söyledikleriniz kırıcı olabilir. Çevrenizden tepkiler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızdaki problemler büyüyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Mars ve Jüpiter arasındaki negatif açının aktif olmasıyla bugün maddi olarak risk almamanız gereken bir gündesiniz. Beklemediğiniz şekilde aniden harcama yapmanız gerekebilir. Ayrıca aşk hayatınızda yaşadıklarınız artık size fazla gelebilir. Çocuğunuzla olan iletişiminiz sert olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde hakim olan Mars-Jüpiter sert etkisiyle sizler kendinizi agresif hissedebilirsiniz. Gereği yokken çevrenize karşı sinirli tavırlar gösterebilirsiniz. Aynı durumu eşinize, sevgilinize de yapmanız aranızdaki tansiyonu yükseltebilir. Ailenizdeki bir konu da gereğinden fazla uzayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca aktif olan Mars ve Jüpiter sert açısının etkisiyle bugün sağlık problemleriniz baş gösterebilir. Özellikle mevcut bir tedaviniz varsa kesinlikle bırakmayın. Tekrardan şiddetlenebilir. Geçmişe dair öfkeniz bugün psikolojik olarak sizi aşağıya çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Mars’ın Jüpiter ile yaptığı gergin açı nedeniyle bugün yapacağınız işlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda olan ufak meseleler büyüyebilir. Vereceğiniz tepkiler sert kaçabilir. Duygusal hayatınızda bugün içinize sinmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Mars ve Jüpiter arasında oluşan sert açının etkisiyle bugün kariyer hayatınızda vereceğiniz tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Hiç gereği yokken yöneticinize söylediğiniz bir söz işinizle alakalı sıkıntılı bir sürece girmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün genelinde hakim olan Mars-Jüpiter gergin açısı nedeniyle bugün yapacağınız yolculuklarda dikkatli olmalısınız. Risk almamanız gereken bir gündesiniz. Akademik hayatınızda işler yolunda gitmeyebilir. Ayrıca eski bir sağlık probleminiz yeniden nüks edebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Mars’ın Jüpiter ile yaptığı zorlu açı nedeniyle gün içinde en çok dikkat etmeniz gereken konu paranız olmalıdır. Borcunuzun beklediğinizden fazla olduğuyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Alışveriş yaparken abartılı şekilde harcama yapabilirsiniz. En önemlisi ise sağlığınızı riske atacak tehlikeli hareketlerden uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Mars ve Jüpiter arasında oluşan gergin açıyla tüm gün boyunca ikili ilişkilerinizde agresif bir tavır gösterebilirsiniz. Eşiniz veya sevgiliniz beklentinizden çok farklı davranabilir. Siz daha ince davranışlar beklerken onun kendinden ödün vermemesi sizi üzebilir. Kariyer hayatında da zorlu bir gün geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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