Günlük burç yorumları 12 Eylül Perşembe - Mars ve Jüpiter arasında gerilim!

12 Eylül Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Eylül ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Mars ve Jüpiter arasında gerilimin yaşandığı bugün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 9-15 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 Eylül Koç Günlük Burç Yorumu

Haftanın en sert açılarından sayılabilecek Mars ve Jüpiter kontağının aktif olmasıyla sizler en çok sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Riskli, sakatlayıcı hareketlerden uzak durmalısınız. Kronik rahatsızlıklarınız bugün şiddetlenebilir, geçti diye tedavilerinizi ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Günün tamamında etkili olacak Mars ve Jüpiter sert açısı nedeniyle bugün aşk hayatınızda gergin bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Hem siz hem karşı taraf gereğinden fazla sorunları uzatabilir. Ayrıca çocuklarınızla ilgili de dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Mars-Jüpiter arasındaki zorlu açının aktif olduğu bir gündesiniz. Sizler özellikle ailenizle ilgili konularda dikkatli olmalısınız. Aile bireyleri arasındaki tartışmaların sonu gelmeyebilir. Sizler de agresif tepkiler verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Mars’ın Jüpiter ile oluşturduğu sert açının etkisiyle gün içerisinde stresli anlar yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken söyledikleriniz kırıcı olabilir. Çevrenizden tepkiler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızdaki problemler büyüyebilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Mars ve Jüpiter arasındaki negatif açının aktif olmasıyla bugün maddi olarak risk almamanız gereken bir gündesiniz. Beklemediğiniz şekilde aniden harcama yapmanız gerekebilir. Ayrıca aşk hayatınızda yaşadıklarınız artık size fazla gelebilir. Çocuğunuzla olan iletişiminiz sert olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde hakim olan Mars-Jüpiter sert etkisiyle sizler kendinizi agresif hissedebilirsiniz. Gereği yokken çevrenize karşı sinirli tavırlar gösterebilirsiniz. Aynı durumu eşinize, sevgilinize de yapmanız aranızdaki tansiyonu yükseltebilir. Ailenizdeki bir konu da gereğinden fazla uzayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca aktif olan Mars ve Jüpiter sert açısının etkisiyle bugün sağlık problemleriniz baş gösterebilir. Özellikle mevcut bir tedaviniz varsa kesinlikle bırakmayın. Tekrardan şiddetlenebilir. Geçmişe dair öfkeniz bugün psikolojik olarak sizi aşağıya çekebilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Mars’ın Jüpiter ile yaptığı gergin açı nedeniyle bugün yapacağınız işlerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda olan ufak meseleler büyüyebilir. Vereceğiniz tepkiler sert kaçabilir. Duygusal hayatınızda bugün içinize sinmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız