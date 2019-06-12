Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

12 Haziran Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Satürn ve Mars ile gerginliği olacağı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Ay, günün tamamında Terazi burcunda hareket ediyor. Bugün biraz daha sert etkiler altında olabilirsiniz. Özellikle gönül ilişkinizde Ay’ın Mars ve Satürn ile kuracağı gergin etkiler nedeniyle istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün Ay, günün tamamında Terazi burcunda hareket ediyor. Ay’ın Mars ve Satürn ile kurduğu sert etkiler sebebiyle bugün sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Kronik rahatsızlığınız varsa hiçbir şeyi ihmal etmemeye özen gösterin. Evcil hayvanınızda da sorunlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Tüm gün boyunca Ay, Terazi burcunda hareket ediyor. Ay’ın Mars ve Satürn ile arka arkaya kurduğu gergin kontaklar sebebiyle aşk hayatınızda agresif bir gün geçirebilirsiniz. En son sözü en başta söylememeye dikkat edin. Çocuğunuzu da tehlikeli hareketlerden uzak tutmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay, tüm gün Terazi burcundaki hareketini sürdürüyor. Ay’ın önce Mars sonra da Satürn ile oluşturduğu sert açılar sebebiyle bugün aile içerisinde tansiyon yükselebilir. İstemeden de olsa kalp kırabilirsiniz. Evinizin içinde kendinizi riske atacak işlerden uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Gün boyunca sert etkiler altında olabilirsiniz. Ay-Mars ve sonrasında Ay-Satürn zorlu açıları nedeniyle iletişim kurarken tepkileriniz ağır kaçabilir. Karşı tarafla aranızda sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da agresif olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Terazi burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay’ın Mars sonrasında Satürn ile kurduğu kontaklar sebebiyle maddi hayatınızda garantisi olmayan hiçbir şeyin altına imza atmayın. Getirisinden çok götürüsü olabilir. Değerli eşyalarınızı da kaybetmemeye dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün özellikle kendinizi sert etkiler altında hissedebilirsiniz. Ay ve Mars, sonrasında da Ay ve Satürn zorlu açılarıyla gergin bir gün geçirebilirsiniz. Gönül ilişkinizde de ani çıkışlar yapmaktan kaçının. Devamını okumak için tıklayınız