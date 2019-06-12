Günlük burç yorumları 12 Haziran Çarşamba - Ay, Satürn ve Mars arasında sert açılar!

12 Haziran Çarşamba günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Satürn ve Mars ile gerginliği olacağı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün tamamında Terazi burcunda hareket ediyor. Bugün biraz daha sert etkiler altında olabilirsiniz. Özellikle gönül ilişkinizde Ay’ın Mars ve Satürn ile kuracağı gergin etkiler nedeniyle istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, günün tamamında Terazi burcunda hareket ediyor. Ay’ın Mars ve Satürn ile kurduğu sert etkiler sebebiyle bugün sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Kronik rahatsızlığınız varsa hiçbir şeyi ihmal etmemeye özen gösterin. Evcil hayvanınızda da sorunlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Tüm gün boyunca Ay, Terazi burcunda hareket ediyor. Ay’ın Mars ve Satürn ile arka arkaya kurduğu gergin kontaklar sebebiyle aşk hayatınızda agresif bir gün geçirebilirsiniz. En son sözü en başta söylememeye dikkat edin. Çocuğunuzu da tehlikeli hareketlerden uzak tutmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, tüm gün Terazi burcundaki hareketini sürdürüyor. Ay’ın önce Mars sonra da Satürn ile oluşturduğu sert açılar sebebiyle bugün aile içerisinde tansiyon yükselebilir. İstemeden de olsa kalp kırabilirsiniz. Evinizin içinde kendinizi riske atacak işlerden uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Gün boyunca sert etkiler altında olabilirsiniz. Ay-Mars ve sonrasında Ay-Satürn zorlu açıları nedeniyle iletişim kurarken tepkileriniz ağır kaçabilir. Karşı tarafla aranızda sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da agresif olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın gün boyunca Terazi burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay’ın Mars sonrasında Satürn ile kurduğu kontaklar sebebiyle maddi hayatınızda garantisi olmayan hiçbir şeyin altına imza atmayın. Getirisinden çok götürüsü olabilir. Değerli eşyalarınızı da kaybetmemeye dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay, sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Bugün özellikle kendinizi sert etkiler altında hissedebilirsiniz. Ay ve Mars, sonrasında da Ay ve Satürn zorlu açılarıyla gergin bir gün geçirebilirsiniz. Gönül ilişkinizde de ani çıkışlar yapmaktan kaçının. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay, günün genelinde Terazi burcunda hareket ediyor. Sert bir güne başlıyor olacaksınız. Psikolojik olarak gergin hissedebilirsiniz. Özellikle Ay’ın önce Mars devamında Satürn ile olumsuz açılarda bulunuyor olması sağlığınızla ilgili ciddi sorunları önünüze getirebilir. Kendinizi ihmal etmeyin. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay, hareketini Terazi burcunda sürdürüyor. Ay’ın Mars ve Satürn ile oluşturduğu negatif açılar sebebiyle bugün istemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaş çevrenize karşı agresif bir tutum sergileyebilirsiniz. Herkese güvenmemenizde fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün bütününde Ay, Terazi burcundaki hareketine devam ediyor. Günün genelinde sert etkiler hakim olacak. Ay-Mars ve Ay-Satürn sert kontaklarının arka arkaya oluşmasıyla sizler de kariyer hayatınızda agresif olabilirsiniz. Bir anlık öfkeyle her şeyi kül etmemeye dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. Günün teması sizler için biraz gergin olabilir. Ay-Mars sonrasında Ay-Satürn arasındaki sert etkileşimler hayata pozitif taraftan bakamayacağınız gelişmeleri önünüze getirebilir. Yolculuklarınızda da dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, bütün gün hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Finansal konularınızın gündemde olacağı bugün içerisinde meydana gelen Ay-Mars ve Ay-Satürn sert etkileri nedeniyle maddi hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ayrıca sağlığınızı tehlikeye atacak işlerden kendinizi korumalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
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