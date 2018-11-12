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Günlük burç yorumları: 12 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

12 Kasım Pazartesi yani yeni haftanın ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 12 Kasım Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

12 Kasım Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, rahatlamanın ve güne böyle başlama arzumuzu işaret ediyor. Kişi böyle bir etki altında hayatın gizli ve bilinmeyen yönlerini araştırır. Kendisinin ve başkalarının iç dünyalarını sezgileriyle algılamaya çalışır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, güvenilir kişilerle ilişki kurmaya olan meylinizi güçlendirir. Hem kendinize hem de dost bildiğiniz insanlara olan ilginizin işaretçisidir. Uzun vadeli hedefler belirlemenizi sağlayan bu enerji, hayatınızı ve içinde bulunduğunuz durumu aklı başında değerlendirmenizde size yardımcıdır. Ummadığınız kişilerden destek görmenizi sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, olayları büyütmeden asıl olana yönelmeniz gerektiğini göstermektedir. İnancınızı ayakta tuttuğunuz sürece, hem ilişkinizdeki paylaşım güçlenir hem de kafanızın içindeki sorulara cevap bulmanız kolaylaşır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Ay-Merkür kavuşumu, iş hayatımızın gündelik temposu içinde dağılmadan işlerimizi yoluna koymak gerektiğini gösteriyor. İçtenliğe, samimiyete ihtiyacımız var. Biz nasıl, iyi niyetimizle çevremize yardımcı oluyorsak onların da böyle davranmasını bekliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, bilinmeyen konulara, soyut kavramlara olan ilginizi yükseltir. Hissedişleriniz oldukça derinleşir. Yaşadığınız tecrübelerin aslında gelişiminiz adına ne kadar önemli olduğunu anlamanız kolaylaşır. Burada dikkat edeceğiniz husus, arzularınızla inancınız arasında bir çatışmaya izin vermemenizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, karşı cinse olan ilginizi yükselticidir. Beraberlikte veya iş ortaklığınızla ilgili konularda kendinizi güçlü görme arzunuz yoğundur. İnancınıza uygun bir şekilde yaşamak istersiniz. Partnerinizin de aynı şekilde size destek çıkması, takdir etmesi, doğru ve güvenilir bir şekilde davranması sizin açınızdan son derece kıymetlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, uzun vadeli düşünmenizi sağlayabilir. Mantıklı olana yönelmek, kafanızın içindeki mükemmellik ölçüsünü tekrar gözden geçirmek yararlı olur. Sorunlarınızı çözebilmek adına önünüzdeki alternatifleri bilinçli bir şekilde ele almanız halinde huzur bulmanız mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, ilişkinizle alakalı konularda veya genel olarak aşk hayatınızla ilgili meselelerde yanlış değerlendirmede bulunmamak için aklı başında düşünmeniz gerektiğini söylemektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, aile dirliğiniz, huzur ve güven adına düşünülmesi gerektiğini vurguluyor. Kontrol edemediğiniz durumları kendinize dert etmek yerine, yapabilecekleriniz üzerinde düşünmeniz çok daha hayırlıdır. Aksi halde boş yere güven duygunuzu, inancınızı zedelemiş olursunuz. Sevgi, dostluk bağlarınızı lütfen güçlü tutunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 10:01 Ay-Neptün görünümü size şifa verir. İletişimdeki becerikliliğiniz bu görünüm sayesinde yükselir ve kendiniz için uygun olanı hissedersiniz. Saat 20:57 Ay-Pluto kavuşumu, çevrenizde bulunan insanların sizin fikirlerinize, sunduklarınıza, duruşunuza saygı göstermelerini bekleyeceksiniz. Siz kendi doğanıza uygun şekilde toplumsal ilişkilerinizi düzenlemekten yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 10:01 Ay-Neptün görünümü, maddi konularda gerçekçi ve doğru karar vermenizi sağlayıcıdır. Paranın öneminin farkında olacağınız bugün ilişkilerinizi tekrar bir gözden geçiriniz. Saat 20:57 Ay-Pluto kavuşum etkisi, sınırlarınızı korumaktan yana olduğunuzu gösteriyor. Sezgilerinizi güçlendiriyor. Ancak ilişkilerde tarafsız bir şekilde hareket etmekte fayda vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 10:01 Ay-Neptün olumlu görünümü, hayal dünyanızı renklendirici ve sezgilerinizi güçlendiricidir. Şifalandırıcıdır. Ayrıca bir yandan ciddi düşünmenizi diğer yandan hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek çaba sarf etmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

12-18 Kasım haftalık burç yorumları12-18 Kasım haftalık burç yorumları
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