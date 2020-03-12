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Günlük burç yorumları 12 Mart Perşembe - Ay, Satürn ile dik bir açıya giriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 12 Mart Perşembe için günlük burç yorumları yayında. Ay'ın Terazi burcunda ilerlediği ve Satürn ile dik bir açıda olacağı bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 12 Mart Perşembe - Ay, Satürn ile dik bir açıya giriyor

12 Mart Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcunda seyredeceği ve Satürn ile dik bir açıda gözlemleneceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 MART

Koç Günlük Burç Yorumu
Empatiden uzak kalmak Koç burçlarına zarar verebilir. Çevrenize, ağzınızdan çıkan sözlere biraz dikkat sevgili Koçlar. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Birkaç gündür moral bozukluğu içinde kaybolmuş gibisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Hayatınızda bazı engeller karşınıza çıksa da pes etmek yok. Bugün meydan okuma günü! Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün sağlığınıza dikkat sevgili Yengeç burçları. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Haftanın dördüncü gününde ailenizle yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Uçlarda yaşamak, dengesiz bir sinirle devam etmek size zarar verecek. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Paylaşım yaptığınız kişileri doğru seçin. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Aşk hayatınız gündemde Akrep burçları. Yavaş yavaş canlanmay başladınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
Tüm sorunlar beni mi bulur diye söylenebilirsiniz ama artık geçmişle vedalaşmanın tam zamanı. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Öz güven ve enerjinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Burnunuzdan kıl aldırmamaya devam ederseniz çevrenizdekileri daha çok üzmeye devam edeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
İş yerinde problem yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

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