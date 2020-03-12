Günlük burç yorumları 12 Mart Perşembe - Ay, Satürn ile dik bir açıya giriyor

12 Mart Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcunda seyredeceği ve Satürn ile dik bir açıda gözlemleneceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Empatiden uzak kalmak Koç burçlarına zarar verebilir. Çevrenize, ağzınızdan çıkan sözlere biraz dikkat sevgili Koçlar. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Birkaç gündür moral bozukluğu içinde kaybolmuş gibisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Hayatınızda bazı engeller karşınıza çıksa da pes etmek yok. Bugün meydan okuma günü! Devamını okumak için tıklayınız