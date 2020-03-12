Günlük burç yorumları 12 Mart Perşembe - Ay, Satürn ile dik bir açıya giriyor

12 Mart Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Terazi burcunda seyredeceği ve Satürn ile dik bir açıda gözlemleneceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Empatiden uzak kalmak Koç burçlarına zarar verebilir. Çevrenize, ağzınızdan çıkan sözlere biraz dikkat sevgili Koçlar. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Birkaç gündür moral bozukluğu içinde kaybolmuş gibisiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Hayatınızda bazı engeller karşınıza çıksa da pes etmek yok. Bugün meydan okuma günü! Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün sağlığınıza dikkat sevgili Yengeç burçları. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Haftanın dördüncü gününde ailenizle yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Uçlarda yaşamak, dengesiz bir sinirle devam etmek size zarar verecek. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Paylaşım yaptığınız kişileri doğru seçin. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Aşk hayatınız gündemde Akrep burçları. Yavaş yavaş canlanmay başladınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Tüm sorunlar beni mi bulur diye söylenebilirsiniz ama artık geçmişle vedalaşmanın tam zamanı. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Öz güven ve enerjinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Burnunuzdan kıl aldırmamaya devam ederseniz çevrenizdekileri daha çok üzmeye devam edeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
İş yerinde problem yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız