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Günlük burç yorumları 12 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:34 | Son Güncelleme

12 Mart Salı için günlük burç yorumları ile Mart ayı burç yorumları yayında. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu günde aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları..

Günlük burç yorumları 12 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

12 Mart Salı yani yeni haftanın ikinci günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 MART

Koç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Öğlene kadar işleriniz güzel sonuçlanabilir. Başlayacağınız işleri sabah bitirmeniz faydalı olacaktır. Çünkü 12:30-18:47 arasında Ay boşlukta olacak. 18:47 itibariyle de Ay İkizler burcuna geçiş yapacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir sabahtasınız. Kendinizde değişiklikler düşünüyorsanız öğlene kadar eyleme geçmeniz iyi olacaktır. Ay, 12:30-18:47 aralığında boşlukta hareketine devam edecek. Bu zamandan sonra Ay İkizler burcuna geçiyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir sabahtasınız. Kendinizde değişiklikler düşünüyorsanız öğlene kadar eyleme geçmeniz iyi olacaktır. Ay, 12:30-18:47 aralığında boşlukta hareketine devam edecek. Bu zamandan sonra Ay İkizler burcuna geçiyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Bugünün başlangıcında Ay Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Topluluklar arasında işiniz olabilir. Şansınızın da yardımıyla güzel işlere imza atabilirsiniz. Ay 12:30-18:47 arası uzun bir süre boşlukta kalacak. Yeni bir adım atmak pek iyi olmayabilir. 18:47’den sonra Ay İkizler burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Bugünün ilk yarısında Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Pozitif enerjili bir sabah yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz gelişmeler güzel sonuçlanabilir. Ay’ın 12:30-18:47 arasında boşlukta olduğu zaman aralığında yeni bir başvuruya ya da eğitime başlamanız iyi olmayabilir. Ay 18:47’de İkizler burcuna geçiyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Günün başlangıcında Ay Boğa burcunda ilerliyor. Maddi konularınızla ilgili işlemler yapmayı düşünüyorsanız öğleden sonraya bırakmayın. Ay 12:30-18:47 arasında boşluktayken paranız havada kalabilir. 18:47 sonrası Ay İkizler burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın gün boyunca Boğa burcunda ilerlemeye devam ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün borçlarınız gündeminizde olabilir. Kredi başvuruları yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Güne uyandığınızda Ay Boğa burcunda ilerliyor. Partnerinizle aranızda çözemediğiniz durumlar varsa bugün öğlene kadar yapıcı etkiler altında olacaksınız. Bir şans daha vermeyi düşünebilirsiniz. 12:30-18:47 saatleri arasında Ay boşlukta olacağından aramalarınız, mesajlarınız cevapsız kalabilir. Ay 18:47 itibariyle İkizler burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Ay günün ilk yarısında Boğa burcunda hareket ediyor. Çalıştığınız ortamda bitirmeniz veya sonuçlandırmanız gereken işler varsa öğlene kadar halletmeniz iyi olacaktır. 12:30-18:47 arası yapacağınız girişimler sonuçsuz olabilir. 18:47 olduğunda ise Ay hareketini İkizler burcunda sürdürmeye başlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay bugünün ilk yarısında Boğa burcunda ilerlemeye devam ediyor. Öğlene kadar çocuğunuzla veya partnerinizle ilgili yapmak istedikleriniz varsa eyleme geçin. 12:30-18:47 arası uzun bir zaman diliminde Ay boşlukta olacak. 18:47 itibariyle de Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Evinizde ertelediğiniz işleriniz varsa bugün öğlene kadar her şeyi sorunsuzca halledebilirsiniz. 12:30-18:47 saatlerinde boşlukta olan Ay işlerinizin yavaş ilerlemesine neden olabilir. Ay 18:47’de ise İkizler burcuna geçecek. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Günün ilk yarısı Ay Boğa burcunda ilerlemeyi sürdürüyor. Eğitim hayatınızda yapmanız gereken başvurular veya işlemler varsa öğlene kadar bitirmeniz iyi olacaktır. 12:30-18:47 arası Ay boşluktayken, iletişim kurarken cevap alamadığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Sonrasında ise Ay İkizler burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

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