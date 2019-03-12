Günlük burç yorumları 12 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

12 Mart Salı yani yeni haftanın ikinci günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 MART Koç Günlük Burç Yorumu Ay’ın Boğa burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Öğlene kadar işleriniz güzel sonuçlanabilir. Başlayacağınız işleri sabah bitirmeniz faydalı olacaktır. Çünkü 12:30-18:47 arasında Ay boşlukta olacak. 18:47 itibariyle de Ay İkizler burcuna geçiş yapacak. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Günün başında Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir sabahtasınız. Kendinizde değişiklikler düşünüyorsanız öğlene kadar eyleme geçmeniz iyi olacaktır. Ay, 12:30-18:47 aralığında boşlukta hareketine devam edecek. Bu zamandan sonra Ay İkizler burcuna geçiyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Günün başında Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Olumlu gelişmeler yaşayabileceğiniz bir sabahtasınız. Kendinizde değişiklikler düşünüyorsanız öğlene kadar eyleme geçmeniz iyi olacaktır. Ay, 12:30-18:47 aralığında boşlukta hareketine devam edecek. Bu zamandan sonra Ay İkizler burcuna geçiyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Bugünün başlangıcında Ay Boğa burcundaki hareketine devam ediyor. Topluluklar arasında işiniz olabilir. Şansınızın da yardımıyla güzel işlere imza atabilirsiniz. Ay 12:30-18:47 arası uzun bir süre boşlukta kalacak. Yeni bir adım atmak pek iyi olmayabilir. 18:47’den sonra Ay İkizler burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Bugünün ilk yarısında Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Pozitif enerjili bir sabah yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz gelişmeler güzel sonuçlanabilir. Ay’ın 12:30-18:47 arasında boşlukta olduğu zaman aralığında yeni bir başvuruya ya da eğitime başlamanız iyi olmayabilir. Ay 18:47’de İkizler burcuna geçiyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Günün başlangıcında Ay Boğa burcunda ilerliyor. Maddi konularınızla ilgili işlemler yapmayı düşünüyorsanız öğleden sonraya bırakmayın. Ay 12:30-18:47 arasında boşluktayken paranız havada kalabilir. 18:47 sonrası Ay İkizler burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Ay’ın gün boyunca Boğa burcunda ilerlemeye devam ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Bugün borçlarınız gündeminizde olabilir. Kredi başvuruları yapmayı düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Güne uyandığınızda Ay Boğa burcunda ilerliyor. Partnerinizle aranızda çözemediğiniz durumlar varsa bugün öğlene kadar yapıcı etkiler altında olacaksınız. Bir şans daha vermeyi düşünebilirsiniz. 12:30-18:47 saatleri arasında Ay boşlukta olacağından aramalarınız, mesajlarınız cevapsız kalabilir. Ay 18:47 itibariyle İkizler burcuna geçiyor. Devamını okumak için tıklayınız