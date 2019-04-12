Günlük burç yorumları 12 Nisan Cuma - Nisan ayı burç yorumları

12 Nisan Cuma günü için günlük burç yorumları ve Nisan ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Yengeç burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 NİSAN Koç Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda hareketine devam ediyor. Gündüz saatleri daha olumluyken ailecek sevineceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay’ın Neptün ve sonra Venüs ile kurduğu olumlu açılar duygusal olarak da güzel bir sabah geçirebileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün bütününde Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde güzel etkiler altında olacaksınız. Beklediğiniz haberler varsa size ulaşabilir. Ay-Neptün ve Ay-Venüs olumlu görünümleri, bu haberlerin sevdiğiniz kişiyle ilgili olabileceğini de gösteriyor. Eğitim hayatınızda da beklentinizin üstünde başarı gösterebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Yengeç burcundaki hareketini sürdürüyor. Günün ilk yarısında parayla ilgili işleriniz varsa tamamlamanızda fayda var. Ay’ın Neptün ve Venüs ile güzel açılar kurduğu gündüz saatlerinde maddi durumunuzu ilgilendiren pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay sizlerin burcunda ilerlemeye devam ediyor. Günün ilk yarısıyla beraber kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay’ın Neptün ve Venüs ile pozitif kontaklar kurduğu günün ilk yarısını güzelliğinizle ilgili değişimler için kullanabilirsiniz. Aşkta da gündüz şansınız açık olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Yengeç burcunda hareket ediyor. Gündüz saatlerinde aktif olan Ay-Neptün ve Ay-Venüs güzel kontakları sayesinde duygusal hayatınızda güzel zamanlar yaşayabilirsiniz. Partnerinizle özellikle geçmişteki sorunlarınıza dair konuşmak veya görüşmek istiyorsanız akşama bırakmamanız iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın tüm gün Yengeç burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Günün başlangıcıyla beraber şansınız da açılıyor. Bugün günün ilk yarısı konu ne olursa olsun şansa ihtiyacınız varsa eyleme geçin. Ay-Neptün ve Ay-Venüs güzel kontakları da aşk hayatınızda ve bulunduğunuz çevrede size şans verecektir. Başarılarınız dilden dile konuşulabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay günün tamamında Yengeç burcunda hareket ediyor. İş hayatınızdaki stres düne göre azalıyor. Hatta gündüz saatlerinde kariyerinizde olumlu gelişmeler bile yaşayabilirsiniz. Ay-Neptün ve Ay-Venüs kontaklarının güzel etkileriyle maddi getirisi iyi teklifleri ya da projeler alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız bugün ileride yapmak istedikleriniz, hayalleriniz için karşınıza sabah fırsatlar çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay Yengeç burcundakini seyrini sürdürüyor. Güne uyandığınızda içinizdeki pozitif enerjiyi hissedeceksinizdir. Ay’ın Neptün ve Venüs’le oluşturduğu güzel açılar hem duygusal hem maddi hayatınızda olumlu gelişmeler yaşatabilir. Siz sadece bugün olumluya odaklanın, güzel şeyler size gelecektir. Hislerinizin güçlü olacağı bir gün içerisinde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay’ın günün genelinde Yengeç burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Maddi konularınız bugün de vaktinizi alabilir. Özellikle sabah Ay-Neptün ve Ay-Venüs pozitif açıları hakimken finansal işlerinizde olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Miras konunuz varsa bugün olumlu haberler alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu

Bugünün genelinde Ay Yengeç burcundaki hareketini devam ettiriyor. Düne göre bugün ilişki hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde Ay’ın Neptün devamında da Venüs ile kurduğu güzel kontaklar sonucu partnerinizle aşk dolu zamanlar geçirebilirsiniz. Ortaklıkla yürütülen işiniz varsa kazancınız artabilir. Devamını okumak için tıklayınız