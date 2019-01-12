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Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 08:20 | Son Güncelleme

12 Ocak Cumartesi için günlük burç yorumları yayında. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

12 Ocak Cumartesi günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 OCAK

Koç Günlük Burç Yorumu

11:17’ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Sonrasında Koç burcuna geçen Ay, düşük enerjinizi bir anda yükseltmeye geliyor. Günün ikinci yarısı kendinize odaklanıyorsunuz. Güzelliğinize vakit ayırabilirsiniz. Sağlık problemleriniz varsa daha iyi hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay, 11:17’ye kadar boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yeni bir işe başlamamanızı öneririm. Sonuç alamayabilirsiniz. Ay, Koç burcuna geçtikten sonra sizi daha sakin bir enerji bekliyor. Ufak rahatsızlıklarınız halsiz hissetmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay 11:17 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Bu zaman dilimine kadar kararsız bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Sonrasında sosyal, enerjik yerinde duramayan bir enerjiye bürünebilirsiniz. Evde oturmak yerine dışarıda vakit harcamak, alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken boşlukta seyreden Ay 11:17 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Bu saate kadar önemli işlerinizi, görüşmelerinizi yapmamanızı tavsiye ederim. İşleriniz sonuçsuz kalabilir. Bugün kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Yeni bir iş başvurusu yapmak için öğleden sonrasını tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay’ın boşlukta ilerlediği 11:17’ye kadar enerjiniz biraz düşük olsa da bu saat itibariyle tamamen psikolojiniz değişiyor. Olumlu haberler alabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Akademik konularda şansınız açık, beklediğinizden daha güzel bir başarı elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Boşlukta seyreden Ay, 11:17 itibariyle Koç burcuna giriş yapıyor. Bu zaman dilimine kadar ilişkinizde veya evliliğinizde bazı şeyler sonuçsuz kalabilir. Sorularınızın cevaplarını karşı taraftan alamayabilirsiniz. 11:17 sonrası ve günün kalanında maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Ay’ın açısız ilerlediği 11:17’ye kadar çalışma hayatınızda işleriniz veya görüşmeleriniz sonuçsuz kalabilir. Duygusal olarak kararsız bir ruh halinde olabilirsiniz. Bu zaman diliminden sonra enerjiniz düzeliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerlemesine devam eden Ay, 11:17 itibariyle Koç burcuna geçene kadar aşk hayatınızla ilgili konularda sonuç alamayabilirsiniz. Partnerinizle sorunlarınızı çözmek ya da yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız öğleden sonrayı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

11:17’ye kadar boşlukta hareket eden Ay, sonrasında Koç burcuna geçiyor. Bu saat dilimine kadar ailevi konularda eyleme geçmeyin. Evinizle ilgili de bir değişiklik düşünüyorsanız öğleden sonra daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay 11:17’ye kadar boşluktayken, iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Attığınız mesajlar ya da mailler askıda kalmış olabilir. İşlerinizin uzamasına sebep olabilir. Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle enerjiniz düzeliyor. Ailenize ve evinize enerjinizi harcayacağınız bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

11:17 itibariyle boşluktaki hareketini sonlandıran Ay, Koç burcuna geçiyor. Bu zaman dilimine kadar parayla ilgili işlemleriniz askıda kalabilir. Aktardığınız ya da yatırdığınız para bir şekilde iletilmemiş olabilir. Günün ikinci yarısı ise çok aktifsiniz. Kardeşlerinizle veya yakınlarınızla planlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Boşluktaki Ay, 11:17 itibariyle Koç burcuna geçiş yapıyor. Günün ilk yarısı kafanız karışık olabilir. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Duygularınızın yoğun olduğu bir gündesiniz. Hislerinize kapılıp hemen harekete geçmeyin. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapacaksınız istediğiniz sonucu almak için öğleden sonrayı tercih edin. Devamını okumak için tıklayınız

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