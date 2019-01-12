Günlük burç yorumları 12 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

12 Ocak Cumartesi günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
11:17’ye kadar Ay boşlukta ilerliyor olacak. Sonrasında Koç burcuna geçen Ay, düşük enerjinizi bir anda yükseltmeye geliyor. Günün ikinci yarısı kendinize odaklanıyorsunuz. Güzelliğinize vakit ayırabilirsiniz. Sağlık problemleriniz varsa daha iyi hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay, 11:17’ye kadar boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar yeni bir işe başlamamanızı öneririm. Sonuç alamayabilirsiniz. Ay, Koç burcuna geçtikten sonra sizi daha sakin bir enerji bekliyor. Ufak rahatsızlıklarınız halsiz hissetmenize neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay 11:17 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Bu zaman dilimine kadar kararsız bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Sonrasında sosyal, enerjik yerinde duramayan bir enerjiye bürünebilirsiniz. Evde oturmak yerine dışarıda vakit harcamak, alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Güne başlarken boşlukta seyreden Ay 11:17 itibariyle Koç burcuna geçiyor. Bu saate kadar önemli işlerinizi, görüşmelerinizi yapmamanızı tavsiye ederim. İşleriniz sonuçsuz kalabilir. Bugün kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Yeni bir iş başvurusu yapmak için öğleden sonrasını tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay’ın boşlukta ilerlediği 11:17’ye kadar enerjiniz biraz düşük olsa da bu saat itibariyle tamamen psikolojiniz değişiyor. Olumlu haberler alabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Akademik konularda şansınız açık, beklediğinizden daha güzel bir başarı elde edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Boşlukta seyreden Ay, 11:17 itibariyle Koç burcuna giriş yapıyor. Bu zaman dilimine kadar ilişkinizde veya evliliğinizde bazı şeyler sonuçsuz kalabilir. Sorularınızın cevaplarını karşı taraftan alamayabilirsiniz. 11:17 sonrası ve günün kalanında maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay’ın açısız ilerlediği 11:17’ye kadar çalışma hayatınızda işleriniz veya görüşmeleriniz sonuçsuz kalabilir. Duygusal olarak kararsız bir ruh halinde olabilirsiniz. Bu zaman diliminden sonra enerjiniz düzeliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerlemesine devam eden Ay, 11:17 itibariyle Koç burcuna geçene kadar aşk hayatınızla ilgili konularda sonuç alamayabilirsiniz. Partnerinizle sorunlarınızı çözmek ya da yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız öğleden sonrayı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
11:17’ye kadar boşlukta hareket eden Ay, sonrasında Koç burcuna geçiyor. Bu saat dilimine kadar ailevi konularda eyleme geçmeyin. Evinizle ilgili de bir değişiklik düşünüyorsanız öğleden sonra daha iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay 11:17’ye kadar boşluktayken, iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Attığınız mesajlar ya da mailler askıda kalmış olabilir. İşlerinizin uzamasına sebep olabilir. Ay’ın Koç burcuna geçmesiyle enerjiniz düzeliyor. Ailenize ve evinize enerjinizi harcayacağınız bir gündesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
11:17 itibariyle boşluktaki hareketini sonlandıran Ay, Koç burcuna geçiyor. Bu zaman dilimine kadar parayla ilgili işlemleriniz askıda kalabilir. Aktardığınız ya da yatırdığınız para bir şekilde iletilmemiş olabilir. Günün ikinci yarısı ise çok aktifsiniz. Kardeşlerinizle veya yakınlarınızla planlar yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay, 11:17 itibariyle Koç burcuna geçiş yapıyor. Günün ilk yarısı kafanız karışık olabilir. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Duygularınızın yoğun olduğu bir gündesiniz. Hislerinize kapılıp hemen harekete geçmeyin. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapacaksınız istediğiniz sonucu almak için öğleden sonrayı tercih edin. Devamını okumak için tıklayınız
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