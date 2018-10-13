Günlük burç yorumları: 13 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Ekim Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Ay-Yay burcu geçişi devam ederken, düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilir, sözleriniz ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişiler tarafından cana yakın, sempatik bulunabilirsiniz. Bugün, girdiğiniz her ortamda dikkatlerin üstünüzde toplanmasını sağlayan doğal bir parlaklığa sahipsiniz diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Geçmişle alakalı konular hakkında konuşmaktan ve yaşadığınız bazı olayları tekrar düşünmekten kendinizi alamayabilirsiniz. Kimi zaman aklınıza gelen bazı anılar tedirgin edici olsa da, bütün bunları belirli bir olgunluk içinde ele almak gerektiğini düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Karşıt burcunuz Yayda ilerleyen Ay, başkalarıyla paylaşımda bulunma günüdür. Yaşamın sıkıntılı yanlarından kurtulmak adına daha neşeli ve canlı bir şekilde iletişimde bulunmanız, size moral duygusu kazandırabilir. Belki içinde bulunduğunuz şartlar veya zorluklar nedeniyle, sıkıntılı olsanız da, mutlu görünmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Ay-Yay burcu geçişi devam ediyor. Bu enerjinin etkisinde, fikirlerinizi savunursunuz. Güçlü olduğunuzu göstermekten yanasınız. Liderlik yapabilir ve her şeyde öncelik hakkının kendinizden yana olduğunu düşünürsünüz. Araştırır, bilgilenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Esprili bir şekilde düşüncelerinizi ifade edersiniz. Aşk hayatınızla ilgili her konuda kendinizi özgür biçimde sergileyebilir, ateşli ifade tarzınızla karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz. Çevrenizde bulunan kişiler, bulunduğunuz ortamın renklendiğini, canlandığını düşünebilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde, pozitif, aktif ve neşeli bir şekilde ve ayrıntılara girmeden bütünü keşfetmekten yana olabilirsiniz. Detayların bugün sizin için önemi yoktur, kendi fikirlerinizin tartışmasız bir şekilde kabul edilmesi gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler gün boyu Yay burcunda ilerleyecek olan Ay etkisinde, etkileyici jestlerle, iyimser tavırlarla çevrenizde etkili olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınız bugün çok daha canlı ve çok daha olumludur. Yaşama karşı pozitif düşünceler içinde, başkalarını yönetme ve yönlendirme hevesinde bir insan profili çizebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Yay burcunda ilerlemesini sürdüren Ay güne daha hızlı, aktif şekilde başlamanızı sağlar. Tavırlarınız, dışa yansıyan görüntünüzle sıcacık dursanız da, bu herkesle samimi olacaksınız anlamına gelmez. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Burcunuzda ilerleyen Ay etkisi, rahat, özgür, neşeli bir şekilde günü geçirmeniz adına destekleyici görünmekte. Moralinizi yükseltecek, kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayacak kişilerle bir araya gelebilir, sevdiklerinizle yakın temasta bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar gün boyu Yay burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, hataları görmezden gelecek, elden geldiğince, anlayışlı, affedici olacaksınız. Cömertliğiniz ve koruyucu tavırlarınızla etrafınızdaki insanları sevgiyle kucaklayabilirsiniz. Değişim isteğiniz yüksek olduğu için yaşamanıza yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Bu sayede her şeyi pozitif açıdan ele alma gücünüz yüksektir. Terslikler veya gecikmelerin üstünde durmaya değmez şeklinde bir inanç geliştirmeniz mümkündür. Çevrenizdeki insanlarda görmeyi arzu ettiğiniz en önemli şey, iyimser yaklaşımlar, dürüst davranışlar ve iyi niyettir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Yay burcu seyir etkisi her durumu en ince ayrıntısına kadar incelemenizi, haksızlıklar karşısında susmamanızı sağlıyor. Ayrıca özgür olmak, kimsenin sorunuyla uğraşmamak, kendinizce zamanınızı geçirmek ve kafanıza göre takılmayı tercih edebilirsiniz. Aslında bu biraz da, hayatın zorunlulukları karşısında bir yılgınlık ve yorgunluk işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız
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