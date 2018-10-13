Günlük burç yorumları: 13 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Ekim Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Ay-Yay burcu geçişi devam ederken, düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilir, sözleriniz ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişiler tarafından cana yakın, sempatik bulunabilirsiniz. Bugün, girdiğiniz her ortamda dikkatlerin üstünüzde toplanmasını sağlayan doğal bir parlaklığa sahipsiniz diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Geçmişle alakalı konular hakkında konuşmaktan ve yaşadığınız bazı olayları tekrar düşünmekten kendinizi alamayabilirsiniz. Kimi zaman aklınıza gelen bazı anılar tedirgin edici olsa da, bütün bunları belirli bir olgunluk içinde ele almak gerektiğini düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Karşıt burcunuz Yayda ilerleyen Ay, başkalarıyla paylaşımda bulunma günüdür. Yaşamın sıkıntılı yanlarından kurtulmak adına daha neşeli ve canlı bir şekilde iletişimde bulunmanız, size moral duygusu kazandırabilir. Belki içinde bulunduğunuz şartlar veya zorluklar nedeniyle, sıkıntılı olsanız da, mutlu görünmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Ay-Yay burcu geçişi devam ediyor. Bu enerjinin etkisinde, fikirlerinizi savunursunuz. Güçlü olduğunuzu göstermekten yanasınız. Liderlik yapabilir ve her şeyde öncelik hakkının kendinizden yana olduğunu düşünürsünüz. Araştırır, bilgilenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Esprili bir şekilde düşüncelerinizi ifade edersiniz. Aşk hayatınızla ilgili her konuda kendinizi özgür biçimde sergileyebilir, ateşli ifade tarzınızla karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz. Çevrenizde bulunan kişiler, bulunduğunuz ortamın renklendiğini, canlandığını düşünebilirler. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde, pozitif, aktif ve neşeli bir şekilde ve ayrıntılara girmeden bütünü keşfetmekten yana olabilirsiniz. Detayların bugün sizin için önemi yoktur, kendi fikirlerinizin tartışmasız bir şekilde kabul edilmesi gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler gün boyu Yay burcunda ilerleyecek olan Ay etkisinde, etkileyici jestlerle, iyimser tavırlarla çevrenizde etkili olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınız bugün çok daha canlı ve çok daha olumludur. Yaşama karşı pozitif düşünceler içinde, başkalarını yönetme ve yönlendirme hevesinde bir insan profili çizebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız