HABER

Günlük burç yorumları: 13 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 07:29 | Son Güncelleme

13 Ekim Cumartesi gün için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 13 Ekim Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Ekim Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Ay-Yay burcu geçişi devam ederken, düşüncelerinizi ve duygularınızı açıkça ifade edebilir, sözleriniz ve tavırlarınızla çevrenizdeki kişiler tarafından cana yakın, sempatik bulunabilirsiniz. Bugün, girdiğiniz her ortamda dikkatlerin üstünüzde toplanmasını sağlayan doğal bir parlaklığa sahipsiniz diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Geçmişle alakalı konular hakkında konuşmaktan ve yaşadığınız bazı olayları tekrar düşünmekten kendinizi alamayabilirsiniz. Kimi zaman aklınıza gelen bazı anılar tedirgin edici olsa da, bütün bunları belirli bir olgunluk içinde ele almak gerektiğini düşünebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Karşıt burcunuz Yayda ilerleyen Ay, başkalarıyla paylaşımda bulunma günüdür. Yaşamın sıkıntılı yanlarından kurtulmak adına daha neşeli ve canlı bir şekilde iletişimde bulunmanız, size moral duygusu kazandırabilir. Belki içinde bulunduğunuz şartlar veya zorluklar nedeniyle, sıkıntılı olsanız da, mutlu görünmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Ay-Yay burcu geçişi devam ediyor. Bu enerjinin etkisinde, fikirlerinizi savunursunuz. Güçlü olduğunuzu göstermekten yanasınız. Liderlik yapabilir ve her şeyde öncelik hakkının kendinizden yana olduğunu düşünürsünüz. Araştırır, bilgilenirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Esprili bir şekilde düşüncelerinizi ifade edersiniz. Aşk hayatınızla ilgili her konuda kendinizi özgür biçimde sergileyebilir, ateşli ifade tarzınızla karşı cins üzerinde etkili olabilirsiniz. Çevrenizde bulunan kişiler, bulunduğunuz ortamın renklendiğini, canlandığını düşünebilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde, pozitif, aktif ve neşeli bir şekilde ve ayrıntılara girmeden bütünü keşfetmekten yana olabilirsiniz. Detayların bugün sizin için önemi yoktur, kendi fikirlerinizin tartışmasız bir şekilde kabul edilmesi gerekmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler gün boyu Yay burcunda ilerleyecek olan Ay etkisinde, etkileyici jestlerle, iyimser tavırlarla çevrenizde etkili olabilirsiniz. Özellikle aşk hayatınız bugün çok daha canlı ve çok daha olumludur. Yaşama karşı pozitif düşünceler içinde, başkalarını yönetme ve yönlendirme hevesinde bir insan profili çizebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Yay burcunda ilerlemesini sürdüren Ay güne daha hızlı, aktif şekilde başlamanızı sağlar. Tavırlarınız, dışa yansıyan görüntünüzle sıcacık dursanız da, bu herkesle samimi olacaksınız anlamına gelmez. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Burcunuzda ilerleyen Ay etkisi, rahat, özgür, neşeli bir şekilde günü geçirmeniz adına destekleyici görünmekte. Moralinizi yükseltecek, kendinizi güçlü hissetmenizi sağlayacak kişilerle bir araya gelebilir, sevdiklerinizle yakın temasta bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar gün boyu Yay burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, hataları görmezden gelecek, elden geldiğince, anlayışlı, affedici olacaksınız. Cömertliğiniz ve koruyucu tavırlarınızla etrafınızdaki insanları sevgiyle kucaklayabilirsiniz. Değişim isteğiniz yüksek olduğu için yaşamanıza yeni bir yön vermek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Bu sayede her şeyi pozitif açıdan ele alma gücünüz yüksektir. Terslikler veya gecikmelerin üstünde durmaya değmez şeklinde bir inanç geliştirmeniz mümkündür. Çevrenizdeki insanlarda görmeyi arzu ettiğiniz en önemli şey, iyimser yaklaşımlar, dürüst davranışlar ve iyi niyettir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Ay-Yay burcu seyir etkisi her durumu en ince ayrıntısına kadar incelemenizi, haksızlıklar karşısında susmamanızı sağlıyor. Ayrıca özgür olmak, kimsenin sorunuyla uğraşmamak, kendinizce zamanınızı geçirmek ve kafanıza göre takılmayı tercih edebilirsiniz. Aslında bu biraz da, hayatın zorunlulukları karşısında bir yılgınlık ve yorgunluk işaretidir. Devamını okumak için tıklayınız

8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

İlginizi Çekebilir

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Rahip Brunson çıkışı!

ABD medyası rahip Brunson kararını böyle gördü

ABD medyası rahip Brunson kararını böyle gördü

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile ilgili 'temelsiz atıfları'na sert tepki!

Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile ilgili 'temelsiz atıfları'na sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.