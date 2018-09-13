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Günlük burç yorumları: 13 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 06:49 | Son Güncelleme

13 Eylül Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 13 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Eylül Perşembe için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 06:58 Venüs-Satürn görünümü, daha dikkatli ve tutumlu şekilde hareket etmemizi sağlıyor. her konuda güvenceyi önemseyeceğiz. Bir ilişkide uzun ömürlülük, dürüstlük, güven ve aynı zamanda tutku arayacağız. Yaşça veya ruh olarak olgun kişilere yöneleceğiz. Onları daha güvenilir bulacağız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Perşembe günümüz saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde karşılıyoruz. Ailevi ve ilişkinizle alakalı konularda yaşanan sorunları işaret ediyor. Aile birliği için herkesin kendi payına düşeni yapması gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Venüs-Satürn görünümü, görüşmelerin olumlu şekilde geçmesini sağlar. Uzun vadeli yatırımlar için uygundur. Yaptığınız işin karşılığını almanızda bu görünüm size destektir. Devletle ilgili işlerinizde kolaylık, fırsat ve teşvik görürsünüz. Yaptığınız iş sağlam, güvenilir olur ve başkaları tarafından beğenilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Perşembe günümüz saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde başlayacak. Ailevi-kişisel veya çocuklarınızla ilgili konulardaki sorunları aşmakta zorlanırız. Harcamalara dikkat etmeniz gerekir. Çünkü problemlerin bir çoğu bu yüzden oluşmaktadır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Perşembe günümüzün ilk etkili görünümü, saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm arasında oluşacak. Maddi-manevi anlamdaki sorunları işaret ediyor. Siz kendinize göre haklısınız. Fakat inatlaşarak bunları çözemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, bir ilişkinin iletişim yollarından birisiyle veya bir etkinlikte başlamasını sağlar. Aranızda yaş farkı olabilir. Bu ciddi bir beraberliktir. Devam eden ilişkilerde sorunlar varsa bunlar kolayca çözüme bağlar. Annelik, babalık duygusu yoğunlaşır. Sevdiklerimize olan düşkünlüğümüz bir hayli artar. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Perşembe günümüzü saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde karşılayacağız. Başkalarının çıkarcı davranması, tavırları hal ve hareketleri sizi rahatsız edebilir. Bazı kişilerle anlaşmakta zorlanırsınız. Aranıza mesafe koyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Venüs-Satürn görünümü, başarılı girişimlerin, ilişkilerin, güvencenin işaretçisidir. Büyüklerinizden destek görürsünüz. Eğitimle ilgili konular gündeminizde yer alır. Bir başka yere taşınmak, tayin olmak, atanmak mümkündür. Gençler öğretmenleriyle, çalışanlar patronlarıyla, küçükler büyükleriyle ilişkilerini güçlendirirler. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde Perşembe günümüzü karşılıyoruz. Bizi bir türlü anlamadıklarını düşünürüz. Bu bazen ailemizdir veya partnerimizdir. Konuşsak bir türlü, sussak gönlümüz razı değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Venüs-Satürn görünümü, takdir edilmenizi, başarılı bulunmanızı, güçlü kişilerle ilişki kurmanızı sağlıyor. Arkadaşlarınız sizden saygıyla söz edeceklerdir. Kişisel anlamda güvenceyi öne alacaksınız. Uzun ömürlü ve sağlam olana yöneleceksiniz. Tutkulusunuz ve bir hayli azimlisiniz. Karar verdiğiniz hiçbir şeyden sizi kimse alıkoyamaz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Perşembe gününe saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde adım atacağız. İş hayatı ve özel yaşamla ilgili sorunları çözmek, insanları anlamak pek kolay değildir. Haksızlıklar sizi yorar. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Venüs-Satürn görünümü sizin için bir bonus etkidir. Hem işlerinizi başarılı şekilde organize etmenizi hem de başarılı olmanızı sağlar. Tutkulu, hırslı bir şekilde hedefinize odaklanırsınız. İş görüşmeleri olumlu sonuçlanır. Devamını okumak için tıklayınız

10-16 Eylül haftalık burç yorumları10-16 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
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