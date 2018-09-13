Günlük burç yorumları: 13 Eylül Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Eylül Perşembe için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 06:58 Venüs-Satürn görünümü, daha dikkatli ve tutumlu şekilde hareket etmemizi sağlıyor. her konuda güvenceyi önemseyeceğiz. Bir ilişkide uzun ömürlülük, dürüstlük, güven ve aynı zamanda tutku arayacağız. Yaşça veya ruh olarak olgun kişilere yöneleceğiz. Onları daha güvenilir bulacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Perşembe günümüz saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde karşılıyoruz. Ailevi ve ilişkinizle alakalı konularda yaşanan sorunları işaret ediyor. Aile birliği için herkesin kendi payına düşeni yapması gerekir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Venüs-Satürn görünümü, görüşmelerin olumlu şekilde geçmesini sağlar. Uzun vadeli yatırımlar için uygundur. Yaptığınız işin karşılığını almanızda bu görünüm size destektir. Devletle ilgili işlerinizde kolaylık, fırsat ve teşvik görürsünüz. Yaptığınız iş sağlam, güvenilir olur ve başkaları tarafından beğenilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Perşembe günümüz saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde başlayacak. Ailevi-kişisel veya çocuklarınızla ilgili konulardaki sorunları aşmakta zorlanırız. Harcamalara dikkat etmeniz gerekir. Çünkü problemlerin bir çoğu bu yüzden oluşmaktadır. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Perşembe günümüzün ilk etkili görünümü, saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm arasında oluşacak. Maddi-manevi anlamdaki sorunları işaret ediyor. Siz kendinize göre haklısınız. Fakat inatlaşarak bunları çözemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Venüs-Satürn görünümü, bir ilişkinin iletişim yollarından birisiyle veya bir etkinlikte başlamasını sağlar. Aranızda yaş farkı olabilir. Bu ciddi bir beraberliktir. Devam eden ilişkilerde sorunlar varsa bunlar kolayca çözüme bağlar. Annelik, babalık duygusu yoğunlaşır. Sevdiklerimize olan düşkünlüğümüz bir hayli artar. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Perşembe günümüzü saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde karşılayacağız. Başkalarının çıkarcı davranması, tavırları hal ve hareketleri sizi rahatsız edebilir. Bazı kişilerle anlaşmakta zorlanırsınız. Aranıza mesafe koyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Venüs-Satürn görünümü, başarılı girişimlerin, ilişkilerin, güvencenin işaretçisidir. Büyüklerinizden destek görürsünüz. Eğitimle ilgili konular gündeminizde yer alır. Bir başka yere taşınmak, tayin olmak, atanmak mümkündür. Gençler öğretmenleriyle, çalışanlar patronlarıyla, küçükler büyükleriyle ilişkilerini güçlendirirler. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde Perşembe günümüzü karşılıyoruz. Bizi bir türlü anlamadıklarını düşünürüz. Bu bazen ailemizdir veya partnerimizdir. Konuşsak bir türlü, sussak gönlümüz razı değildir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Venüs-Satürn görünümü, takdir edilmenizi, başarılı bulunmanızı, güçlü kişilerle ilişki kurmanızı sağlıyor. Arkadaşlarınız sizden saygıyla söz edeceklerdir. Kişisel anlamda güvenceyi öne alacaksınız. Uzun ömürlü ve sağlam olana yöneleceksiniz. Tutkulusunuz ve bir hayli azimlisiniz. Karar verdiğiniz hiçbir şeyden sizi kimse alıkoyamaz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Perşembe gününe saat 03:13 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde adım atacağız. İş hayatı ve özel yaşamla ilgili sorunları çözmek, insanları anlamak pek kolay değildir. Haksızlıklar sizi yorar. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Venüs-Satürn görünümü sizin için bir bonus etkidir. Hem işlerinizi başarılı şekilde organize etmenizi hem de başarılı olmanızı sağlar. Tutkulu, hırslı bir şekilde hedefinize odaklanırsınız. İş görüşmeleri olumlu sonuçlanır. Devamını okumak için tıklayınız
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