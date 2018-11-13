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Günlük burç yorumları: 13 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 06:56 | Son Güncelleme

13 Kasım Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 13 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Kasım Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, ilişki ve iş ortaklığı konularında huzuru bulmak ve güven içinde yol almak ve dengeli hareket etmek mecburiyeti vardır. Siz baskın davranır, yönetmeye kalkışırsanız, partner buna izin vermeyebilir. Sert davranmaz ancak yaklaşım tarzınızı veya düşüncelerinizi onaylamadığı açıktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, herhangi bir konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmeniz gerektiğini işaret eder. Eğer yaptığınız işten, savunduğunuz davanızdan, haklı olduğunuz meseleden eminseniz, korku ve endişe duymanıza gerek yoktur. Ancak ayarı iyi tutturmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, aşkta huzura, sevmeye ve sevilmeye olan ihtiyacınızın göstergesidir. Ancak ağzınızın tadını bozabilecek kişi ve kişilerden, sorunlardan mümkün mertebe uzak durmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, ilişkinizi ilgilendiren konular üzerinde birbirinize ne kadar güvenmektesiniz? Bu ilişkiyi baskı altında mı sürdürmektesiniz veya kendinizi hangi mevzularda yetersiz hissetmektesiniz bütün bunların gözden geçirilmesini gerektiricidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 09:32 Ay-Venüs görünüm etkisinde, kurallar ve uyulması zorunluluklar canınızı sıkar. Birilerini memnun etmek zorunluluğu sizi rahatsız edebilir. Çevrenizle nazik bir şekilde ilişki kurmaya özen gösterirsiniz. Fakat bazı kişiler bunun değerini bilmediklerinde keyfiniz kaçabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, kafamız para-aşk-iş v.b konulara bir hayli takılır. Hırslı tepkilerde bulunabiliriz. Güven duygumuzun sürekli parlatılması gerekir. Sevgilimiz doğru bir insan mı, biz huzurlu muyuz, aşk hayatımızda ne anlama geliyor, ne kadar kazanıyoruz, kimler yolumuza taş koyuyor. Bütün bunları sorgularız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, ailevi konularda kendimizi baskı altında hissederiz. Aslında nazik davranmaya, dengeli hareket etmeye çalışırız ve bize de bu şekilde yanaşılmasını isteriz. Fakat bazı kişiler üzerimize gelirse dayanmamız zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, çevrenizdekilerin konuşmalarına, davranışlarına karşı dikkatli olmamızda yarar var. Baktınız ki, biri haksızlık yapıyor, tuhaf haller içinde, onu sakince uyarabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, çevrenizdeki insanlarla ilişkinizi önemsediğinizi gösteriyor. Refah bir yaşam, konforlu ortamlarda bulunmak arzunuz şu aralar gayet yoğun. Ancak mali durumunuz bazı isteklerinizi gerçekleştirmenize yetmiyorsa sizin de biraz dikkatli olmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, tedirginlik duymanıza yol açabilir. Bir şeyleri yoluna koymak, güzelleştirmek, büyüyen sorunları kökünden kazımak istersiniz. Ancak dışarıda ve özel hayatımızda ilişkilerimize dikkat etmek ve buyurgan davranmamak lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, her şeyi kontrol edemeyeceğimizi bilerek kendimizi rahatlatmakta yarar var. Diyeceksiniz ki, bu beni rahatlatmaz. Peki, o zaman saatlerce düşünüp kendimizi mi yoralım. Tam tersine, dış dünya ile barışık olalım ve karamsar düşünmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 09:32 Ay-Venüs görünüm etkisinde, yaşça büyük, aklı başında kişilerle dostluğunuza özel verirsiniz. Ancak sadece kendi çıkarını düşünen kişiler canınızı bir hayli sıkar. Hayat herkes için güvenli ve huzurlu bir yer olmalı diyerek etrafınızdaki insanlara serzenişte bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

12-18 Kasım haftalık burç yorumları12-18 Kasım haftalık burç yorumları
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