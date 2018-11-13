Günlük burç yorumları: 13 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

13 Kasım Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, ilişki ve iş ortaklığı konularında huzuru bulmak ve güven içinde yol almak ve dengeli hareket etmek mecburiyeti vardır. Siz baskın davranır, yönetmeye kalkışırsanız, partner buna izin vermeyebilir. Sert davranmaz ancak yaklaşım tarzınızı veya düşüncelerinizi onaylamadığı açıktır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, herhangi bir konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmeniz gerektiğini işaret eder. Eğer yaptığınız işten, savunduğunuz davanızdan, haklı olduğunuz meseleden eminseniz, korku ve endişe duymanıza gerek yoktur. Ancak ayarı iyi tutturmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, aşkta huzura, sevmeye ve sevilmeye olan ihtiyacınızın göstergesidir. Ancak ağzınızın tadını bozabilecek kişi ve kişilerden, sorunlardan mümkün mertebe uzak durmanızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, ilişkinizi ilgilendiren konular üzerinde birbirinize ne kadar güvenmektesiniz? Bu ilişkiyi baskı altında mı sürdürmektesiniz veya kendinizi hangi mevzularda yetersiz hissetmektesiniz bütün bunların gözden geçirilmesini gerektiricidir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Saat 09:32 Ay-Venüs görünüm etkisinde, kurallar ve uyulması zorunluluklar canınızı sıkar. Birilerini memnun etmek zorunluluğu sizi rahatsız edebilir. Çevrenizle nazik bir şekilde ilişki kurmaya özen gösterirsiniz. Fakat bazı kişiler bunun değerini bilmediklerinde keyfiniz kaçabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, kafamız para-aşk-iş v.b konulara bir hayli takılır. Hırslı tepkilerde bulunabiliriz. Güven duygumuzun sürekli parlatılması gerekir. Sevgilimiz doğru bir insan mı, biz huzurlu muyuz, aşk hayatımızda ne anlama geliyor, ne kadar kazanıyoruz, kimler yolumuza taş koyuyor. Bütün bunları sorgularız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, ailevi konularda kendimizi baskı altında hissederiz. Aslında nazik davranmaya, dengeli hareket etmeye çalışırız ve bize de bu şekilde yanaşılmasını isteriz. Fakat bazı kişiler üzerimize gelirse dayanmamız zor olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, Saat 09:32 Ay-Venüs görünümü, çevrenizdekilerin konuşmalarına, davranışlarına karşı dikkatli olmamızda yarar var. Baktınız ki, biri haksızlık yapıyor, tuhaf haller içinde, onu sakince uyarabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu