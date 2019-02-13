Günlük burç yorumları 13 Şubat Çarşamba (Şubat ayı burç yorumları)

13 Şubat Çarşamba günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ŞUBAT Koç Günlük Burç Yorumu 01:26-12:31 saatleri arasında Ay boşlukta ilerleyecek. Uzun süren bu zaman diliminde yeni bir işe başlamak uygun olmayabilir. Özellikle maddi girişimleriniz sonuçsuz kalabilir. İnternet üzerinden yaptığınız işlemler havada kalabilir. 12:31 itibariyle Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Enerjik, dışa dönük bir yapıda olacaksınız. İletişim yönünüz bugün daha fazla ön plana çıkabilir. İnsanlar fikirlerinize ihtiyaç duyabilir. Bazen konuşmaktan yorulduğunuz anlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Günün neredeyse yarısında Ay boşlukta ilerliyor olacak. 01:26-12:31 saatlerinde Ay boşlukta hareketine devam ederken sizler de kendinizle ilgili yeni bir şeye kalkışmasanız iyi olur. 12:31 olduğunda Ay İkizler burcuna geçiyor. Sizlerin daha çok maddi konuları ön plana çıkabilir. Para transferleriyle uğraşabileceğiniz bir gündesiniz. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay, 01:26-12:31 arasında boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman aralığında kararsız ve sonuç alamadığınız durumlar yaşayabilirsiniz. 12:31 sonrasında ise Ay sizin burcunuza giriş yapıyor. Düşük enerjili haliniz bitiyor. Yerine daha dinç, enerjisi yüksek bir İkizler burcu geliyor. Bugünle beraber artık kendinize biraz daha önem vereceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Çevrenize vakit ayırırken kendinizi ihmal etmemelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu 01:26-12:31 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Bu süreçte işlerinizde şansızlıklar, aksilikler yaşayabilirsiniz. 12:31 olduğunda Ay İkizler burcuna geçiyor. Sizler için bitkin ve düşük enerjili hissedebileceğiniz bir gün olabilir. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Geçmişe çok fazla takılmanız sizi karamsarlaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Günün neredeyse yarısında 01:26-12:31 saatlerinde Ay boşlukta ilerliyor olacak. Bu zaman diliminde işinizle ilgili yeni bir şey yapmamanız iyi olacaktır. Beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Saat 12:31 olduğunda İkizler burcuna geçen Ay, sizlere pozitif enerji vermeye geliyor. Şansınızın açık olduğu bir gündesiniz. Dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu 01:26-12:31 aralığında Ay boşlukta olacak. Sonuç almak istediğiniz işleriniz varsa 12:31 sonrasını beklemeniz faydalı olacaktır. Bu saat dilimiyle beraber Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor olacak. Sizlerin kariyer konuları daha ön plana çıkabilir. Kariyerinizle ilgili aklınızda soru işaretleri olabilir. Çalışmıyorsanız gelecekte yapmak istediklerinize dair harekete geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Günün ilk yarısı Ay 01:26-12:31 saatleri arasında boşlukta olacak. Maddi konularınızla ilgili işlemleriniz varsa öğleden sonrayı tercih etmeniz daha iyi olacaktır. 12:31 itibariyle İkizler burcuna geçen Ay, enerjinizi yükseltiyor. Akademik konularınız, uluslararası işleriniz varsa bu konulara zaman ayırabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda 01:26-12:31 saatleri arasında Ay boşlukta hareketine devam edecek. 12:31 itibariyle Ay İkizler burcuna geçiyor. Bu zaman dilimiyle beraber finansal konularınıza vakit ayırabilirsiniz. Geliriniz ve gideriniz arasında bir denge kurmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Ay bugün 01:26-12:31 arasında boşlukta olacak. 12:31 itibariyle Ay İkizler burcuna geçiyor. Sizler için ilişki ve evlilik hayatınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle bugün daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Duygusal tarafınızın daha ağır bastığı bir günde olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu 01:26-12:31 arasında Ay bugün boşlukta olacak. Günün ilk yarısı boyunca işlerinizde sonuç almak zor olabilir. 12:31’de Ay İkizler burcuna geçiyor. Bu saat itibariyle iş hayatınıza yoğunlaşabileceğiniz bir süreç sizleri bekliyor. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Duygusal olarak kafa karışıklıkları yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız