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Günlük burç yorumları: 14 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

14 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 14 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

14 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, bir yandan ruhsal anlamda bizi sakinleştirir, diğer yandan sahip olmak istediğimiz ne varsa onu tutkuyla ona sarılmamızı sağlar. Hayatın çirkinliklerini düşünmeyiz. Ancak bizi içten içe yormakta olan meseleleri bir an önce halletmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, hem kendi hem de partnerimiz adına ortak düşünmeyi sağlayıcıdır. Eğer sorunlar varsa unutulur ve kırgınlıklar tedavi edilmeye çalışılır. Yalnız olanlar kendi içlerinde hüzün taşısalar da, bu enerji sayesinde umutlarını tekrar filizlendirmeyi başarabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, bilinçli isteklerimizle bilinçaltımızdaki çelişkileri ortadan kaldırarak bize ruhsal bir bütünlük kazandırıyor. Böylece ters giden, huzursuzluk veren her şeyi geride bırakarak önümüzdeki yola odaklanmamız kolaylaşıyor. Hayatı ılımlı bir bakış açısıyla görerek rahatlamamız kolaylaşıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, aşkı derinliklerimiz içinde yaşamamız ve yaşatmamız adına bizi destekliyor. Güven duygumuz yükseliyor ve sevginin hayatımızda ne kadar önemli bir olgu olduğunu tekrar hissetmemizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, başkalarıyla birlik ve bütünlük içinde olmanın insanı nasıl da güvene kavuşturduğunu, ruhumuzdaki yalnızlığı dindirdiğini görmemiz adına bizi destekliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, hislerimizi duygularımızı kelimelerle ifade edebilmemizi sağlıyor. Yakınlarımızın varlığı bizi sakinleştiriyor ve coşturuyor. Saat 07:44 Ay-Jüpiter görünümü, partnerimizle sevgi bağı kurmak, duygularımızı paylaşmak, ondan ilgi görmek isteğimizi işaret ediyor. Buna ihtiyacımız var. Çünkü şu aralar sorumluluklarımız bizi yoruyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, duyguları yüzeye çıkarıyor ve güzelliklere sahip olma hevesliliğimizi çoğaltıyor. Sevdiklerimizi yanımızda görme arzumuz büyüyor. Size sevgiyle yanaşan insanları gönülden kucaklamanızı destekliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 07:10 Ay-Venüs görünüm etkisinde sınırlar ortadan kalkıyor, sevgi birliği öne çıkıyor ve aşk olmazsa olmazımız olarak gönül tahtımıza kuruluyor. Güzellikleri düşünüyor, olumlu dilekler içinde karşılıyoruz günü. İstiyoruz ki, ayrılık dargınlık uzlaşmazlık ve kötülükler olmasın. İnsanlar sevgi içinde yaşasınlar. Aşkın bizi ne kadar beslediğini ve büyüttüğünü hissediyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, iç dünyamızın derinliklerindeki yalnızlığı bize hatırlatsa da, var gücümüzle ayakta durmamız gerektiğinin farkındayız. Derinlemesine düşünüyoruz. Belki birileri duysa ve görse halimizi şaşırabilir. Ancak elde olmadan duygusallaşıyoruz. Farklı bir dünyada yaşama arzumuz büyüyor, sınırlardan uzak bir hayatı özlüyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, kendimizle barışık ve başkalarıyla dostça temasımızın işareti olarak öne çıkıyor. Ruhumuza hoş gelen bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, parasal konular üzerinde derinlemesine düşünmemizi sağlıyor, güvence arzumuzu yükseltiyor. İyi şartlar altında yaşamak ve geleceğimizi garanti altına almak isteyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, inancımızı yükseltiyor. Evrensel boyutta düşünmemizi sağladığı gibi karanlıklarımızı aydınlatıyor. İç barışıklığımızı bozabilecek her şeyden uzak duruyoruz. Hissettiklerimizi ifade gücümüz yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız

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