Günlük burç yorumları: 14 Aralık Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

14 Aralık Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, bir yandan ruhsal anlamda bizi sakinleştirir, diğer yandan sahip olmak istediğimiz ne varsa onu tutkuyla ona sarılmamızı sağlar. Hayatın çirkinliklerini düşünmeyiz. Ancak bizi içten içe yormakta olan meseleleri bir an önce halletmek isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, hem kendi hem de partnerimiz adına ortak düşünmeyi sağlayıcıdır. Eğer sorunlar varsa unutulur ve kırgınlıklar tedavi edilmeye çalışılır. Yalnız olanlar kendi içlerinde hüzün taşısalar da, bu enerji sayesinde umutlarını tekrar filizlendirmeyi başarabilirler. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, bilinçli isteklerimizle bilinçaltımızdaki çelişkileri ortadan kaldırarak bize ruhsal bir bütünlük kazandırıyor. Böylece ters giden, huzursuzluk veren her şeyi geride bırakarak önümüzdeki yola odaklanmamız kolaylaşıyor. Hayatı ılımlı bir bakış açısıyla görerek rahatlamamız kolaylaşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 07:10 Ay-Venüs görünümü, aşkı derinliklerimiz içinde yaşamamız ve yaşatmamız adına bizi destekliyor. Güven duygumuz yükseliyor ve sevginin hayatımızda ne kadar önemli bir olgu olduğunu tekrar hissetmemizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, başkalarıyla birlik ve bütünlük içinde olmanın insanı nasıl da güvene kavuşturduğunu, ruhumuzdaki yalnızlığı dindirdiğini görmemiz adına bizi destekliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, hislerimizi duygularımızı kelimelerle ifade edebilmemizi sağlıyor. Yakınlarımızın varlığı bizi sakinleştiriyor ve coşturuyor. Saat 07:44 Ay-Jüpiter görünümü, partnerimizle sevgi bağı kurmak, duygularımızı paylaşmak, ondan ilgi görmek isteğimizi işaret ediyor. Buna ihtiyacımız var. Çünkü şu aralar sorumluluklarımız bizi yoruyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, duyguları yüzeye çıkarıyor ve güzelliklere sahip olma hevesliliğimizi çoğaltıyor. Sevdiklerimizi yanımızda görme arzumuz büyüyor. Size sevgiyle yanaşan insanları gönülden kucaklamanızı destekliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 07:10 Ay-Venüs görünüm etkisinde sınırlar ortadan kalkıyor, sevgi birliği öne çıkıyor ve aşk olmazsa olmazımız olarak gönül tahtımıza kuruluyor. Güzellikleri düşünüyor, olumlu dilekler içinde karşılıyoruz günü. İstiyoruz ki, ayrılık dargınlık uzlaşmazlık ve kötülükler olmasın. İnsanlar sevgi içinde yaşasınlar. Aşkın bizi ne kadar beslediğini ve büyüttüğünü hissediyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, iç dünyamızın derinliklerindeki yalnızlığı bize hatırlatsa da, var gücümüzle ayakta durmamız gerektiğinin farkındayız. Derinlemesine düşünüyoruz. Belki birileri duysa ve görse halimizi şaşırabilir. Ancak elde olmadan duygusallaşıyoruz. Farklı bir dünyada yaşama arzumuz büyüyor, sınırlardan uzak bir hayatı özlüyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, kendimizle barışık ve başkalarıyla dostça temasımızın işareti olarak öne çıkıyor. Ruhumuza hoş gelen bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, parasal konular üzerinde derinlemesine düşünmemizi sağlıyor, güvence arzumuzu yükseltiyor. İyi şartlar altında yaşamak ve geleceğimizi garanti altına almak isteyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 07:10 Ay-Venüs olumlu görünümü, inancımızı yükseltiyor. Evrensel boyutta düşünmemizi sağladığı gibi karanlıklarımızı aydınlatıyor. İç barışıklığımızı bozabilecek her şeyden uzak duruyoruz. Hissettiklerimizi ifade gücümüz yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız
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