Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

14 Ekim Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisi altındayız. Sizinle aynı düşüncede olmayan kişilerle çatışmak yerine onları anlamaya gayret gösteriniz. Zamanı iyi bir şekilde değerlendiriniz. Yüzeysel olanı değil, kalıcı bilgiye önem veriniz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisinde, paranızı değerlendirme veya kazanç elde etmek yönünde lütfen dikkatlice düşününüz. Finans veya ilişki anlamındaki çıkmazların veya sorunların ancak mantıklı bir şekilde çözebileceğimizi unutmayalım. Başkalarına güvenip, kararlar almayalım. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisi altındayız. Bu süre içinde belli konular üzerinde partnerinizle birlikte hareket etmeye çalışmakta yarar var. Birbirinize tavır almak yerine, güzelce konuşarak her bir problemi halledebilirsiniz. Akıllı davranan kazanır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisi altındayız. Bu süre içinde hem iş hem duygusal konularda akıllıca düşünmenin önemi büyük. Mevcut durumumuz ile beklentilerimiz arasındaki farkı mutlaka iyi tespit etmek gerekir. Çünkü bazen evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Onun için acil karar vermemek lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisi altındayız. Aşk hayatınız, çocuklarınız ve genel anlamıyla her konuda sabırlı ve akıllı bir şekilde hareket etmeli, kendi bildiğinizin doğru olduğunu iddia etmemelisiniz. Abartılı kararlar vermeyiniz. Çelişkili durumlar varsa mutlaka sakin olunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisi altında olduğumuz için, birileri üzerimize geldiğinde veya işler umduğumuz gibi gitmediğinde canımız sıkılır, tepkide bulunabiliriz. Ancak ne yaptığımızı, ne ettiğimizi bilelim. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisi altındayız. Bu süre içinde, yanlış anlaşılmalara oldukça açığız. Bir durumu gereğinden fazla abartarak tepki gösterebiliriz. Belki de sakin olsak, dinlesek karşımızdakini bir sorun çıkmayacaktır. Ancak boşluk etkisi altına bu pek kolay olmaz. Dikkatli olmaya çalışalım. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 03:58-22:16 etkili olacak Ay-boşluk süresince, sürekli bazı konular üzerinde konuşuruz, derdimizi anlatmaya çalışırız. Maddi meseleler üzerinde fazlaca durabiliriz. Çevremizdeki insanlarla bağımızı güçlü tutmak isteriz. Ancak umduğumuz gelişmeler yaşanmıyorsa sakin olmak durumundayız. Boşluk etkisi altında, paramıza, değerlerimize özen göstermemizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisi altındayız. Bu süre içinde, her meseleyi kendi bakış açımıza göre değerlendiririz. Bu yüzden de eksikler daha fazla gözümüze batar, üste çıkmaya, haklı olmaya çalışırız. Bir yanlışımız varsa, mazeret ararız. Ancak başkası yaptığında veryansın ederiz. Oysaki sakin olmak durumundayız. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisinde, ne kadar bilgili olduğumuzu göstermek isteriz. Başkaları bizi yetersiz bulduğunda, şaşırır kalırsınız. Bazen de, kimseyi görmek ve konuşmak dahi istemeyiz. Benim tavsiyem, emin olmadığınız konularda gereğinden fazla konuşmamak, insanlarla aramıza da yüksek duvarlar örmemektir. Sakince işlerimizi yapmamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Ay-Yay burcu seyri devam ediyor. Bu sayede her şeyi pozitif açıdan ele alma gücünüz yüksektir. Terslikler veya gecikmelerin üstünde durmaya değmez şeklinde bir inanç geliştirmeniz mümkündür. Çevrenizdeki insanlarda görmeyi arzu ettiğiniz en önemli şey, iyimser yaklaşımlar, dürüst davranışlar ve iyi niyettir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 03:58-22:16 arasında Ay-boşluk etkisindeyiz. Geleceğimiz hakkında düşünürüz. Alıştığımız çevreden biraz olsun uzaklaşmak, her zaman yaptığımız işlerden daha farklı işlerle uğraşmak, özgür olmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
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