Günlük burç yorumları: 14 Eylül Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

14 Eylül Cuma için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, amacınızın ve yolunuzun farkında olmanız gerektiğini işaret ediyor. İdeallerinizi gözden geçirmek ve çalışma hayatınızla ilgili meselelere gerçekçi bir şekilde ele almak lazım. Sağlığınızla ilgili konular üzerinde de etkili olan bu karşıtlık, beslenmenize önem vermeniz gerektiğini hatırlatır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, aşk hayatımız, sosyal ilişkilerimiz, ileriye dönük olarak gerçekleştirmek istediğimiz konularda akıllıca düşünmenin, kendinizi neye adıyorsanız, hangi hedefi gerçekleştirmek istiyorsanız ona göre insanlarla bağlantılar kurmanın önemini işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, iş hayatı ve ailevi konuların çok iyi analiz edilmesi ve tekrar düşünülmesi gerektiğini işaret ediyor. İş alanında ideallerinizin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi şart gözüküyor. Yeteneklerinizi değerlendirmelisiniz. Size bir şey kazandırmayan ve zaman kaybına yol açan işlerden, uğraşılardan uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, akıllı, pratik bir şekilde düşünmenin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek üzere kararlar vermenin işaretçisidir. Kendinizi ifade etmek istediğiniz alanı iyice belirleyiniz. Buna göre insanlarla kontak kurmaya çalışınız. Hayalci, ütopik ve hiçbir gerçekle örtüşmeyen ideallerden uzak durunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, maddi konular üzerinde titiz düşünmemiz, bütçemizi düzenlememiz, alacağımıza vereceğimize dikkat etmemiz yönünde etkilidir. Ayrıca yaşam şeklimize göre eskinin geride kalması anlamı taşır. Bu karşıtlık, maddi konularda özellikle çok dikkatli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini gösterir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, kişisel anlamda aktif girişimlerde bulunma arzunuzu işaret ettiği gibi, pratik ve akılcı düşünmenin önemini gösteriyor. İlişki meselelerinde gerçekçi ve yeri geldiğinde tedbirli olmalıyız. Eğer sert ve taviz vermez bir kişiysek, tolerans göstermeyi de bilmemiz lazım. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, bir çok mesele üzerinde titiz ve oldukça dikkatli düşünmeniz nedeniyle kafanızın karışmasına ve bu yüzden de kendinizi yeterli derecede mutlu hissedememenize yol açabilir. İşte bu durum, bilhassa bağışıklık sisteminizi zorlayarak, en ufak bir meseleyi dahi gözünüzde büyütmenize, hayal kırıklığı yaşadığınızı düşünmenize yol açar. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, akıllı şekilde hedeflerimizi gözden geçirmemizi sağlayıcıdır. Neptün ise, aşk hayatımızla ilgili konularda yanlış bir ilişkiye kendinizi kaptırmamak için gerçekçi olmanız gerektiğinin işaretçisidir. Bu görünüm, yaratıcı çalışmalara, projelere yönelmenin doğru olacağını, hayallerinizi gerçekleştirmek için bütün gücünüzle çaba sarfetmenin size yararlar sağlayacağını söyler. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, iş hayatında seçici, görev bilinci içinde çalışmak, titiz bir şekilde işlerinizi düzenlemek anlamında önem taşıyor. Hem şöyle bir durumumuza bakacağız hem de doğru tercihlerde bulunmak için düşüneceğiz. İletişim anlamında tabii ki gerek otoritelerle olan bağlantılarda dikkatli olmak gerekiyor. İşimiz ve evimiz arasındaki dengenin sağlam olması gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 04:31 Merkür-Neptün karşıtlığı, bilginiz-tecrübeniz-sıkı çalışmanız ve titiz gözlem gücünüzle kendinizi geliştirmenin ve ilerlemenin işaretçisidir. Faaliyetlerinizle, aklınızla, fikirlerinizle dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Yeni fikirlere, yaratıcı düşünmeye açık olunuz. Ancak gereksiz yere size zaman kaybettirecek kişi ve uğraşılardan uzak durunuz. Devamını okumak için tıklayınız