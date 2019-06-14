Günlük burç yorumları 14 Haziran Cuma - Ay, Akrep burcuna ilerliyor!

14 Haziran Cuma günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay'ın Akrep burcunda ilerlediği yaptığı bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10 - 16 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 Haziran Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Finansal işlemlerinize yoğunlaşabileceğiniz bir gündesiniz. İçinize kapanmaya müsaitsiniz. Bugün bu haftanın en gergin günlerinden birindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay, hareketine Akrep burcunda devam ediyor. Sevdiğiniz kişiye yoğunlaşacağınız bir gündesiniz. Aranızdaki çekim gücü her şeyin üstesinden gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda hareket ettiği bir güne uyanıyorsunuz. Sağlığınız ve çalışma hayatınız gün içerisinde ön plana çıkabilir. Haftanın en gergin günündeyiz. Sağlığınızı riske atacak koşullardan uzak durmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Akrep burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Aşk hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bugün haftanın en gergin günlerinden birindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay, bugün hareketini Akrep burcunda devam ettiriyor. Sizler için ev ve yakın çevreniz ön plana çıkabilir. Daha huzurlu olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Fakat herkes gibi sizler de haftanın en sert etkili gününde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay, Akrep burcunda hareket ediyor. Kardeşleriniz, akrabalarınız gün içerisinde gündeminizde olabilir. Eğitimle ilgili de işleriniz olabilir. Herkes gibi sizler de haftanın en sert günü içerisinde olacaksınız. Devamını okumak için tıklayınız