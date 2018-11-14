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Günlük burç yorumları: 14 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 07:01 | Son Güncelleme

14 Kasım Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

14 Kasım Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde güne uyanıyoruz. Problemlere son derece pratik ve akılcı bir şekilde yanaşabiliriz. Bulduğumuz çıkış yolları hakikaten ilgi çekicidir. Ancak herhangi bir engelle karşılaştığınızda hiç pes etmeyiniz. Çünkü her engel, kişiyi daha fazla cesaret aşılayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Kova burcunda ilerleyen Ay etkisinde güne başlarken, size has özelliklerinizi giyiminizle, fikirlerinizle duruşunuzla göstermeye çalışırsınız. Sizi mutlu eden, keyiflendiren konular üzerinde düşünmeyi tercih edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Kova burcunda ilerleyecek Ay etkisinde, iletişimde sizin kadar hızlı, çevik hareket eden biri yoktur desek yeridir. Baskılara karşı çıkmak, kendi yolunuzu çizmek, ideallerinize sahip çıkmak, dünyadan, ülkenizden bahsetmek, hayatın eğlenceli oyunlu yanlarından konuşmak sizi keyiflendiricidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Ay-Kova burcu seyriyle güne uyanıyoruz. Güzel konuşma ve yazma yeteneğiniz, teknolojik konularda bilgilenme hevesiniz, dış dünya ile temasınız gün boyunca ön plandadır. İletişim kurmak sizin için gayet değerlidir. Yeni şeyler keşfetmek ve öğrenmek peşinde olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar gün boyunca Kova burcunda ilerleyecek Ay, kişisel hedefleriniz, içinde bulunduğunuz hayat şartları, problemleriniz hakkında hassasiyet gösterebilirsiniz. Kırgın olduğunuz bazı insanlar ve sizde yer etmiş önemli olaylar üzerinde düşünme gereği duyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, gün boyunca Kova burcunda ilerleyecek Ay, yüreğimizdeki özgür kadın veya özgür erkeğin ortaya çıkışına vesiledir. Sanki üstünüzde kavak yelleri esiyor gibidir. Hareketli bir gün yaşamak adına, kendinizce bir plan yapabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Ay-Kova burcu etkinliği altında ne kadar özel biri olduğunuzun partneriniz veya etrafınızdaki kişiler tarafından kabul edilmesini beklersiniz. Olaylara farklı bir bakış açısıyla yanaşarak çözüm üretmeye yatkın oluruz. Kendimizi nasıl daha rahat hissedebiliriz, bunların hesabını yapabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler gün boyu Kova burcunda ilerleyecek Ay, sizi takdir etmeyen, sizinle aynı yolda ilerlemeyen kişilere karşı kızgınlığın işaretidir. Bu ister aileniz olsun isterse başka biri olsun fark etmez. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, günümüz Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde geçecek. Duygu ve düşüncelerinizi kimsenin onayına ihtiyaç duymadan özgürce sunmaktan yana oluşunuz size doğal bir çekicilik kazandırabilir. Bu farklılık önce yakın çevrenizdeki daha sonra da yabancısı olduğunuz ortamlarda dahi kolaylıkla fark edilebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Ay-Kova burcu geçiş etkinliğinde güne adım atıyoruz. Özellikle son günlerde sesinizi duyurmak sizin için gayet önemlidir. Tabii ki her Oğlak burcu mensubunun günü değerlendirme biçimi birbirinden farklı olabilir. Kimi Oğlaklar karşı cins üzerinde etkili olmak ve güçlü çekiciliğinizle ilgi uyandırmak isteyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, burcunuzda ilerleyen Ayın ışıklandırıcı etkisinde güne adım atıyorsunuz. Kendinizle barışıksınız. Yenilikler konusunda bugün oldukça heveslisiniz. Haksızlıklara karşı duruşunuzla boyun eğmediğinizi gösterirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, gün boyu Ay-Kova burcunda ilerleyecek. Güvendiğimiz insanlarla dertleşme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak ne gariptir ki, gerçekten derdinizi anlayabilecek tarafsız düşünebilecek insan sayısı azdır. Nice dostluklar kimi zaman gereksiz meseleler yüzünden sona ermiş bazı dostluklar ise araya giren yıllar nedeniyle sona ermiş. İşte bu nedenle konuşmanın da bir anlamı olmadığını düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

12-18 Kasım haftalık burç yorumları12-18 Kasım haftalık burç yorumları
2018 Kasım ayı aylık burç yorumları2018 Kasım ayı aylık burç yorumları
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