Günlük burç yorumları 14 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

14 Mart Perşembe yani haftanın ortası için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 MART Koç Günlük Burç Yorumu Bugüne başladığınızda günün tamamında Ay İkizler burcunda hareket ediyor. Sert etkilerin hakim olduğu bir gündeyiz. Ay’ın Neptün’le ve Güneş’in Jüpiter ile negatif açısı iletişim kurarken kullandığınız kelimelere ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Kendinizi gerektiğinden fazla yormanız bağışıklık sisteminizin düşmesine neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Gün boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bugün ciddi anlamda gergin bir gündeyiz. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter sert açıları şansınızın azaldığını hissedeceğiniz gelişmeler yaşatabilir. Duygusal olarak kendinizi yalnız ve işlerin içinden çıkamıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda problemler olabilir. Aranızdaki küçük bir mesele büyüyebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Günün tamamında Ay sizlerin burcunda hareket ediyor. Bu hareketi esnasında kurduğu sert kontaklar da gergin bir gün geçirmenize sebep olabilir. Ay’ın Neptün’le ve Güneş’in Jüpiter ile olan açısı kariyer hayatınızda verdiğiniz tepkilere dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bugün sabrınız yöneticinize karşı taşabilir. Verdiğiniz cevaplar olayı büyütebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Ay’ın günün tamamında İkizler burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Gergin etkiler aldığımız bir gün geçireceğiz. Ay ve Neptün, Güneş ve Jüpiter arasındaki sert kontaklar sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Riskli işlerden uzak durmanız iyi olacaktır. Seyahatlerinizde de dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Ay gün boyunca İkizler burcundaki hareketini sürdürüyor. Günün tamamında sert etkiler hakim olacak. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki etkileşimler maddi konularınızda stresli zamanlar yaşatabilir. Ciddi bir rahatsızlığınız varsa ameliyat gündemi karşınıza gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay İkizler burcunda hareketine devam ediyor. Gün boyunca gergin enerjiler altında olacağız. Ay’ın Neptün ile, Güneş’in de Jüpiter ile olan açısı kariyer yaşantınızda ve ilişki hayatınızda hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Her iki konuda da beklentileriniz farklı olabilir. Olayların büyümemesi için sakin olmanızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay’ın İkizler burcundaki ilerlemesi devam ediyor. Sert etkiler aldığımız bir gün içerisindeyiz. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki zorlu açılar sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Küçük sandığınız sorun bugün şiddetlenmeye başlayabilir. Ofis ortamında da gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız