Günlük burç yorumları 14 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

14 Mart Perşembe yani haftanın ortası için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugüne başladığınızda günün tamamında Ay İkizler burcunda hareket ediyor. Sert etkilerin hakim olduğu bir gündeyiz. Ay’ın Neptün’le ve Güneş’in Jüpiter ile negatif açısı iletişim kurarken kullandığınız kelimelere ve sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Kendinizi gerektiğinden fazla yormanız bağışıklık sisteminizin düşmesine neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bugün ciddi anlamda gergin bir gündeyiz. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter sert açıları şansınızın azaldığını hissedeceğiniz gelişmeler yaşatabilir. Duygusal olarak kendinizi yalnız ve işlerin içinden çıkamıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Dostlarınızla aranızda problemler olabilir. Aranızdaki küçük bir mesele büyüyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay sizlerin burcunda hareket ediyor. Bu hareketi esnasında kurduğu sert kontaklar da gergin bir gün geçirmenize sebep olabilir. Ay’ın Neptün’le ve Güneş’in Jüpiter ile olan açısı kariyer hayatınızda verdiğiniz tepkilere dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Bugün sabrınız yöneticinize karşı taşabilir. Verdiğiniz cevaplar olayı büyütebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın günün tamamında İkizler burcunda ilerlediği bir güne başlıyorsunuz. Gergin etkiler aldığımız bir gün geçireceğiz. Ay ve Neptün, Güneş ve Jüpiter arasındaki sert kontaklar sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Riskli işlerden uzak durmanız iyi olacaktır. Seyahatlerinizde de dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay gün boyunca İkizler burcundaki hareketini sürdürüyor. Günün tamamında sert etkiler hakim olacak. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki etkileşimler maddi konularınızda stresli zamanlar yaşatabilir. Ciddi bir rahatsızlığınız varsa ameliyat gündemi karşınıza gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay İkizler burcunda hareketine devam ediyor. Gün boyunca gergin enerjiler altında olacağız. Ay’ın Neptün ile, Güneş’in de Jüpiter ile olan açısı kariyer yaşantınızda ve ilişki hayatınızda hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Her iki konuda da beklentileriniz farklı olabilir. Olayların büyümemesi için sakin olmanızda fayda var. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay’ın İkizler burcundaki ilerlemesi devam ediyor. Sert etkiler aldığımız bir gün içerisindeyiz. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki zorlu açılar sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Küçük sandığınız sorun bugün şiddetlenmeye başlayabilir. Ofis ortamında da gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda ilerlemesini sürdüğü bir güne merhaba diyorsunuz. Ay’ın Neptün’le, Güneş’in Jüpiter ile olan kontakları hem maddi konularınızda hem aşk hayatınızda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Partnerinizle aranızda sorun yaşanabilir. Çocuğunuzla ilgili de gergin bir süreçte olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bugün Ay İkizler burcunda hareket ediyor. Zorlu bir güne başlıyor olacaksınız. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki sert etkilerle ilişkinizde, evliliğinizde ve aile-ev konularınızda stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Herkes gibi sizler de sert etkiler altında olacaksınız. Ay’ın Neptün, Güneş’in ise Jüpiter ile yaptığı açılarda sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Mevcut bir sağlık probleminiz varsa bugün şikayetleriniz artabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Ay’ın İkizler burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Zorlu enerjilerin hakim olduğu bir gündeyiz. Ay’ın Neptün ve Güneş’in Jüpiter’le yaptığı açı aşk hayatınızla, çocuğunuzla, maddiyatınızla ilgili konularda gerginlikler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
İkizler burcundaki hareketini sürdüren Ay bugün yaptığı açılarla gergin hissetmenize neden olabilir. Herkes gibi zorlu etkilere de siz de maruz kalıyorsunuz. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki olumsuz etkileşimler sebebiyle aile içinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ailenizdeki bir sağlık probleminde de sizin desteğiniz gerekebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum