Günlük burç yorumları 14 Mayıs Salı - Ay ve Satürn arasında pozitif açı oluştu!

14 Mayıs Salı günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Satürn arasında olumlu bir açının olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Ay günün çoğunluğunda Başak burcunda ilerliyor. Ay ve Satürn arasındaki olumlu açıyla çalışma ortamınızda pozitif destekler göreceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticilik kabiliyetinizle yerinde kararlar alarak güzel işlere imza atabilirsiniz. Güneş’in Plüton ile oluşturduğu güzel kontak ise maddi konularınızda güçleneceğinizi gösteriyor. Ay’ın gün içinde Jüpiter ve Mars ile yaptığı sert kontaklar sebebiyle sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Tehlikeli işlerden kendinizi sakının. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Günün başlamasıyla Ay hareketini Başak burcunda sürdürüyor. Ay’ın Satürn ile kurduğu pozitif kontak sayesinde aşk hayatınızda net kararlar alacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Güneş-Plüton arasında meydana gelen olumlu açıyla beraber bugün kendinizi hayata karşı daha güçlü hissedeceksiniz. Pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay’ın önce Jüpiter sonra Mars ile yaptığı zorlu açılar nedeniyle sevdiğinize ve çocuğunuza karşı sert tepkiler vermekten kaçının. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay günün büyük kısmında Başak burcunda hareket ediyor. Ay-Satürn güzel açısıyla beraber ailenizi ilgilendiren konularda güzel destekler alabilirsiniz. Belki de uzun zamandır aile içinde alınması gereken bir karara öncülük edebilirsiniz. Güneş ve Plüton arasındaki pozitif destekle de sağlık problemleriniz varsa güçleneceğinizi göreceksiniz. Ayrıca psikolojik olarak da kendi içinizdeki gücün farkında varıp, kendinizden emin şekilde kimseye ödün vermeden yolunuza devam edeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Güne başlarken Ay Başak burcunda ilerliyor. Ay’ın Satürn ile kurduğu olumlu görünüm bugün eğitim hayatınızda size destek olacaktır. Kardeşlerinizle ilgili sorunlar varsa arabulucu olabilirsiniz. Güneş’in Plüton ile yaptığı uyumlu açı sayesinde bulunduğunuz çevrede tanınacağınız, güçleneceğiniz başarılar elde edebilirsininiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Günün genelinde Ay Başak burcunda seyrine devam ediyor. Ay-Satürn olumlu etkileşimiyle beraber gelirinizi ilgilendiren kararlar alabilirsiniz. Kazancınızın yetmediğini düşünerek yeni arayışlara girebilirsiniz. Güneş ve Plüton arasında oluşan güzel açının etkisiyle kariyer hayatınızda zirveye oynayacağınız bir gün geçirebilirsininiz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Ay’ın sizlerin burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay ve Satürn arasındaki pozitif açıyla beraber kendinize dair kararlar alacağınız bir günde olabilirsiniz. Bu hayatta yapmak istedikleriniz, sizi mutlu edecek şeyler için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Bugüne başladığınızda Ay Başak burcundaki hareketine devam ediyor. Ay-Satürn uyumlu açısıyla beraber hem fiziksel hem psikolojik olarak daha güçlü olduğunuzu hissedebilirsiniz. Geçmişle olan savaşınızı artık bitirmelisiniz. Güneş ve Plüton arasında meydana gelen pozitif görünüm sayesinde finansal durumunuzda güç kazandığınızı görebilirisiniz. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Kredi başvurunuz onaylanabilir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay Başak burcundaki hareketini sürdürüyor. Ay’ın Satürn ile kurduğu olumlu etkileşimler sayesinde dostlarınızdan destekler görebilirsiniz. Bulunduğunuz çevreden hoşnut değilseniz bazı değişiklikler için düğmeye basabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu

Ay güne başladığınızda Başak burcunda ilerliyor olacak. Ay-Satürn arasında aktifleşen güzel açı sayesinde kariyer hayatınızda kendinize güveninizin arttığı güzel destekler görebilirsiniz. İşinizden memnun değilseniz ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız