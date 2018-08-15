Günlük burç yorumları: 15 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, iletişim açısından başarılı bir günü işaret ediyor. Yeni birisiyle tanışabiliriz. Partnerimizle birbirimizi anlarız, dinleriz. Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebilir, kolaylıkla insanları etkileyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:09 Ay-Merkür görünüm etkisinde, mecburen birilerine anlayış gösteririz. Sözgelimi ailemiz, bir yakınımız, partnerimizin fikirleri bize uymayabilir. Fakat aramızda sorun çıkmasın diye idare ederiz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, iletişim gücümüzü yükseltiyor. Çevremizle anlaşmamız kolaylaşıyor. Yolculukları, görüşmeleri, yeni tanışmaları işaret ediyor. Eğer bir problem varsa, bu saatlerde konuşarak halledilmesi mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, ailemiz veya partnerimizle bir takım meseleler üzerinde konuşmanın işaretçisidir. Fikirleriniz birbirinden farklı olabilir. Biriniz fazla inceleyip durur, öbür taraf baskın davranmaya çalışabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, daha önceden planlanmış yolculuğa çıkmak veya iş görüşmelerinde olumludur. Kendinizi güçlü şekilde ifade edebilir, isteklerinizi öne sürebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:09 Ay-Merkür görünüm etkisinde, kimseyle tartışmayalım. Özellikle parasal konularda dikkatli olalım. Trafikte dikkat edelim. Daha çabuk gidelim diye, bilmediğimiz yollara sapmayalım. Hesabımızı iyi yapalım. İnandığımız bir meselede, düşüncemizi ifade etmekten kaçınmayalım. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, hem aktif bir şekilde hareket etmenizi hem arzu etiğiniz şekilde konuşmamızı sağlıyor. Saat 16:51 Ay-Pluto görünümü, ailemizin güvenliği ve geleceğimizi garanti altına alma arzumuzu yükseltiyor. Kazanma hırsımız yüksek. Etrafımızda olan bitene kulak kabartırız, kim ne yapıyor veya nasıl bir yöntemle başarı elde ediyor takip ederiz. Güçlü insanlarla irtibatta bulunmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, anlaşmak ve ortak noktada buluşmakta zorlanmanın işaretçisidir. Kimseyle atışmaya niyetimiz yoktur. Fakat etrafımızdaki kişiler fazla artistik tavırlar içinde olabilirler. Bu da canımızı sıkabilir. İzlemede kalmamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız