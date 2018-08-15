Günlük burç yorumları: 15 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, iletişim açısından başarılı bir günü işaret ediyor. Yeni birisiyle tanışabiliriz. Partnerimizle birbirimizi anlarız, dinleriz. Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebilir, kolaylıkla insanları etkileyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 05:09 Ay-Merkür görünüm etkisinde, mecburen birilerine anlayış gösteririz. Sözgelimi ailemiz, bir yakınımız, partnerimizin fikirleri bize uymayabilir. Fakat aramızda sorun çıkmasın diye idare ederiz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, iletişim gücümüzü yükseltiyor. Çevremizle anlaşmamız kolaylaşıyor. Yolculukları, görüşmeleri, yeni tanışmaları işaret ediyor. Eğer bir problem varsa, bu saatlerde konuşarak halledilmesi mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, ailemiz veya partnerimizle bir takım meseleler üzerinde konuşmanın işaretçisidir. Fikirleriniz birbirinden farklı olabilir. Biriniz fazla inceleyip durur, öbür taraf baskın davranmaya çalışabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, daha önceden planlanmış yolculuğa çıkmak veya iş görüşmelerinde olumludur. Kendinizi güçlü şekilde ifade edebilir, isteklerinizi öne sürebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 05:09 Ay-Merkür görünüm etkisinde, kimseyle tartışmayalım. Özellikle parasal konularda dikkatli olalım. Trafikte dikkat edelim. Daha çabuk gidelim diye, bilmediğimiz yollara sapmayalım. Hesabımızı iyi yapalım. İnandığımız bir meselede, düşüncemizi ifade etmekten kaçınmayalım. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, hem aktif bir şekilde hareket etmenizi hem arzu etiğiniz şekilde konuşmamızı sağlıyor. Saat 16:51 Ay-Pluto görünümü, ailemizin güvenliği ve geleceğimizi garanti altına alma arzumuzu yükseltiyor. Kazanma hırsımız yüksek. Etrafımızda olan bitene kulak kabartırız, kim ne yapıyor veya nasıl bir yöntemle başarı elde ediyor takip ederiz. Güçlü insanlarla irtibatta bulunmak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, anlaşmak ve ortak noktada buluşmakta zorlanmanın işaretçisidir. Kimseyle atışmaya niyetimiz yoktur. Fakat etrafımızdaki kişiler fazla artistik tavırlar içinde olabilirler. Bu da canımızı sıkabilir. İzlemede kalmamızda yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, hem çevrenizle keyifli paylaşımlarda bulunmanızı sağlar hem de düşüncelerinizi kolayca dışa yansıtabilmenizde yardımcı olur. Saat 16:51 Ay-Pluto görünümü, hiç kimsenin bizi etkilemesine, inandığımız bir yoldan döndürmesine izin vermeyeceğimizi gösteriyor. Öylesine istekliyiz. Aksiliklere veya anlayışsızlığa tahammülünüz yoktur. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, nezaketen ilişki kurduğumuzu gösteriyor. Aslında pek de niyetli değiliz ama elimizden geldiğince birilerini idare edeceğiz. Saat 16:51 Ay-Pluto görünümü, size güç veriyor. Bu gücün özünde başarı hırsı yatmakta. Birilerinin kontrolü ele geçirmemesi için, siz onlardan önce davranarak ipi göğüsleyen taraf olmak istersiniz. Performansınız diğer günlere göre gayet yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, hem çevremizle olumlu iletişimde bulunmamızı hem de geçmişe ait konuları gözden geçirmemizi sağlıyor. Çözüm arayışındayız. Saat 16:51 Ay-Pluto görünümü, bir yandan ilgi istediğimizi diğer taraftan üstümüze düşülmesinden hoşlanmadığımızı gösteriyor. Biraz çelişkili bir durum gibi gözükse de, bu halimizden şikayetimiz yok. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, bize nasıl yaklaşılırsa o şekilde karşılık vereceğimizin işaretçisidir. Problemli insanlardan uzak durmaya çalışacağız. Zaten yeteri kadar kafam dolu, kimsenin tuhaflıklarına katlanmak zorunda değilim diye düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
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