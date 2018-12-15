Günlük burç yorumları: 15 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Aralık Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:18 Ay-Mars kavuşumu Balık burcunda gerçekleşecek. Gün boyu dağılmadan, gerçekçi düşünmeye özen gösterilmesini gerektirir. Etkilenmelere açık oluşunuz, çevrenizdeki kişilerin ruh hallerini bir sünger gibi kendinize çekmeniz, kimi zaman anlaşılmaz ve alıngan bir kişi gibi düşünmeniz mümkündür. Savaşmak yerine mücadeleden kaçınılması, kendinizi korumak yerine akışa teslim olunması gibi durumlar görülebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:18 Ay-Mars kavuşumu aklınızla, mantığınızla durumunuzu gözden geçirmeye bakınız. Duyguların sizi yanıltmasına, tanımadığınız kişilerin sizin iyi niyetinizi kullanmasına izin vermeyiniz. İşlerimi nasıl düzenleyebilirim, nasıl daha kolay üstesinden gelebilirim, daha az yorularak hedefime nasıl ulaşırım düşüncesi ön planda olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:18 Ay-Mars kavuşumu mesleki konularda ve sorumluluklarınızla başa çıkma anlamında, dayanıklılık gücünüzü bir miktar düşürebilir. Hızlı ve aktif hareket etmek isteyen İkizler, bu enerji altında motivasyon sıkıntısı çekebilirler. Yanılmamak için işimize gücümüze önem vermek, yanıltmamak için ilişkilerimizde dikkatli olmak gerekir. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:18 Ay-Mars kavuşum etkisi altında gönül ilişkilerinde fedakarlık ve özverili tavırlar ön planda olmaya başlar. Gerek partnerinizle gerek günlük aktivenizde, insanlarla olan bağlantınızda, hayatın tüm karmaşık ve sıkıntılı yanlarını inancınızla aşarak, aşkla ilerlemek istersiniz. Ben doğru olan bilginin önemsenmesi, hayali düşünmekten, araştırmadan soruşturmadan bir fikrin, inanışın peşinden gidilmemesi gerektiğini söylemeliyim. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:18 Ay-Mars kavuşum etkisinde, yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi veya içinde bulunduğunuz durumu başkalarına bağımlı kalarak çözmek yerine, kendinize güvenerek halletmeniz gerekir. Gerçekçi olmalıyız. Elimizde olana bakmalıyız. Paramızı ve bize emanet edilen parayı iyi koruyalım, hesabını iyi yapalım. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:18 Ay-Mars kavuşum etkisinde, ilişkinizin niteliği, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin karakter yapısı, beraberliğe bakış şekli konusunda gerçekçi olmalıyız. Mevcut ilişkinizde sorunlarınız varsa bunlar tekrarlanıyorsa, üstünü kapatmaya, görmezden gelmeye çalışmayınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:18 Ay-Mars kavuşum etkisinde, iş yerinde veya günlük hayatta birilerinin sözünden, davranışlarından çabucak etkilenebiliriz. Her şeyi kafamıza takmayalım. Mücadele gücümüzü yavaşlatıcı ve kararlılık gücümüzü azaltıcı olsa da, biz hedefimize varmak için gerçekçi olmamız, akıllı davranmamız gerektiğini bilelim. Devamını okumak için tıklayınız