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Günlük burç yorumları: 15 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

15 Ekim Pazartesi gün için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 15 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Ekim Pazartesi yani ayın ortası ve yeni haftanın başı olan bu gün için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, iş ve maddi konularda farkındalık yaratıyor. Hangi iş hangi alan bize kazandırır, hangi yenilik başarı sağlar bunlar üzerinde duruyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, insanları ikna edebilme gücü veriyor. Yenilik arayışımız, başarılı olma arzumuz yükseliyor. Yeni yöntemler geliştiriyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, kazanç elde etmek amaçlı girişim ve yeniliklerin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, partnerin iddialı ve kendinden fazlasıyla emin olduğunu gösteriyor. Aranızdaki sevgi güçlüyse, bu hali sizi pek rahatsız etmez. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, işlerinizi yenilikçi tarzda yapmanızı sağlayıcıdır. Bir işi ne kadar doğru yaptığınızı test edebilirler. Ne kadar bilgili olduğunuzu göstermeye çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, başkalarını kendi istekleriniz doğrultusunda ikna etmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, ailevi konularda verilen yeni kararların işaretçisidir. Çıkarlarınızı öne alarak düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, partnerinizi ikna etmek çabanızı gösteriyor. Yeni ve farklı bir şeyler deneyerek, onu etkilemeye, isteklerinizi elde etmeye çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, para kazanmak amaçlı girişim ve yeniliklerin işaretçisidir. İnsanları etkileme gücünüz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünüm etkisinde insanlar sizi başarılı ve yenilikçi bulurlar. Kendinizi daha güçlü, verimli hissedersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, iş hayatı ve ailevi konularda düşünmenizi, planlarınızı gözden geçirmenizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, yeni bir iş ve projelerin göstergesidir. Farklı bir şeyler yapmak, başarılı olmak istersiniz. Bu anlamda gücünüz yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız

15-21 Ekim haftalık burç yorumları15-21 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
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