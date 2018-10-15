Günlük burç yorumları: 15 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Ekim Pazartesi yani ayın ortası ve yeni haftanın başı olan bu gün için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 8 - 14 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, iş ve maddi konularda farkındalık yaratıyor. Hangi iş hangi alan bize kazandırır, hangi yenilik başarı sağlar bunlar üzerinde duruyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, insanları ikna edebilme gücü veriyor. Yenilik arayışımız, başarılı olma arzumuz yükseliyor. Yeni yöntemler geliştiriyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, kazanç elde etmek amaçlı girişim ve yeniliklerin göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, partnerin iddialı ve kendinden fazlasıyla emin olduğunu gösteriyor. Aranızdaki sevgi güçlüyse, bu hali sizi pek rahatsız etmez. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, işlerinizi yenilikçi tarzda yapmanızı sağlayıcıdır. Bir işi ne kadar doğru yaptığınızı test edebilirler. Ne kadar bilgili olduğunuzu göstermeye çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, başkalarını kendi istekleriniz doğrultusunda ikna etmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, ailevi konularda verilen yeni kararların işaretçisidir. Çıkarlarınızı öne alarak düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, partnerinizi ikna etmek çabanızı gösteriyor. Yeni ve farklı bir şeyler deneyerek, onu etkilemeye, isteklerinizi elde etmeye çalışırsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, para kazanmak amaçlı girişim ve yeniliklerin işaretçisidir. İnsanları etkileme gücünüz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünüm etkisinde insanlar sizi başarılı ve yenilikçi bulurlar. Kendinizi daha güçlü, verimli hissedersiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, iş hayatı ve ailevi konularda düşünmenizi, planlarınızı gözden geçirmenizi sağlıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 00:07 Ay-Uranüs görünümü, yeni bir iş ve projelerin göstergesidir. Farklı bir şeyler yapmak, başarılı olmak istersiniz. Bu anlamda gücünüz yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız
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