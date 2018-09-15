Günlük burç yorumları: 15 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Eylül Cumartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:45 Ay-Yay burcu seyir etkinliğinde, girişim gücü ve cesaret ön plandadır. İnsan ister istemez özgür olmak, gelişmek büyümek ve kendini aşmak ister. Dünyanın sınırları, hayatın zorlukları ve zamanın baskınlığı rahatsız edicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:45 Ay-Yay burcu seyir etkinliği altında, değer verdiğiniz her şey ve görüşleriniz kendinize dönük olacağından dikkatli olmakta yarar var. İnsanlar sizi onaylamadığında, fikirlerinize karşı çıktığında anlaşmazlık yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:45 Ay-Yay burcu seyrinde, fikir paylaşımı ilişkide son derece önemlidir. Biriniz konuştuğunda diğeri can kulağıyla dinliyor mu? Aynı düşünmeseniz de orta bir noktada buluşmaya gönüllü müsünüz? İşte önemli olan budur. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Bizi rahatlatacak, moralimizi yerine getirecek, en azından sırtımızı sıvazlayacak bir insana ihtiyaç duyabiliriz. Bu eşimiz, ailemiz yakın bir arkadaşımız olabilir. Önemli olan kafamızı rahatlamak ve günü aktif şekilde geçirmektir. Problem olsun istemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:45 Ay-Yay burcunda ilerleyecek. Hayatın güzelliklerinin maddi-manevi tadına varmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünürsünüz. Eğer işiniz sağlamsa, cebinizdeki para ile güven içinde yaşıyorsanız, manevi anlamda iç huzurunuz yerindeyse moraliniz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Sizi bedenen ve zihnen rahatlatabilecek kişilerle bir arada olmayı istersiniz. Farklı bakışlara tolerans göstermeniz gerektiğinin farkındasınızdır. Bulunduğunuz yerde huzurunuz olmasa bile, kendi iç derinliklerinizdeki güven duygunuzu ayakta tutmanın önemini bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Sesinizi yükseltmeniz anlamına gelir. Birileri canınızı sıkıyorsa veya bildiğiniz doğrular başkalarının işine gelmiyorsa bunların üzerine giderek fikirlerinizi ortaya koyarsınız. Maddi-manevi değerler sizin için kıymetlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Partnerimizin bize olan maddi ve manevi katkılarını ayrıca ilişkimizin artı ve eksileri üzerinde düşünmemizi sağlayıcıdır. Eğer bu konuda bir sorun yoksa o zaman kendimizi güvende hissedebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 03:45 Ay-burcunuzda seyrine başlayacak. Güven duygumuz yükselir. Planlarımızı gözden geçiririz. Bizi pozitif anlamda rahatlatan aktivitelere yöneliriz. Her şey yoluna girer, bir şekilde halledilir diye düşünürüz. Olumlu açıdan hayata bakarız. Canlanırız, rahatlarız. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Maddi-manevi güvencemizi önemseriz. Bizi neler mutlu etmekte veya neler hayatı güzel olarak ele almamızı sağlamakta bütün bunlar üzerinde düşünebiliriz. İç sesimiz bize doğru yolda olduğumuzu ve inancımızı kesinlikle kaybetmememiz gerektiğini söyleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız