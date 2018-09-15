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Günlük burç yorumları: 15 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 07:44 | Son Güncelleme

15 Eylül Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 15 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Eylül Cumartesi için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:45 Ay-Yay burcu seyir etkinliğinde, girişim gücü ve cesaret ön plandadır. İnsan ister istemez özgür olmak, gelişmek büyümek ve kendini aşmak ister. Dünyanın sınırları, hayatın zorlukları ve zamanın baskınlığı rahatsız edicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:45 Ay-Yay burcu seyir etkinliği altında, değer verdiğiniz her şey ve görüşleriniz kendinize dönük olacağından dikkatli olmakta yarar var. İnsanlar sizi onaylamadığında, fikirlerinize karşı çıktığında anlaşmazlık yaşanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:45 Ay-Yay burcu seyrinde, fikir paylaşımı ilişkide son derece önemlidir. Biriniz konuştuğunda diğeri can kulağıyla dinliyor mu? Aynı düşünmeseniz de orta bir noktada buluşmaya gönüllü müsünüz? İşte önemli olan budur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Bizi rahatlatacak, moralimizi yerine getirecek, en azından sırtımızı sıvazlayacak bir insana ihtiyaç duyabiliriz. Bu eşimiz, ailemiz yakın bir arkadaşımız olabilir. Önemli olan kafamızı rahatlamak ve günü aktif şekilde geçirmektir. Problem olsun istemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:45 Ay-Yay burcunda ilerleyecek. Hayatın güzelliklerinin maddi-manevi tadına varmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu düşünürsünüz. Eğer işiniz sağlamsa, cebinizdeki para ile güven içinde yaşıyorsanız, manevi anlamda iç huzurunuz yerindeyse moraliniz yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Sizi bedenen ve zihnen rahatlatabilecek kişilerle bir arada olmayı istersiniz. Farklı bakışlara tolerans göstermeniz gerektiğinin farkındasınızdır. Bulunduğunuz yerde huzurunuz olmasa bile, kendi iç derinliklerinizdeki güven duygunuzu ayakta tutmanın önemini bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Sesinizi yükseltmeniz anlamına gelir. Birileri canınızı sıkıyorsa veya bildiğiniz doğrular başkalarının işine gelmiyorsa bunların üzerine giderek fikirlerinizi ortaya koyarsınız. Maddi-manevi değerler sizin için kıymetlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Partnerimizin bize olan maddi ve manevi katkılarını ayrıca ilişkimizin artı ve eksileri üzerinde düşünmemizi sağlayıcıdır. Eğer bu konuda bir sorun yoksa o zaman kendimizi güvende hissedebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:45 Ay-burcunuzda seyrine başlayacak. Güven duygumuz yükselir. Planlarımızı gözden geçiririz. Bizi pozitif anlamda rahatlatan aktivitelere yöneliriz. Her şey yoluna girer, bir şekilde halledilir diye düşünürüz. Olumlu açıdan hayata bakarız. Canlanırız, rahatlarız. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Maddi-manevi güvencemizi önemseriz. Bizi neler mutlu etmekte veya neler hayatı güzel olarak ele almamızı sağlamakta bütün bunlar üzerinde düşünebiliriz. İç sesimiz bize doğru yolda olduğumuzu ve inancımızı kesinlikle kaybetmememiz gerektiğini söyleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Amacımızı ve ortaya koymak istediklerimizi gözden geçirebiliriz. Bizi huzurlu kılan maddi-manevi değerlerimiz hakkında düşünebiliriz. Yaşadığımız toplumun, dünyanın sorunlarına çare bulunmadıkça, kendi dünyamızda huzurlu yaşamanın pek bir anlamı olmadığını fark edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:45 Ay-Yay burcunda seyrine başlayacak. Dışa karşı, inandıklarımızı güçlü bir biçimde dile getirebiliriz. Birileri bize dayatmada bulunsa bile, biz maddi-manevi güvenliğimizi kimsenin tehdit etmesine izin vermeyiz. Kendimizden emin bir şekilde dururuz. Devamını okumak için tıklayınız

10-16 Eylül haftalık burç yorumları10-16 Eylül haftalık burç yorumları
2018 Eylül ayı aylık burç yorumları2018 Eylül ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
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