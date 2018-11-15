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Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 09:09 | Son Güncelleme

15 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Kasım Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

15 Kasım Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 KASIM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, bir topluluk içinde kendinizi ifade etmeniz, özgür hareket etmeyi tercih etmeniz, sıra dışı yöntemlere ve yeniliklere açık olmanız yönünde destekleyicidir. Kişi böyle bir etki altında, üzerinde baskı kurabilecek, kişi ve durumlardan uzak durmak ister. Çünkü baskı altında kendini tam anlamıyla ortaya koyamayacağını gayet iyi bilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, sizi iş konusunda yenilikçi düşünmeye sevk ediyor. Alışkanlıklarına son derece bağlı olanlar için bu durum biraz kafa karıştırıcıdır. Hızlı düşünmeniz, hızlı karar vermeniz ve uygulamada bulunmanız gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, hem uzakları keşif hem eğitim ve akademik kariyerinizle ilgili yenilikler hem de hedefinize giden yolda güç kazandırır. Kişinin kendiyle barışıklığı ne güzeldir bilirsiniz. İşte bu enerji o barışıklığı sağlıyor. Ruh, özgür olduğunu hissediyor ve bu his hedefine ulaşmasında onu kuvvetlendiriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, finansal ve duygusal meseleleri yenilikçi tarzda ele almanın, geçmişe dönük sorunları artık çözmeniz gerektiğini gösterir. Nerelerde yanlışlar var, neler beni durdurmakta. Bunları cevapladığınızda yüklerinizden arınabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, bireysel özgürlüğün, ilişkimizdeki sınırını belirlememizde bize yardımcı oluyor. -Ben böyleyim, -Sen şöylesin, tamam ancak -Biz nasıl olmalıyız sorusuna cevap bulmanız çok önemli. Aranızdaki farklılıklara saygı duyarken, ilişkinizi de korumalısınız. Yeni bir pencereden hayata bakmayı bilmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, yeni metotlarla çalışılması, yeniliklerin uygulanması, yeni düzenlenmelere alışılması yönünde etkileyicidir. Kişi başkalarıyla olan ilişkisinde arkadaşça paylaşımı ve dayanışmayı bilmelidir. Eğer özel hayatında veya işinde sorun yaşıyorsa şimdi bunları tekrar gözden geçirir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, özgür olmak istediğinizi gösteriyor. Tabii ki ilişkinizin niteliği burada önemlidir. İnsan burada şöyle düşünebilir. Ben hem hayatın tadını çıkarmak istiyorum hem de ilişkimde beklenmedik durumlar yaşamak istemiyorum. Öyle bir beraberliğim olmalı ki, birlikte yaşamın tadını çıkarmalı, birbirimizin canı olmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü hem sağlığınızı hem de iş hayatınızı, zorunluluklarınızı gözden geçirmenizi sağlıyor. Gelin bugün, tüm kuvvetimizle başarılı olmaya odaklanalım. Böylece gereksiz yüklerin altına girmeyelim dostlarım. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünüm etkisinde, fikirlerimizi kolayca ifade edebiliriz. Aşk hayatımızı canlandıran, bize hız ve sıra dışılık kazandıran bu enerji, sizler için biçilmiş kaftandır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, kendinizi özgür biçimde ifade edebilmeniz yönünde destekleyicidir. Değişime açık olunuz. Çünkü yeni gelişmeler, standart düşünmenin, eskiye bağlı kalmanın gereksiz olduğunu söylüyor. Kendine güven ve kendine inan, önünde açılan yolun sana getireceği değişimlere hazırlan diyor. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, iletişimi önemsediğiniz, hayata yenilikçi gözlerle baktığınızı işaret ediyor. İstediğiniz alanda başarılı olabilirsiniz. Siz bağnaz insanlarla bir arada olamazsınız. Bu görünüm sayesinde, kendinize güzel bakmayı, dünyayı kucaklamayı istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 12:31 Mars-Uranüs olumlu görünümü, geleceğe yönelik düşünmenizi sağlıyor. Hayatınızda yerli yerine oturmayan ne varsa, bunun size engel olduğunu biliniz. Sizi besleyip büyütecek olan tek gerçek, yenilikçi düşünmekte yatıyor. Eskiyen ve sizi zorlayan, dış dünyadan uzak tutan durumları artık lütfen hayatınızdan çıkarıp atınız. Devamını okumak için tıklayınız

12-18 Kasım haftalık burç yorumları12-18 Kasım haftalık burç yorumları
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