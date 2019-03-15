Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

15 Mart Cuma yani haftaiçin in son günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay 00:49 itibariyle Yengeç burcuna geçiyor. Bugün ailenize ve evinize vakit ayırabilirsiniz. Sabah saatlerinde aktifleşen Ay-Kiron sert görünümüyle aile içinde söyledikleriniz, aldığınız kararlar karşı tarafı yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Boşlukta ilerleyen Ay 00:49’da Yengeç burcuna geçiyor. İletişim yönünüzün öne çıktığı bir günde olabilirsiniz. Kurduğunuz kontaklar yeni fırsatlar sunabilir. Sabah ise Ay-Kiron zorlu açısıyla söyledikleriniz kırıcı olabilir. Dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay günün başında 00:49’da Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Maddi konularınızın ön planda olduğu bir güne başlıyorsunuz. Gelirinizi arttırmak için çıkış yolları arayabilirsiniz. Günün ilk yarısında etkili olan Ay-Kiron gergin açısı düşünmeden yapacağınız bir harcamanın size ileride zararı olabileceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Boşluktaki Ay bugün 00:49 itibariyle sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinize odaklanacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sabah etkili olan Ay ve Kiron arasındaki sert görünümle size duygusal olarak yara veren konular tekrardan karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Ay boşlukta hareket ediyor. 00:49 itibariyle Yengeç burcuna ilerleyen Ay, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Ay’ın Kiron ile sert açısı mevcut bir rahatsızlığınız varsa daha da ilerleyebileceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün başında Ay boşlukta hareket ediyor. Sonrasında 00:49’da Yengeç burcuna geçen Ay, kariyer konularınızı ön plana çıkartabilir. Sabah Ay-Kiron arasındaki sert etkiyle iş hayatınızda sizi duygusal olarak yaralayan konular olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay’ın İkizler burcundaki ilerlemesi devam ediyor. Sert etkiler aldığımız bir gün içerisindeyiz. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki zorlu açılar sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Küçük sandığınız sorun bugün şiddetlenmeye başlayabilir. Ofis ortamında da gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın boşlukta olduğu bir günün başlangıcındasınız. 00:49 itibariyle Ay Yengeç burcuna giriş yapıyor. Seyahatlerinizin, akademik konularınızın, yurt dışı işlerinizin gündemde olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Sabah aktifleşen Ay ve Kiron arasındaki gergin açı pozitif bir günde olmanız gerekirken sizi karamsar bir yapıya dönüştürebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay günün ilk saatinde boşlukta ilerliyor. 00:49’da ise Ay Yengeç burcuna geçiyor. Maddi konularınız bugün vaktinizi alabilir. Erken saatte netleşen Ay-Kiron sert açısı borçlarınızla ilgili yaralar alabileceğinizi gösteriyor. Ciddi sağlık problemleri olanlar varsa bugünkü ihmalkarlığınız ameliyat konusunu gündeme getirebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bugünün ilk anlarında boşlukta ilerleyen Ay, 00:49 itibariyle Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Sizler için evlilik ve ilişki konuları gündemde olabilir. Sabah saatlerinde aktif olan Ay ve Kiron arasındaki sert etki partnerinizle aranızda kırıcı durumlar yaşatabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün başında boşlukta olan Ay, 00:49’da Yengeç burcuna geçiyor. Ofis hayatınızdaki konular, sağlığınız, evcil hayvanınız gündemde olabilir. Sabah Ay’ın Kiron ile kurduğu sert kontak sebebiyle sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Riskli işlerden kaçınmalısınız. İş ortamında da ağzınızdan çıkan kelimeler yaralayıcı olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Günün ilk dakikalarında hala boşlukta olan Ay, saat 00:49’da Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Aşk hayatınızın, çocuğunuzun ön planda olduğu bir gündesiniz. Sabah Ay-Kiron zorlu açısı aşk hayatınızda duygusal yaralar almaya açık olduğunuzu gösteriyor. Sadece tepkilerinize dikkat edersiniz olay büyümeyecektir. Devamını okumak için tıklayınız
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