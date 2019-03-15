Günlük burç yorumları 15 Mart Cuma (Mart ayı burç yorumları)

15 Mart Cuma yani haftaiçin in son günü için günlük burç yorumları ve Mart ayının burç yorumları haberimizde. Ay'ın Oğlak burcunda ilerlediği bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 MART Koç Günlük Burç Yorumu Boşluktaki Ay 00:49 itibariyle Yengeç burcuna geçiyor. Bugün ailenize ve evinize vakit ayırabilirsiniz. Sabah saatlerinde aktifleşen Ay-Kiron sert görünümüyle aile içinde söyledikleriniz, aldığınız kararlar karşı tarafı yaralayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Boşlukta ilerleyen Ay 00:49’da Yengeç burcuna geçiyor. İletişim yönünüzün öne çıktığı bir günde olabilirsiniz. Kurduğunuz kontaklar yeni fırsatlar sunabilir. Sabah ise Ay-Kiron zorlu açısıyla söyledikleriniz kırıcı olabilir. Dikkatli olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu Boşluktaki Ay günün başında 00:49’da Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Maddi konularınızın ön planda olduğu bir güne başlıyorsunuz. Gelirinizi arttırmak için çıkış yolları arayabilirsiniz. Günün ilk yarısında etkili olan Ay-Kiron gergin açısı düşünmeden yapacağınız bir harcamanın size ileride zararı olabileceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Boşluktaki Ay bugün 00:49 itibariyle sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinize odaklanacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Sabah etkili olan Ay ve Kiron arasındaki sert görünümle size duygusal olarak yara veren konular tekrardan karşınıza çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Günün başlangıcında Ay boşlukta hareket ediyor. 00:49 itibariyle Yengeç burcuna ilerleyen Ay, sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Ay’ın Kiron ile sert açısı mevcut bir rahatsızlığınız varsa daha da ilerleyebileceğini gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Günün başında Ay boşlukta hareket ediyor. Sonrasında 00:49’da Yengeç burcuna geçen Ay, kariyer konularınızı ön plana çıkartabilir. Sabah Ay-Kiron arasındaki sert etkiyle iş hayatınızda sizi duygusal olarak yaralayan konular olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay’ın İkizler burcundaki ilerlemesi devam ediyor. Sert etkiler aldığımız bir gün içerisindeyiz. Ay-Neptün ve Güneş-Jüpiter arasındaki zorlu açılar sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olduğunuzu gösteriyor. Küçük sandığınız sorun bugün şiddetlenmeye başlayabilir. Ofis ortamında da gergin durumlar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Ay’ın boşlukta olduğu bir günün başlangıcındasınız. 00:49 itibariyle Ay Yengeç burcuna giriş yapıyor. Seyahatlerinizin, akademik konularınızın, yurt dışı işlerinizin gündemde olacağı bir gün geçirebilirsiniz. Sabah aktifleşen Ay ve Kiron arasındaki gergin açı pozitif bir günde olmanız gerekirken sizi karamsar bir yapıya dönüştürebilir. Devamını okumak için tıklayınız