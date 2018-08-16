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Günlük burç yorumları: 16 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 06:54 | Son Güncelleme

16 Ağustos Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 16 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 10:56-11:54 arasında kısa süreli Ay-Boşluk etkisindeyiz. İş ilişkilerinde rekabetin ve özel hayatınızda farklı bakış açılarının anlaşmazlığa yol açmaması için dikkatli olalım. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 10:56-11:54 arasında etkili Ay boşluk süresince, başkalarına anlayışlı olmamızı, dengeli ve uyumlu bir şekilde hareket etmemizi gerektiren durumla karşılaşabiliriz. Böyle hallerde ne kendinizden çok şey vererek üzülmeli ne de sorunları görmezden gelerek üstünü kapatmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 10:56-11:54 arasında kısa süreli Ay-Boşluk etkisindeyiz. Ortaklaşa hareket etmek bazı ilişkilerde zordur. Ancak bu ilişki sizin için önem arz ediyorsa bunu yapabilmek daha kolaydır. Sorumlulukların eşit biçimde dağılımı paylaşımın önemi bu saatlerde belirgindir. İlişkinizle alakalı konularda acil kararlar alınmamalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 10:56-11:54 arasında kısa süreli Ay-Boşluk etkisindeyiz. Huzurlu ve sağlam bir düzen kurabilmeniz için öncelikle sorumluluklarınızın farkında olmanız gerektiğini işaret ediyor. Eviniz, ailevi ilişkilerinizle alakalı konularda belli bir baskı söz konusu olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 05:09 Ay-Merkür görünümü, daha önceden planlanmış yolculuğa çıkmak veya iş görüşmelerinde olumludur. Kendinizi güçlü şekilde ifade edebilir, isteklerinizi öne sürebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Saat 11:54 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, karakteristik özelliklerinize uygun şekilde düşünmeniz, hareket etmeniz anlamındadır. Yolunuzda bir adım dahi sapmadan çizginizi muhafaza edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Saat 16:27 Ay-Uranüs karşıtlığı, maddi-manevi anlamda rahat etmek arzumuzu vurguluyor. Bazen elde olmadan geriliyoruz, birilerine veya bir şeylere isyan ediyoruz. Bunun nedeni, kendimizi kısıtlanmış hissetmemizden kaynaklanıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 10:56-11:54 arasında etkili Ay boşluk süresince, ilişkinizi gözden geçirerek nelerin düzeltilmesi gerektiğini veya ne yaparsanız daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz bunları saptamanız lazımdır. Ancak belli bir memnuniyetsizlik, karmaşa ve duygusal kısıtlanmalar sizi rahatsız edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Saat 11:54 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, aşkta tutkuları alevlendiricidir. Arzularınız sizi kendisine tutsak edicidir. Gücü elinde bulunduran taraf olmayı istersiniz. Gerginliğinizin sebebi, içinize attığınız sorunlarınızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Saat 16:27 Ay-Uranüs karşıt etkisinde, değerlerimize önem veriyoruz. Ancak bizim asıl isteğimiz maddi-manevi anlamda güvence. Tepkisel olmamızın nedeni de budur. Değişim arzumuz oldukça yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Saat 11:54 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, kendinizi hırslı bir şekilde ortaya koymanızı sağlar. Yüreğinizin içindeki kuşkular, gücünüzü düşürebileceğinden benim tavsiyem ne olursa olsun stres yaratıcı durumlardan uzak durmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Saat 11:54 itibariyle Akrep burcunda ilerleyecek Ay, egonuzu güçlendiricidir. Dışarıdan gelen olumsuz tepkilere, sert yanıtlar verebilirsiniz. Kendi alanınızı, sınırlarınızı korumak istersiniz. Tutkulu, bir hayli arzulu şekilde duygularınızı yansıtırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

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