Günlük burç yorumları: 16 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Aralık Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:44 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, size cesaret verir. Üstünüzdeki tüm ağırlıkları ortadan kaldırır. Sizi her anlamda, her konuda ve alanda teşvik edicidir. Güvenli, kendine inanan bir kişi olarak kendinizi gayet olumlu şekilde dışa lanse edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Dış dünyadan biraz uzak gibi dursanız da, bir sorun veya bir mesele canınızı sıktığında tepkinizi göstermekten çekinmezsiniz. Enerjinizi toplamak için iyi zamandır. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:44 Koç burcunda ilerleyecek Ay, kendinizi aktif bir şekilde öne sürebilmenizi sağlayan bu enerji, size cesaret ve hız kazandırır. Saat 09:47 Ay-Merkür görünümü, sorumluluklardan uzaklaşma arzumuzu bir hayli yükseltiyor. Her kafadan ayrı bir ses çıkınca doğal olarak işler uzuyor, bitirilmesi gerekenler telaş yaratıyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:18 Ay-Mars kavuşum etkisi altında gönül ilişkilerinde fedakarlık ve özverili tavırlar ön planda olmaya başlar. Gerek partnerinizle gerek günlük aktivenizde, insanlarla olan bağlantınızda, hayatın tüm karmaşık ve sıkıntılı yanlarını inancınızla aşarak, aşkla ilerlemek istersiniz. Ben doğru olan bilginin önemsenmesi, hayali düşünmekten, araştırmadan soruşturmadan bir fikrin, inanışın peşinden gidilmemesi gerektiğini söylemeliyim. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Kimseye aldırmadan, günlük isteklerinizi elde etmekten yanasınızdır. Cesaretiniz oldukça yüksektir. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan çekinmezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Hakkınız olanı elde etmek için tüm gücünüzle mücadele edersiniz. Birileri sizi yönetmeye kalkıştığında izin vermezsiniz. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Başkalarına karşı üstünlüğünüzü göstermekten yanasınızdır. Ancak diğerleri de bu düşüncede ve istekte olunca biraz sıkıntı yaşanabilir. Siz eşitlik, adalet ve haksızlıkla mücadele etmektesiniz. Bunlara önem vermeyen kişilere tahammül göstermekte zorlanırsınız. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Öncelikle gerginlikten uzak durmakta yarar var. Çalıştığınız ortamdaki insanlarla bazen burun buruna gelebilirsiniz. İşlerinizi çabucak yapmanız istenebilir. Sağlığınıza dikkat ediniz. Efor gerektiren işler için bu enerji olumludur. Ancak bazen hızlı hareket etmek dikkatsizliğe neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız