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Günlük burç yorumları: 16 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

16 Aralık Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 16 Aralık Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Aralık Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 ARALIK

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:44 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, size cesaret verir. Üstünüzdeki tüm ağırlıkları ortadan kaldırır. Sizi her anlamda, her konuda ve alanda teşvik edicidir. Güvenli, kendine inanan bir kişi olarak kendinizi gayet olumlu şekilde dışa lanse edersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Dış dünyadan biraz uzak gibi dursanız da, bir sorun veya bir mesele canınızı sıktığında tepkinizi göstermekten çekinmezsiniz. Enerjinizi toplamak için iyi zamandır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:44 Koç burcunda ilerleyecek Ay, kendinizi aktif bir şekilde öne sürebilmenizi sağlayan bu enerji, size cesaret ve hız kazandırır. Saat 09:47 Ay-Merkür görünümü, sorumluluklardan uzaklaşma arzumuzu bir hayli yükseltiyor. Her kafadan ayrı bir ses çıkınca doğal olarak işler uzuyor, bitirilmesi gerekenler telaş yaratıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 05:18 Ay-Mars kavuşum etkisi altında gönül ilişkilerinde fedakarlık ve özverili tavırlar ön planda olmaya başlar. Gerek partnerinizle gerek günlük aktivenizde, insanlarla olan bağlantınızda, hayatın tüm karmaşık ve sıkıntılı yanlarını inancınızla aşarak, aşkla ilerlemek istersiniz. Ben doğru olan bilginin önemsenmesi, hayali düşünmekten, araştırmadan soruşturmadan bir fikrin, inanışın peşinden gidilmemesi gerektiğini söylemeliyim. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Kimseye aldırmadan, günlük isteklerinizi elde etmekten yanasınızdır. Cesaretiniz oldukça yüksektir. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan çekinmezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Hakkınız olanı elde etmek için tüm gücünüzle mücadele edersiniz. Birileri sizi yönetmeye kalkıştığında izin vermezsiniz. Kafanıza koyduğunuzu yapmaktan yanasınız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Başkalarına karşı üstünlüğünüzü göstermekten yanasınızdır. Ancak diğerleri de bu düşüncede ve istekte olunca biraz sıkıntı yaşanabilir. Siz eşitlik, adalet ve haksızlıkla mücadele etmektesiniz. Bunlara önem vermeyen kişilere tahammül göstermekte zorlanırsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Öncelikle gerginlikten uzak durmakta yarar var. Çalıştığınız ortamdaki insanlarla bazen burun buruna gelebilirsiniz. İşlerinizi çabucak yapmanız istenebilir. Sağlığınıza dikkat ediniz. Efor gerektiren işler için bu enerji olumludur. Ancak bazen hızlı hareket etmek dikkatsizliğe neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Hem cesaret verici hem de hevesli bir şekilde hareket etmenizi sağlayıcıdır. Gün boyu bir hayli ataksınızdır. İsteklerinizi elde etmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Otoritenizi kabul ettirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Bu enerji bulunduğunuz alanı koruma dürtünüzü işaret eder. Bu ister aileniz olsun isterse yaşadığınız eviniz. Hiç fark etmez. Hemen savaşçı kesilirsiniz. Kimsenin sizin hakkınızı yemesine, yaptıklarınızı hafife almasına müsaade etmezsiniz. Sert konuşabilirsiniz veya tepkisel davranabilirsiniz. Hatta bunda da kendinizi haklı görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:44 Koç burcunda ilerleyen Ay, haksızlığa tahammül etmeyeceğinizi gösteriyor. Eğer birileri sizi sinirlendirirse cevabını en acı şekilde alacaklardır. Bundan da hiçbir zaman pişmanlık duymazsınız. Damarıma basarlarsa ben de konuşurum diyerek tepkinizi gösterebilirsiniz. Gün boyu bir hayli hırslı, istekli ve cesur bir şekilde işlerinizi yaparsınız. Zekanız oldukça keskindir. Hani bir söz vardır. Kül yutmaz derler. Sizi de kimsenin kandırması mümkün değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:44 Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Parasal konularda bir hayli atak davranırsınız. Bir işi veya bir durumu maddi kazanç anlamında ele alarak düşünürsünüz. Eğer bu anlamda doyurmuyorsa, olur yanıtı vermezsiniz. Aşırı bir harcama eğiliminde olabilirsiniz veya paranız yoksa fazlasıyla gergin davranabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde lafınızı sözünüzü esirgemezsiniz. Çünkü size göre, dürüst olmayan yaklaşımlar her zaman can sıkıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

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