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Günlük burç yorumları: 16 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 06:58 | Son Güncelleme

16 Ekim Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 16 Ekim Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Ekim Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, sevgi olgusunun önemini hatırlatıcıdır. Tüm kirlilikleri ve sahtelikleri ortadan kaldıran bu duygu, hayatın içindeki zorlukları, insafsızlıkları, kavgaları, maddi hırsları bir yana koyarak kucaklaşmamızı sağlıyor. Üstümüzdeki ağırlığı hafifleten, dinlendirici, sakinleştirici bir enerji diyebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, huzur verici olan duygulara, düşüncelere işarettir. Hem vizyonunuzu geliştirme hem de olumlu anlamda deneyimler yaşamanızı sağlayıcıdır. Dostluklarınız konusunda gerçekçi olunuz. Kimlerle nasıl bir sosyal ilişki yaşıyorsunuz bunlara dikkat ediniz. Kısa vadeli düşler yerine uzun soluklu bir gelecek için yaratıcı düşününüz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, bir yandan ciddi şekilde ilişkinizi, mali durumunuzu, diğer yandan iş hayatınızla ilgili konuları şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Ancak her iki konuda da, ne karamsar olalım ne de gerçekleri göz ardı edelim. Hangi alanda ilerlemek istiyorsanız bu konuda eksikleriniz var mı, bu yola çıktığınızda engellerle karşılaşsanız bile hiç etkilenmeden ilerlemeye devam edebilir misiniz? Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, bir yandan ciddi şekilde ilişkinizi, mali durumunuzu, diğer yandan iş hayatınızla ilgili konuları şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Ancak her iki konuda da, ne karamsar olalım ne de gerçekleri göz ardı edelim. Hangi alanda ilerlemek istiyorsanız bu konuda eksikleriniz var mı, bu yola çıktığınızda engellerle karşılaşsanız bile hiç etkilenmeden ilerlemeye devam edebilir misiniz? Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, merak ettiğiniz durumları, rüya veya farklı bir yolla hissetmenizi, anlamanızı sağlayabilir. Ancak parasal konularda, kime ne verdiğinizi ve kimden ne aldığınızı iyi biliniz. Çıkarlarınız konusunda akıllıca hareket etmek en doğrusudur. Boyunuzu aşan borçlar altına girmeden önce çok iyi düşünmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, bir yandan ciddi düşünürsünüz diğer yandan rahatlatıcı sözler duymak istersiniz. Ciddi veya kısa süreli ilişki olsun fark etmez, bu etki altında, hem iç sezgilerimiz hem mantığımız bize rehberlik edicidir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, huzurunuzu kaçıracak, canınızı sıkacak ne varsa ondan uzak durarak, ruhunuzu dinlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. Tasarlama, hayalleri yazıya ve tuvale yansıtma gibi işlerde destekçinizdir. Duygular epeyce ciddidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, iç sesinizi dinlemenizi, rahatlatıcı olana yönelmenizde yarar var. Bu enerji, aşk hayatınızla ilgili konularda mantıklı düşünmeyi sağladığı gibi diğer yanıyla aşka kapımızı aralık tutmamız anlamına da gelir. Mistik konular ilginizi çekebilir, duygularınızı yazıya dökebilirsiniz ayrıca tasarım çalışmalarında bulunabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, ev-aile-güvence konularında ideallerinize sahip çıkmanız ve hayallerinize uygun bir dünya yaratmak arzunuzu yükseltir. Ev-aile-güvence konularında ideallerinize sahip çıkmanız ve hayallerinize uygun bir dünya yaratmak arzunuzu pekiştirir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, moralinizi yükseltici ve ruhunuzu okşayıcıdır. Şefkat duygunuz ve empatinizle insanların sevgisini kazanırsınız. Kısa süreli bir tesir olmasına rağmen sizler için şifalandırıcı ve rahatlatıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, duyguları bir miktar ciddileştirir. Biraz geriye çekildiğimizi hissederiz. İnsanlar, ortamlar, yaklaşımlar bize itici gelir. Ancak çok değer verdiğimiz, bizim için kıymetli olan bir şeyler veya birileri varsa, onlarla bağlantı kurarız. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:26 Ay-Neptün görünümü, hayal dünyanızı renklendirici ve sezgilerinizi güçlendiricidir. Şifalandırıcıdır. Ayrıca bir yandan ciddi düşünmenizi diğer yandan hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek çaba sarf etmenizi sağlar. Devamını okumak için tıklayınız

15-21 Ekim haftalık burç yorumları15-21 Ekim haftalık burç yorumları
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