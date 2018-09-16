Günlük burç yorumları: 16 Eylül Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Eylül Pazar yani haftanın son günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 10-16 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, doğru bir analizle sorunların çözümlenmesini ve aklı başında düşünülmesini sağlar. İş veya özel yaşamınızı düzenleyebilirsiniz. Eğer isterseniz her türlü işin altından kalkabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, gayet olumlu buluyorum. Hem aşk ilişkinizi hem iş hayatınızı hem de yeteneklerinizi istediğiniz bir alanda ifade edebilirsiniz. Siz geçici olan değil kalıcı olandan yanasınız. Eğer bir karar verilecekse bu konuda fikirlerinizi açıklamaktan çekinmeyin. İş-eğitim-ticari-yolculuk-yerleşim veya diğer konulardaki tanıtım faaliyetlerinize önem veriniz. Bilginizi deneyimlerinizi ortaya koyarken kendinize güvenin. Siz dile getirmezseniz hiç kimse sizin ne kadar yetkin biri olduğunuzu anlayamaz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, durumunuzu endişeli ele almadan her türlü meseleyi kolaylıkla çözebileceğinizi gösteriyor. Merkür yöneticiniz olarak Başak burcunda gayet güçlü. Ev-aile ve özel meselelerin akıllıca gözden geçirilmesinde yardımcınız. Belki bazı pürüzleri gözünüzde büyütüyor olabilirsiniz. Burada önemli olan durumunuzu çok fazla detaylandırıp boşuna kendinize yüklenmemek. Çünkü bu işin altından kalkabilmeniz için hesabı iyi yapmanız yeterlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, akıllıca düşünüldüğünde, iyi bir analiz yapıldığında, olan bitene duygularınızı katmadan bakıldığında her türlü pürüzün üstesinden gelineceğini gösteriyor. Bazen eşiniz veya başka insanlar sizin üzerinizde baskı kurarak yıldırmaya çalışıyorlar. Ancak siz de hassasiyetiniz nedeniyle onlara zemin hazırlıyorsunuz. Artık lütfen kendinize güveniniz ve siz de hoşlanmadığınız durumları dile getiriniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, titiz düşünmenizi sağlıyor. Ancak bu titizlik verimli bir şekilde ilerlemenizde yardımcı olacaktır. Merkür-Başak burcunda akıllıca kararlar verilmesinde yardımcınızdır. Endişeye gerek yok. Sadece kendinize güvenmeniz yeterli. İnancınızı kaybetmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:54 Merkür-Pluto görünümünü faydalı buluyorum. Burcunuz üzerinde ilerleyen Merkür, düşüncelerinizi uygulama, dile getirme, hakkınız olana sahip çıkma anlamında destekleyicidir. Tutkularınızı yoğun hale getiren Pluto ise aşk evinizde ilerliyor. Bu iki enerji, aşkın derinliklerinde yol almanızı, sezgileriniz ve aklınız sayesinde her türlü problemi çözebilmenizi, güçlenmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, sizin pek bilinmeyen, gizlediğiniz veya ifade etmekten çekindiğiniz konular üzerinde bir hayli düşünceli olduğunuzu gösteriyor. Bir şeylerin sizi kendine doğru çektiğini hissedebilirsiniz. Geri planda kalmaya, pek öne çıkmamaya çalışıyorsunuz. Öncelikle her şeyi iyice hesapladıktan sonra uygulamaktan yanasınız. Zaten bu görünüm her anlamda inceden inceye düşünmenin işaretçisi. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, bir projenin, bir planlamanın yürürlüğe konulmasında yardımcıdır. Pluto sizin yöneticiniz olarak, insanlar üzerinde etkili olmanızda destekçiniz. Demek oluyor ki, harekete geçip güvenle ilerlemeye karar verirseniz gayet başarılı olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 05:54 Merkür-Pluto görünümü, işinize eğilmeniz halinde gayet verimli ve başarılı sonuçlar almanızı sağlayabilir. Bilginizi aktarmak, konuşmak, yazmak, öğretmek yoluyla insanlara kendinizi olumlu şekilde ifade edebilirsiniz. Endişe, sinirlilik, havailikten uzak durmanız halinde kendinizi kabul ettirebilirsiniz. Önemli olan iyi bir gözlemde bulunmak. Merkür bu konuda yardımcınızdır. Hedefinize bir odaklandığınızda emin olunuz ki, başarısız olmanız, kazançlı çıkmanız mümkün değil. Arzulayın ve ele geçirin. Devamını okumak için tıklayınız