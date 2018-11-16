Günlük burç yorumları: 16 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Kasım Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında yöneticiniz Mars-Balık burcunda seyredecek. Astrolojik olarak bu konumdaki Mars pek etkili değil. Cesaret yerine kabullenmeyi, sorunlarla mücadele yerine olanı olduğu haliyle görmeyi, ileri atılıp amaca ulaşmak yerine, etrafında dönüp dolaşmayı işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Balık burcu seyri, günlük hayatta işlerinizi, ileriye dönük hedeflerinizi sakin ve ılımlı bir şekilde halletme hedef ve arzunuzdur. Genelde soğukkanlı davranmayı bilen Boğalar bu süreçte meseleleri öyle tartışarak, insanlarla çatışarak halletme yoluna gitmeyeceklerdir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasındaki Mars-Balık burcu geçişi, mesleki konularda ve sorumluluklarınızla başa çıkma anlamında, dayanıklılık gücünüzü bir miktar düşürebilir. Hızlı ve aktif hareket etmek isteyen İkizler, bu enerji altında motivasyon sıkıntısı çekebilirler. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek aşk evinizin yöneticisi Mars, yeni tanışmaları, ruhsal karşılaşmaları işaret ettiği gibi sevdiklerinize düşkünlük, hayatı olumlu tarafından ele alarak hedefe varma yönünde etkilidir. Gerek özel gerekse genel ilişkilerde fedakarlık ve özverili tavırlar ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Mars, genel ifadesi gereği, yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi veya içinde bulunduğunuz durumu başkalarına bağımlı şekilde çözmek yerine, kendinize güvenerek halletmeniz gereken zaman dilimidir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Mars, ilişkilerde 26 Şubat tarihine kadar dikkatli olmamızı, olan bitene gerçekçi bir şekilde bakmamızı gerektirir. İlişkinizin niteliği, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin karakter yapısı, beraberliğe bakış şekli konusunda gerçekçi olmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili Mars-Balık burcu geçişi, mücadele gücümüzü yavaşlatıcı ve kararlılık gücümüzü azaltıcı olsa da, biz hedefimize varmak için gerçekçi olmamız, akıllı davranmamız gerektiğini bilelim. Hangi durumda olursak olalım, bu süreçte işimizde ustalaşmaya çalışalım. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Mars, aşkta kavga, tartışma, mücadele etme, problem çekme gibi hallerden uzak duracağımızın göstergesidir. Karşınıza çıkacak kişi veya hayatınızda olan insan sizi fazla zorlamamalı, hatta tam tersine size huzur vermeye çalışmalı diye düşünürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda seyredecek Mars, aile içi ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili konularda sakin ve uyumlu, çatışmak yerine anlaşmaya gönüllü olduğunuz bir zaman dilimidir. Bilinçaltınızda veya kişisel derinliklerinizde huzur duygusu bir hayli önem kazanır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Balık burcu geçişi, her şeyin bizim lehimize gelişmesini istediğimiz, ılımlı hareket etmekten yana olduğumuz, ideallerimiz çerçevesinde ilerlemeyi tercih edeceğimizi gösteriyor. Pek öyle hırslı değiliz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Mars-Balık burcunda ilerleyecek. Para konusunda bir hayli duyarlı davranmamıza yol açar. Canımız mı sıkkın, bizi mutlu edecek harcamalarda bulunuruz. Kafamız mı bozuk, parayı kafamıza daha fazla takarız. Pek sabırlı olmayız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Mars, burcunuz üzerinde ilerleyecek. Sizler bu süreçte, iç huzurunuzu önemseme, engelleri, zorlukları inancınızla aşabilme, mistik faaliyetlerde bulunma, çevrenizdeki insanları derinlikli olarak gözlemleme, amacınıza ulaşmak için olumlu düşünme, bardağın dolu tarafını görebilme gücüne sahipsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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