Günlük burç yorumları: 16 Kasım Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Kasım Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında yöneticiniz Mars-Balık burcunda seyredecek. Astrolojik olarak bu konumdaki Mars pek etkili değil. Cesaret yerine kabullenmeyi, sorunlarla mücadele yerine olanı olduğu haliyle görmeyi, ileri atılıp amaca ulaşmak yerine, etrafında dönüp dolaşmayı işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili olacak Mars-Balık burcu seyri, günlük hayatta işlerinizi, ileriye dönük hedeflerinizi sakin ve ılımlı bir şekilde halletme hedef ve arzunuzdur. Genelde soğukkanlı davranmayı bilen Boğalar bu süreçte meseleleri öyle tartışarak, insanlarla çatışarak halletme yoluna gitmeyeceklerdir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasındaki Mars-Balık burcu geçişi, mesleki konularda ve sorumluluklarınızla başa çıkma anlamında, dayanıklılık gücünüzü bir miktar düşürebilir. Hızlı ve aktif hareket etmek isteyen İkizler, bu enerji altında motivasyon sıkıntısı çekebilirler. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek aşk evinizin yöneticisi Mars, yeni tanışmaları, ruhsal karşılaşmaları işaret ettiği gibi sevdiklerinize düşkünlük, hayatı olumlu tarafından ele alarak hedefe varma yönünde etkilidir. Gerek özel gerekse genel ilişkilerde fedakarlık ve özverili tavırlar ön plandadır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda seyrini sürdürecek Mars, genel ifadesi gereği, yapmak istediklerinizi, hedeflerinizi veya içinde bulunduğunuz durumu başkalarına bağımlı şekilde çözmek yerine, kendinize güvenerek halletmeniz gereken zaman dilimidir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında Balık burcunda ilerleyecek Mars, ilişkilerde 26 Şubat tarihine kadar dikkatli olmamızı, olan bitene gerçekçi bir şekilde bakmamızı gerektirir. İlişkinizin niteliği, birlikte olduğunuz veya olacağınız kişinin karakter yapısı, beraberliğe bakış şekli konusunda gerçekçi olmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 16 Kasım saat:01:21-1 Ocak 2019 saat:05:20 tarihleri arasında etkili Mars-Balık burcu geçişi, mücadele gücümüzü yavaşlatıcı ve kararlılık gücümüzü azaltıcı olsa da, biz hedefimize varmak için gerçekçi olmamız, akıllı davranmamız gerektiğini bilelim. Hangi durumda olursak olalım, bu süreçte işimizde ustalaşmaya çalışalım. Devamını okumak için tıklayınız