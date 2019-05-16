Günlük burç yorumları 16 Mayıs Perşembe - Ay ve Jüpiter olumlu açıda!

16 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Jüpiter'in olumlu bir açısının olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Terazi burcunda hareketini sürdürüyor. Ay ve Jüpiter arasında oluşan uyumlu açı sayesinde aşk hayatınızla ilgili güne şanslı bir başlangıç yapabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay saat 12:37’de uzun süre boyunca yarına kadar boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Ay-Jüpiter arasındaki güzel açıyla beraber ailenizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay, saat 12:37 itibariyle boşluğa giriyor. Ertesi güne kadar evinizdeki işleri tamamlamayı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün Terazi burcunda hareket ediyor. Çocuğunuz ve aşk hayatınız günün büyük kısmında odak noktanız olabilir. Bu iki konuyla ilgili de duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Ay ve Kiron arasındaki karşıtlık hem aşk hayatınızla hem çocuğunuzla ilgili duygusal yaralar almaya açık olabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Terazi burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. Ailevi konularınız bugün vaktinizi alabilir. Ay’ın Kiron ile karşıtlık yaptığı gün içerisinde aile içinde hassas bir dönem geçirebilirsiniz. Belki de beklemediğiniz bir davranış kalbinizi kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay bugün hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Ay-Jüpiter pozitif görünümüyle beraber yüzünüzü güldüren haberler alabilirsiniz. 12:37’de Ay, yarına kadar hareketine boşlukta devam edecek. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Günün tamamında Ay Terazi burcunda ilerliyor. Ay ve Jüpiter arasında aktifleşen olumlu açı sayesinde maddi konularınızla ilgili şanslı bir süreç yaşayabilirsiniz. Günün devamında Ay, 12:37 itibariyle yarına kadar hareketine boşlukta devam ediyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Gün boyunca Ay sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay’ın Jüpiter ile kurduğu uyumlu kontak sayesinde sabah saatlerinde şansınız açık olacaktır. Saatler 12:37’yi gösterdiğinde boşluğa giren Ay, yarına kadar bu şekilde kalacak. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın bugün Terazi burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay-Jüpiter pozitif kontağı sayesinde sağlığınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz Psikolojik olarak da gerginliğiniz sonra eriyor. Sonrasında 12:37’de Ay, yarına kadar boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay tüm gün Terazi burcundaki seyrini sürdürüyor. Ay’ın Jüpiter ile kurduğu olumlu kontak sayesinde sabah saatlerinde şansınız açık olacak. Mutlu olacağınız zamanlar geçirebilirsiniz. Ay günün ikinci yarısı 12:37 itibariyle ertesi güne kadar boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay günün genelinde Terazi burcunda hareket ediyor. Ay ve Jüpiter arasındaki pozitif destekle beraber kariyer hayatınızda sabah saatlerinde şansınızın açıldığını hissedebilirsiniz. Günün kalanında Ay 12:37’de Cuma’ya kadar boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Güne başladığınızda Ay Terazi burcundaki seyrine devam ediyor. Ay-Jüpiter olumlu açısıyla beraber sabah itibariyle sizi mutlu eden gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik konularınızda şansınız açılabilir. Ay günün kalanında 12:37’de boşluğa giriyor. Ertesine güne kadar bu şekilde boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay bugünün tamamında Terazi burcunda ilerliyor. Ay’ın Jüpiter ile uyumlu kontağı sayesinde kredilerinizi, maddi durumunuzu ilgilendiren her konuda şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay 12:37’de yarına kadar boşlukta kalacağından bu saate kadar finansal işlemlerinizi bitirmeniz iyi olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız
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