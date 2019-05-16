Günlük burç yorumları 16 Mayıs Perşembe - Ay ve Jüpiter olumlu açıda!

16 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Mayıs ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Ay ve Jüpiter'in olumlu bir açısının olduğu bu gün için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 Mayıs Koç Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Terazi burcunda hareketini sürdürüyor. Ay ve Jüpiter arasında oluşan uyumlu açı sayesinde aşk hayatınızla ilgili güne şanslı bir başlangıç yapabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay saat 12:37’de uzun süre boyunca yarına kadar boşluğa giriyor. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Ay-Jüpiter arasındaki güzel açıyla beraber ailenizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay, saat 12:37 itibariyle boşluğa giriyor. Ertesi güne kadar evinizdeki işleri tamamlamayı tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu

Ay tüm gün Terazi burcunda hareket ediyor. Çocuğunuz ve aşk hayatınız günün büyük kısmında odak noktanız olabilir. Bu iki konuyla ilgili de duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Ay ve Kiron arasındaki karşıtlık hem aşk hayatınızla hem çocuğunuzla ilgili duygusal yaralar almaya açık olabileceğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay’ın Terazi burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. Ailevi konularınız bugün vaktinizi alabilir. Ay’ın Kiron ile karşıtlık yaptığı gün içerisinde aile içinde hassas bir dönem geçirebilirsiniz. Belki de beklemediğiniz bir davranış kalbinizi kırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay bugün hareketine Terazi burcunda devam ediyor. Ay-Jüpiter pozitif görünümüyle beraber yüzünüzü güldüren haberler alabilirsiniz. 12:37’de Ay, yarına kadar hareketine boşlukta devam edecek. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Günün tamamında Ay Terazi burcunda ilerliyor. Ay ve Jüpiter arasında aktifleşen olumlu açı sayesinde maddi konularınızla ilgili şanslı bir süreç yaşayabilirsiniz. Günün devamında Ay, 12:37 itibariyle yarına kadar hareketine boşlukta devam ediyor olacak. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Gün boyunca Ay sizlerin burcunda hareket etmeye devam ediyor. Ay’ın Jüpiter ile kurduğu uyumlu kontak sayesinde sabah saatlerinde şansınız açık olacaktır. Saatler 12:37’yi gösterdiğinde boşluğa giren Ay, yarına kadar bu şekilde kalacak. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay’ın bugün Terazi burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. Ay-Jüpiter pozitif kontağı sayesinde sağlığınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz Psikolojik olarak da gerginliğiniz sonra eriyor. Sonrasında 12:37’de Ay, yarına kadar boşlukta kalıyor. Devamını okumak için tıklayınız