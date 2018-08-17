Günlük burç yorumları: 17 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, isteklerimizi baskın bir şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Ancak bu durum, başkalarıyla aramızda sözel anlamda sıkıntı yaratabilir. Bu saatlerde dikkat etmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, insanların çıkarcı olmaları, sürekli keseri kendilerine yontar tarzda konuşmaları canımızı sıkabilir. Biz de buna müsaade etmeyiz. Gerekeni söylemekten kaçınmayız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, çevremizdeki bazı kişilerin çıkarcı düşünceleri, sürekli keseri kendilerine yontar tarzda konuşmaları canımızı sıkabilir. Biz de buna müsaade etmeyiz. Gerekeni söylemekten kaçınmayız. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, parasal konularda baskın tarzda konuşmamıza neden olur. İhtiyaçlarımızı, arzularımızı bir hayli önemseriz. İsteklerimizi elde etmekten başka bir şey düşünmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, fikirlerimizi baskın bir şekilde dile getiririz. Kimsenin bize eleştirmesine, hayır demesine izin vermeyiz. Bu durum çevremizdeki insanlarla aramızda iletişim anlamında sorun yaratabilir. Ilımlı olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 09:18 Ay-Merkür görünüm etkisi altında, düşüncelerimizi dile getirmekte zorlanmamıza neden olabilir. Bu durum zihinsel anlamda üzerimizde baskı yaratır. İnsanlarla anlaşmamız pek kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, bizim için değerli olan konular üzerinde fikirlerimizi baskın bir şekilde dile getirmek isteriz. Başkaları ne düşündüğünü önemsemeyiz. Saat 16:05 Ay-Jüpiter kavuşumu, maddi-manevi çıkarlarımızı korumak, güçlenmek ve değerlerimize sahip çıkmaktan yanayız. Günlük hayatın içinde karşılaştığımız her duruma bu bakış açısıyla yaklaşırız. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen kişilerle aramızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Üzerimizde baskı yaratılmasından hoşlanmayız. Saat 16:05 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde hırslısınız. Kişiliğinizi güçlendiren ve hayatınızın kontrolünü ele almanızı sağlayan bir enerji bu. Bu saatlerde güven duygunuz gayet yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, yüreğimizin içindeki sıkıntılarımız, fiziki ve zihinsel anlamda bizi zorlayabilir. Bazılarını dile getiririz ancak çoğu zaman üstü örtük konuşuruz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 09:18 Ay-Merkür görünüm etkisi altında, hem çıkarlarımızı düşüneceğiz hem de başkalarının bize nasıl yanaştıklarını önemseyeceğiz. İyi niyete karşılık iyi niyet, kötü niyetle yaklaşanlara göz yummayacağız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, iş veya ilişkimiz üzerinde bir hayli düşünmemize neden olacak. Ancak kendi başımıza karar vermemiz ve uygulamak bu saatte pek mümkün değil. O nedenle sakin olmamız lazım. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, düşüncelerimiz sürekli aynı konu üzerinde odaklanmasını sağlıyor. Saat 16:05 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde her konuyu derinlemesine araştırarak bilgi sahibi olursunuz. Yurtdışı-eğitim-bilgilenme-yükselme ve haklarınızı elde etmede başarılı bir gün geçirirsiniz. Maddi-manevi açıdan sizi güçlü kılacak kazançlı işlere yönelirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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