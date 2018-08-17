Günlük burç yorumları: 17 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

16 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 13-19 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, isteklerimizi baskın bir şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Ancak bu durum, başkalarıyla aramızda sözel anlamda sıkıntı yaratabilir. Bu saatlerde dikkat etmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, insanların çıkarcı olmaları, sürekli keseri kendilerine yontar tarzda konuşmaları canımızı sıkabilir. Biz de buna müsaade etmeyiz. Gerekeni söylemekten kaçınmayız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, çevremizdeki bazı kişilerin çıkarcı düşünceleri, sürekli keseri kendilerine yontar tarzda konuşmaları canımızı sıkabilir. Biz de buna müsaade etmeyiz. Gerekeni söylemekten kaçınmayız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, parasal konularda baskın tarzda konuşmamıza neden olur. İhtiyaçlarımızı, arzularımızı bir hayli önemseriz. İsteklerimizi elde etmekten başka bir şey düşünmeyiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, fikirlerimizi baskın bir şekilde dile getiririz. Kimsenin bize eleştirmesine, hayır demesine izin vermeyiz. Bu durum çevremizdeki insanlarla aramızda iletişim anlamında sorun yaratabilir. Ilımlı olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 09:18 Ay-Merkür görünüm etkisi altında, düşüncelerimizi dile getirmekte zorlanmamıza neden olabilir. Bu durum zihinsel anlamda üzerimizde baskı yaratır. İnsanlarla anlaşmamız pek kolay olmaz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, bizim için değerli olan konular üzerinde fikirlerimizi baskın bir şekilde dile getirmek isteriz. Başkaları ne düşündüğünü önemsemeyiz. Saat 16:05 Ay-Jüpiter kavuşumu, maddi-manevi çıkarlarımızı korumak, güçlenmek ve değerlerimize sahip çıkmaktan yanayız. Günlük hayatın içinde karşılaştığımız her duruma bu bakış açısıyla yaklaşırız. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 09:18 Ay-Merkür görünümü, bize ne yapmamız gerektiğini söyleyen kişilerle aramızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Üzerimizde baskı yaratılmasından hoşlanmayız. Saat 16:05 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde hırslısınız. Kişiliğinizi güçlendiren ve hayatınızın kontrolünü ele almanızı sağlayan bir enerji bu. Bu saatlerde güven duygunuz gayet yüksektir. Devamını okumak için tıklayınız