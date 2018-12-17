Günlük burç yorumları: 17 Aralık Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Aralık Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın haftalık burç yorumları ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son ayının ortasına geldiğimiz bu gün için İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Aralık haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ARALIK Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 09:57 Mars-Pluto görünümü, size sorumluluklarınızı hatırlatıyor. Neyi hayal ediyor ve hangi işi yapmak istiyorsanız bu görünüm sayesinde tekrar ele alabilirsiniz. Toplum içindeki konumunuzu önemsemeli, üzerinizdeki baskılardan kurtulmak için neler yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, sorun yaratan ne varsa gözden geçirmenize yardımcı bir enerjidir. Sağlam olanı tercih etmeniz için öncelikle pürüzlü olandan kurtulmak gerektiğini hatırlatır. Güven vermeyen veya hedefinize uymayan kişi, durum veya meseleler varsa bunları bugün ciddi biçimde ele alınız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, hem iş hayatınız hem kişisel kararlarınızın hem sorumluluklarınızın hem de yaşadığınız bir takım problemlerin ciddi anlamda ve sağlamlık ilkesi altında gözden geçirilmesi gerekiyor. Kafanızı karıştıran, hatta karar vermenizin önüne geçen her ne varsa bunların mutlaka ele alınması şart. Ne kadar güvendeyim, nelerin ayıklanıp temizlenmesi gerekiyor sorularına cevap bulmanızda bu görünüm faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, ilişkinizle alakalı konulara gerçekçi, aklı başında yanaşarak, kafanızdaki soru işaretlerini cevaplandırmanızda yardımcıdır. Bir yandan hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mücadele verirken diğer taraftan tutarsız ve üzerinizde baskı oluşturan bir ilişkide huzur bulmanız pek kolay olmaz. İşte bu görünüm, güçlü bir ilişkinin nasıl olması veya nasıl seçimlerde bulunulması gerektiğini size hatırlatır. Sağlam olmayanı, pürüz çıkaranı, verimsiz ilerleyeni saptamanızda destekçinizdir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, uzun süredir ihmal edilmiş olan sağlık, maddi ve ilişki anlamındaki konular üzerinde akıllı bir şekilde değerlendirmede bulunmayı sağlayıcıdır. Siz eğer dikkat etmiyor, üstünü örtüyor ve sorunları görmezden geliyorsanız, bu görünüm sizi uyararak, hadi bakalım bu problemi artık çözmelisin diyerek hatırlatmada bulunur. Çalışma hayatınız, mali konular, bölüşülecek paralar, yatırımlar gibi konular üzerinde uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurgular. Şunu unutmamalıyız ki, günü birlik hareket etmemek lazım. Bugün iyi yarını boş ver dememeliyiz. Yarınlar da bir gün gelecek. Onun için, siz mutlaka hayatınızı garanti altına alacak şekilde hareket etmelisiniz. Bu görünüm de zaten, bunları size hatırlatmaktadır. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, zayıf olduğunuz, bir türlü karar veremediğiniz, kafanızın içinde yerli yerine oturtmakta zorlandığınız meseleleri gerçekçi bir şekilde ele almanızda, uzun vadeli olmayanı tespit etmenizde yardımcıdır. İlişkinizi şöyle iyice bir gözden geçiriniz. Bunu yaparken, ne fazla iyi niyetli ne de çok baskıcı olmayınız. Olana bakınız. Diyelim ki, bu ilişkiden kurtulmak istiyorsunuz. Bu görünüm, iradenizi güçlendirerek size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. Şunu unutmayınız ki, hangi konuda olursa olsun eğer güven, sadakat, tutarlılık, denge ve kalıcılık yoksa, baş ağrıtır ve ağrıtmaya devam eder. Siz de buna göre bugün iyice bir gözlemde bulununuz. Aksaklıkları veya olumlu olanları tespit ediniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, tüm burçları farklı alanlarda kararlı olmaya, hedefinize uygun uzun vadeli düşünmenizde veyahut hedefler belirlemenizde yardımcı oluyor. Sizler için anlamı, öncelikle sağlık, ev, ilişki, çalışma yaşamı, geleceğinizi ilgilendiren hususlarda olacaktır. Öncelikle şu an oturduğunuz yerden memnun musunuz, ailenizle bir probleminiz var mı, bir yer almayı veya satmayı mı düşünüyorsunuz, sağlığınız yerinde mi, düzeltmeniz gereken en başlıca probleminiz veya şikayetiniz nedir? Çalışma hayatınızla alakalı bir probleminiz var mı? Neler düşünüyorsunuz. Bunları uzun vadeli olacak şekilde kafamızın içinde derlemek toparlamak gerekiyor. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, aşka bakış açınızı, hedeflerinizi, hayatı verimli kılabilmek adına düşündüklerinizi, planlarınızı ele almanızda size kararlılık gücü veriyor. Ben şunu istiyorum, bunu istemiyorum, bu gereksiz, şu gerekli diyerek bir yol belirlemeniz için, bu görünüm size yardımcı olacaktır. Dağılmadan, gereksiz yere zaman kaybetmeden, işinizi, gücünüzü, hayatınızı mutlaka uzun vadeli olacak şekilde düzenlemek lazım. Eğreti, hiçbir umut içermeyen, ciddi olmayan bir olgu içinde yer almamanız gerektiğini size hatırlatacaktır. Ben bu görünümü gayet faydalı buluyorum. Soruların kafanızın içinde cevapsız kalması yerine -Evet böyle olmalı diyerek bir yol belirlemenizde ışık olacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, paranızı değerlendirme biçiminizden, harcama şeklinize kadar, aile hayatınızdan, alışkanlıklarınıza kadar geniş bir alan üzerinde kararlı, iradenize sahip, ciddi anlamda gözden geçirmelerde bulunmanız yönünde destekleyicidir. Uzun zamandır yaşanan ancak bir türlü ele alınıp kararlı davranılmayan konuları size tekrar hatırlatabilir. Yatırım düşünüyorsanız neye yönelmelisiniz, evinizde sorun varsa, bunu nasıl halledebilirsiniz, paranızı nasıl kullanmalısınız, verimli bir şekilde hayatınızı nasıl yönlendirebilirsiniz gibi soruları, ister güvendiğiniz kişilerle konuşarak ister kendi başınıza ciddi olarak bugün ele alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 09:57 Mars-Pluto olumlu etkileşimi, çevre değişimi veya çevrenizle alakalı her türlü mesele, işiniz, ilişkiniz ve geleceğiniz adına düşündüğünüz ne varsa, bunları kararlı ve iradeli bir şekilde ele almanızı sağlayacaktır. Yenilik mi yapmak istiyorsunuz, yoksa eskiyi düzelterek verimli hale getirmek mi niyetindesiniz. Sözgelimi yeni bir çevreye taşınmak, yeniden eğitim hayatına başlamak, iş yaşamına dahil olmak veya işinizle ilgili tayin istemek gibi. Bütün bunları uzun vadeli olacak şekilde düşünmeniz için, bu görünüm size rehberlik edicidir. Ancak üzerinizde baskı oluşturmayanı, sizi zorlamayacak olanı, hakikaten altından kalkabilecek güçte olanı tercih ediniz. Kendinizi zorlamadan, hayale kapılmadan gerçeğe net bakınız. Devamını okumak için tıklayınız