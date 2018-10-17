HABER

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 06:55 | Son Güncelleme

17 Ekim Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları yayında. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Ekim Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EKİM

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Önemli girişim ve ilk adım niteliği taşıyan kararları bu saat dilimi içinde mutlaka gözden geçirelim. Ani kararlar vermeyelim. Çünkü sonuçsuz kalma veya arzuladığınız şekilde gelişmeme ihtimali bulunmakta. Boşluk süresince yarım kalan işlerinizi yapabilir, düzenlemeniz gerekenleri halledebilir ve durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Her zaman belirttiğim gibi, yarım kalan işlerimizi bitirmekte yarar görüyorum. Üzerinde düşünmeden yeni bir adım atmayalım. Meselelere bilinçli bir şekilde yaklaşalım. Yoksa yanılmamız mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu saatler içinde elimiz kolumuz bağlıymış gibi hissederiz. Bir şeyler yapmak isteriz, fakat bir nedenle sözümüzü tutamayız. İşte böyle durumlarda soğukkanlı olmak son derece önemlidir. Zaten böyle olduğunuz zaman çıkış yolu bulmanız kolaylaşır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altında, yeni bir girişim, sözleşme veya kontratla alakalı konularda ve her şeyden önemlisi ilişkinizle ilgili mevzularda ani ve tepkisel davranmanın sakıncalı olacağını göstermektedir. Diyelim ki siz haklısınız ve partneriniz sözden anlamıyor ve anlaşma ortamı sağlanamıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Ufak tefek sorunlarla karşılaşabiliriz. Sakin ve bilinçli hareket etmek lazım. Tersliklerin neden olabileceği strese karşı dikkatli olalım. Proje ve planlarımızı tekrar gözden geçirelim. Ancak uygulamaya koymayalım. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Aşk hayatınız, sanatsal konular, mesleki girişimlerde yanlış anlama, gecikme veya tersliklerle karşılaşılması mümkündür. Net bir şekilde karar vermek güçtür. Her şeyi kendi akışı içinde değerlendirmeli, sakin olunmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Çok önemli meselelerde hemen karar vermeyelim. Bir mesele üzerinde odaklanmak veya işleri yoluna koymak zorlaşır. Evinizle alakalı yapmayı düşündükleriniz veya ailenizi yakından ilgilendiren meseleler baş sırayı almaktadır. Yeni bir ev kiralamak, satın almak veya hesapta yokken evinizle alakalı bir değişime karar vermemek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Yarım kalan işleri bitirmek, çevrenizle iletişimde sakin olmak yararlıdır. Ancak bir sorunu çözebilmek için tartışmaya kalkışmak yanlış olur. Bilgisayarınızı kontrol etmekte fayda var. Randevularınızı tekrar gözden geçirmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Yarar-zarar hesabınızı iyi yapmanız, sonucunu tahmin edemediğiniz girişimlerde bulunmak yerine dikkatli hareket etmeniz faydalıdır. Gecikmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Kararlarımızı uygulamak veya bir mesele üzerinde yön belirlemek zor olabilir. Mantıklı ve sakin olunuz. Böylece yanlış karar vermezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altında iken, engellemeler, gecikmeler, bizim elimizde olmayan bazı nedenler yüzünden işlerimizi halletmek kolay olmayabilir. Parasal bir sıkıntı, tanıdığımız bir kişinin üzüntüsü, partnerinizle aranızdaki bir sorun bizi daha fazla zorlar. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Net olarak konuşmak veya herhangi bir konuda belirsizliklerin önüne geçmek zor olsa da, bunlar daha sonra yoluna girecektir. Sabırlı olacağız. Yenilik anlamındaki işleri gözden geçirmek, aksayan noktaları tespit etmek, girişimde bulunmak yerine beklemede kalmak akıllıca olur. Devamını okumak için tıklayınız

15-21 Ekim haftalık burç yorumları15-21 Ekim haftalık burç yorumları
2018 Ekim ayı aylık burç yorumları2018 Ekim ayı aylık burç yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

İsrail'den Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ilk yorum

İsrail'den Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ilk yorum

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Türk eşten rekor tazminat talebi!

Türk eşten rekor tazminat talebi!

Toz bulutu Marmara Bölgesi'ne yaklaşıyor

Toz bulutu Marmara Bölgesi'ne yaklaşıyor

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Arda Turan hakkında bir suç duyurusu daha: Bizden helallik istesin

Arda Turan hakkında bir suç duyurusu daha: Bizden helallik istesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.