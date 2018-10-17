Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Ekim Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 15-21 Ekim haftalık burç yorumları, Ekim ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EKİM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Önemli girişim ve ilk adım niteliği taşıyan kararları bu saat dilimi içinde mutlaka gözden geçirelim. Ani kararlar vermeyelim. Çünkü sonuçsuz kalma veya arzuladığınız şekilde gelişmeme ihtimali bulunmakta. Boşluk süresince yarım kalan işlerinizi yapabilir, düzenlemeniz gerekenleri halledebilir ve durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Her zaman belirttiğim gibi, yarım kalan işlerimizi bitirmekte yarar görüyorum. Üzerinde düşünmeden yeni bir adım atmayalım. Meselelere bilinçli bir şekilde yaklaşalım. Yoksa yanılmamız mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu saatler içinde elimiz kolumuz bağlıymış gibi hissederiz. Bir şeyler yapmak isteriz, fakat bir nedenle sözümüzü tutamayız. İşte böyle durumlarda soğukkanlı olmak son derece önemlidir. Zaten böyle olduğunuz zaman çıkış yolu bulmanız kolaylaşır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altında, yeni bir girişim, sözleşme veya kontratla alakalı konularda ve her şeyden önemlisi ilişkinizle ilgili mevzularda ani ve tepkisel davranmanın sakıncalı olacağını göstermektedir. Diyelim ki siz haklısınız ve partneriniz sözden anlamıyor ve anlaşma ortamı sağlanamıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Ufak tefek sorunlarla karşılaşabiliriz. Sakin ve bilinçli hareket etmek lazım. Tersliklerin neden olabileceği strese karşı dikkatli olalım. Proje ve planlarımızı tekrar gözden geçirelim. Ancak uygulamaya koymayalım. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Aşk hayatınız, sanatsal konular, mesleki girişimlerde yanlış anlama, gecikme veya tersliklerle karşılaşılması mümkündür. Net bir şekilde karar vermek güçtür. Her şeyi kendi akışı içinde değerlendirmeli, sakin olunmalıdır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Çok önemli meselelerde hemen karar vermeyelim. Bir mesele üzerinde odaklanmak veya işleri yoluna koymak zorlaşır. Evinizle alakalı yapmayı düşündükleriniz veya ailenizi yakından ilgilendiren meseleler baş sırayı almaktadır. Yeni bir ev kiralamak, satın almak veya hesapta yokken evinizle alakalı bir değişime karar vermemek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Yarım kalan işleri bitirmek, çevrenizle iletişimde sakin olmak yararlıdır. Ancak bir sorunu çözebilmek için tartışmaya kalkışmak yanlış olur. Bilgisayarınızı kontrol etmekte fayda var. Randevularınızı tekrar gözden geçirmek gerekir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Yarar-zarar hesabınızı iyi yapmanız, sonucunu tahmin edemediğiniz girişimlerde bulunmak yerine dikkatli hareket etmeniz faydalıdır. Gecikmeler olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Kararlarımızı uygulamak veya bir mesele üzerinde yön belirlemek zor olabilir. Mantıklı ve sakin olunuz. Böylece yanlış karar vermezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Kova Günlük Burç Yorumu Sevgili Kovalar saat 00:49-10:35 arasında Ay-Boşluk etkisi altında iken, engellemeler, gecikmeler, bizim elimizde olmayan bazı nedenler yüzünden işlerimizi halletmek kolay olmayabilir. Parasal bir sıkıntı, tanıdığımız bir kişinin üzüntüsü, partnerinizle aranızdaki bir sorun bizi daha fazla zorlar. Devamını okumak için tıklayınız