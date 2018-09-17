Günlük burç yorumları: 17 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Eylül Pazartesi yani haftanın son günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EYLÜL Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 02:15-14:07 arasında Ay-Yay burcunun son derecelerinde boşlukta ilerleyecek. Bu zaman diliminde, kendi görüşleriniz doğrultusunda hareket ederken, abartılı davranmamakta fayda var. Yaşamınızla alakalı her türlü meselede dikkatli olmanız, ani kararlar vermemeniz lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 02:15-14:07 arası Ay-boşluk etkisi altında geçecek. Bu zaman dilimi, yaşamınızı yakından ilgilendiren değişiklikler ve herhangi bir konuda yapılacak sonlandırma veya başlangıç anlamındaki eylemlerinizi askıya almanız, ani kararlardan uzak durmanız son derece önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 02:15-14:07 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süre içinde ilişkinizle ilgili her türlü mevzuda dengeli davranmak, paylaşımdan yana olmak, ortaklık bilinci içinde sorunları çözmeye çalışmak gayet mantıklıdır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 02:15-14:07 arasında Yay burcunda boşlukta kalacak Ay, evcil hayvanlarınız ve kişisel sağlığınızla ilgili konularda düşünmeden verilecek kararlardan uzak durmamız anlamına gelmektedir. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 02:15- saat 14:07 arasında Ay-Yay burcunda boşlukta ilerleyecektir. İlişkilerde ve ilk buluşmalarda yanıltıcı bir etki yaratabilir. Karşınızdaki kişiyi tam olarak tanımadan veya olayları anlamadan dinlemeden, sözler vermeye kalkmak yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, saat 14:07 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Sorumluluk ve özverili bir şekilde çalışmamız, görevimizi yapmamız, etrafımızla olumlu ilişki kurmamız gerekiyor. Başaklar genelde bulundukları ortamda, takdir gördükleri, sevildikleri sürece canla başla çalışırlar. Onun için şunu şöyle yap denmesini pek istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 02:15- saat 14:07 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, başta haberleşme olmak üzere, basın, yayıncılık faaliyetleri, bilgisayar ağı, eğitim hizmetleri alanlarındaki işlerinizde aksamalar yaratabilir. Tedbirli olmakta fayda vardır. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 02:15- saat 14:07 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, ilişkinize dikkat etmenin, riskli kararlar almamanın işaretçisidir. Mali durumunuz, alım-satım işleri için benim sizlere tavsiyem, durumunuzu mantıklı bir şekilde gözden geçirmeniz, temkinli olmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız