Günlük burç yorumları: 17 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Eylül Pazartesi yani haftanın son günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 02:15-14:07 arasında Ay-Yay burcunun son derecelerinde boşlukta ilerleyecek. Bu zaman diliminde, kendi görüşleriniz doğrultusunda hareket ederken, abartılı davranmamakta fayda var. Yaşamınızla alakalı her türlü meselede dikkatli olmanız, ani kararlar vermemeniz lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 02:15-14:07 arası Ay-boşluk etkisi altında geçecek. Bu zaman dilimi, yaşamınızı yakından ilgilendiren değişiklikler ve herhangi bir konuda yapılacak sonlandırma veya başlangıç anlamındaki eylemlerinizi askıya almanız, ani kararlardan uzak durmanız son derece önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 02:15-14:07 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süre içinde ilişkinizle ilgili her türlü mevzuda dengeli davranmak, paylaşımdan yana olmak, ortaklık bilinci içinde sorunları çözmeye çalışmak gayet mantıklıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 02:15-14:07 arasında Yay burcunda boşlukta kalacak Ay, evcil hayvanlarınız ve kişisel sağlığınızla ilgili konularda düşünmeden verilecek kararlardan uzak durmamız anlamına gelmektedir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 02:15- saat 14:07 arasında Ay-Yay burcunda boşlukta ilerleyecektir. İlişkilerde ve ilk buluşmalarda yanıltıcı bir etki yaratabilir. Karşınızdaki kişiyi tam olarak tanımadan veya olayları anlamadan dinlemeden, sözler vermeye kalkmak yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, saat 14:07 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Sorumluluk ve özverili bir şekilde çalışmamız, görevimizi yapmamız, etrafımızla olumlu ilişki kurmamız gerekiyor. Başaklar genelde bulundukları ortamda, takdir gördükleri, sevildikleri sürece canla başla çalışırlar. Onun için şunu şöyle yap denmesini pek istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 02:15- saat 14:07 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, başta haberleşme olmak üzere, basın, yayıncılık faaliyetleri, bilgisayar ağı, eğitim hizmetleri alanlarındaki işlerinizde aksamalar yaratabilir. Tedbirli olmakta fayda vardır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 02:15- saat 14:07 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, ilişkinize dikkat etmenin, riskli kararlar almamanın işaretçisidir. Mali durumunuz, alım-satım işleri için benim sizlere tavsiyem, durumunuzu mantıklı bir şekilde gözden geçirmeniz, temkinli olmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 02:15-14:07 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Kişiliğinizin dışa yansıyan yönleri ve yaşama ilişkin kişisel bakış açınız konularında kendi içinizde değerlendirmelerde bulunmanız gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 02:15- saat 14:07 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu süreçte hızlı kararlar veririz. Oysaki çok iyi düşünmeniz gerekir. Ne yapmak istediğinizi, sizin için gerçekten önemli olanı mantıklı bir şekilde saptamanız halinde, riskleri en aza indirmiş olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 02:15-14:07 arasında etkili Ay-Boşluk süresi planlarınızı uygulamada zorluklar yaşanabileceğini gösterse de, sakin olmanız halinde bu zorlukları güce dönüştürmeniz mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 02:15-14:07 arası Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bir konu üzerinde net bir görüşe sahip olmanız zor olduğu gibi, kimi zaman huzursuz, haddinden fazla abartılı davranmanız da mümkündür. Siz kendi bildiklerinizin doğru olduğunu düşünürken, başkaları bunun tam tersini iddia edebilirler. Devamını okumak için tıklayınız
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