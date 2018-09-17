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Günlük burç yorumları: 17 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 06:54 | Son Güncelleme

17 Eylül Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 17 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Eylül Pazartesi yani haftanın son günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17-23 Eylül haftalık burç yorumları, Eylül ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EYLÜL

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:15-14:07 arasında Ay-Yay burcunun son derecelerinde boşlukta ilerleyecek. Bu zaman diliminde, kendi görüşleriniz doğrultusunda hareket ederken, abartılı davranmamakta fayda var. Yaşamınızla alakalı her türlü meselede dikkatli olmanız, ani kararlar vermemeniz lazımdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:15-14:07 arası Ay-boşluk etkisi altında geçecek. Bu zaman dilimi, yaşamınızı yakından ilgilendiren değişiklikler ve herhangi bir konuda yapılacak sonlandırma veya başlangıç anlamındaki eylemlerinizi askıya almanız, ani kararlardan uzak durmanız son derece önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:15-14:07 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bu süre içinde ilişkinizle ilgili her türlü mevzuda dengeli davranmak, paylaşımdan yana olmak, ortaklık bilinci içinde sorunları çözmeye çalışmak gayet mantıklıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 02:15-14:07 arasında Yay burcunda boşlukta kalacak Ay, evcil hayvanlarınız ve kişisel sağlığınızla ilgili konularda düşünmeden verilecek kararlardan uzak durmamız anlamına gelmektedir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:15- saat 14:07 arasında Ay-Yay burcunda boşlukta ilerleyecektir. İlişkilerde ve ilk buluşmalarda yanıltıcı bir etki yaratabilir. Karşınızdaki kişiyi tam olarak tanımadan veya olayları anlamadan dinlemeden, sözler vermeye kalkmak yanlıştır. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, saat 14:07 itibariyle Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Sorumluluk ve özverili bir şekilde çalışmamız, görevimizi yapmamız, etrafımızla olumlu ilişki kurmamız gerekiyor. Başaklar genelde bulundukları ortamda, takdir gördükleri, sevildikleri sürece canla başla çalışırlar. Onun için şunu şöyle yap denmesini pek istemezsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:15- saat 14:07 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, başta haberleşme olmak üzere, basın, yayıncılık faaliyetleri, bilgisayar ağı, eğitim hizmetleri alanlarındaki işlerinizde aksamalar yaratabilir. Tedbirli olmakta fayda vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:15- saat 14:07 arasında Yay burcunda boşlukta ilerleyecek Ay, ilişkinize dikkat etmenin, riskli kararlar almamanın işaretçisidir. Mali durumunuz, alım-satım işleri için benim sizlere tavsiyem, durumunuzu mantıklı bir şekilde gözden geçirmeniz, temkinli olmanızdır. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 02:15-14:07 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Kişiliğinizin dışa yansıyan yönleri ve yaşama ilişkin kişisel bakış açınız konularında kendi içinizde değerlendirmelerde bulunmanız gayet faydalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 02:15- saat 14:07 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu süreçte hızlı kararlar veririz. Oysaki çok iyi düşünmeniz gerekir. Ne yapmak istediğinizi, sizin için gerçekten önemli olanı mantıklı bir şekilde saptamanız halinde, riskleri en aza indirmiş olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 02:15-14:07 arasında etkili Ay-Boşluk süresi planlarınızı uygulamada zorluklar yaşanabileceğini gösterse de, sakin olmanız halinde bu zorlukları güce dönüştürmeniz mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 02:15-14:07 arası Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bir konu üzerinde net bir görüşe sahip olmanız zor olduğu gibi, kimi zaman huzursuz, haddinden fazla abartılı davranmanız da mümkündür. Siz kendi bildiklerinizin doğru olduğunu düşünürken, başkaları bunun tam tersini iddia edebilirler. Devamını okumak için tıklayınız

10-16 Eylül haftalık burç yorumları10-16 Eylül haftalık burç yorumları
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