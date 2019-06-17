Günlük burç yorumları 17 Haziran Pazartesi - Yeni haftada Dolunay etkisi!

17 Haziran Pazartesi günü için günlük burç yorumları, haftalık yorumlar ve Haziran ayının geneline dair burç yorumları haberimizde. Dolunay'ın etkilerinin hissedileceği bu haftanın ilk günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 17 - 23 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başında Yay burcunda hareket ediyor. Saat 11:30-19:13 aralığında ise boşluğa giriyor. 19:13’te Oğlak burcuna geçen Ay, kariyer konularınızı öne çıkartabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bir güne uyanıyorsunuz. 11:30-19:13 arası Ay boşlukta kalıyor. Devamında 19:13’te Oğlak burcuna giriş yapan Ay, akademik konularınıza ve seyahatlerinize vurgu yapabilir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Günün büyük kısmında Ay, Yay burcunda hareket ediyor. 11:30-19:13 aralığında Ay hareketini boşlukta sürdürüyor. Ay’ın 19:13’te Oğlak burcuna geçmesiyle borçlarınızla ilgili durumlar karşınıza gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay, bugün Yay burcunda hareket ediyor. 11:30-19:13 arası hareketini boşlukta sürdüren Ay, 19:13’te Oğlak burcuna geçiyor. Bu zaman dilimiyle birlikte partnerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay, gün boyunca Yay burcunda hareket ediyor. 11:30-19:13 arasında boşlukta kalan Ay, saat 19:13 olduğunda Oğlak burcuna geçiyor. Bu saatle birlikte daha durgun bir zaman dilimine giriş yapıyor olacaksınız. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yay burcunda ilerlediği bir güne merhaba diyorsunuz. Devamında 11:30-19:13 arası Ay, boşlukta kalıyor. 19:13’te ise Oğlak burcuna geçen Ay, aşk hayatınızı ve çocuğunuzu ön plana çıkartabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün Yay burcunda ilerleyen Ay, saat 11:30-19:13 arası boşlukta kalıyor. 19:13 olduğunda ise Oğlak burcuna geçiyor. Bu zamanla birlikte evinizde ailenizle birlikte vakit geçirmeye odaklanabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Ay’ın Yay burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. 11:30-19:13 arası boşlukta ilerleyen Ay, 19:13’te Oğlak burcuna giriş yapıyor. Bu saatten itibaren eğitim hayatınız, kardeşleriniz öne çıkabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay, günün başında hareketini sizlerin burcunda sürdürüyor. Ay, 11:30-19:13 aralığında uzun süre boşlukta kalan Ay, 19:13’te Oğlak burcuna geçiyor. Bu zamandan sonra finansal konularınıza ağırlık verebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Günün başlangıcında Yay burcunda olan Ay, 11:30-19:13 arası boşlukta kalıyor. Saatler 19:13 olduğunda ise sizlerin burcuna geçiş yapıyor. Enerjiniz arttığı, daha olumlu bir sürece giriş yapıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Günün başlamasıyla Ay, Yay burcundaki hareketini sürdürüyor. 11:30-19:13 arası ise boşlukta kalıyor. 19:13’te Oğlak burcuna geçen Ay, psikolojik olarak sizi geçmişe götürebilir. Anıları tazelemek bazen iyi olmayabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay, günün ilk saatlerinde Yay burcunda hareket etmeye devam ediyor. Saat 11:30-19:13 aralığında ise boşlukta ilerliyor. 19:13 itibariyle ise Oğlak burcuna giriş yapan Ay, diğer günlere nispeten şanslı bir sürece girdiğinizi gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
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