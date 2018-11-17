Günlük burç yorumları: 17 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 KASIM Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: İş, eğitim, özel anlamdaki uzun seyahatleriniz yine iş-eğitim veya evlilik nedeniyle yabancı bir ülkeye yerleşim, yüksek eğitiminiz, akademik kariyeriniz, ithalat ve ihracatla ilgili meseleler, yasa-yargıyla alakalı konular, maceralarınız, gönül ilişkiniz, eşiniz ve akrabalık ilişkileri, spor faaliyetleri, çok iyi tanımadığınız kişilerle olan alışverişler, yayıncılık alanlarında etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kanuni işler, örgütlenmek, kalıcı değişiklikler, hayat ve sağlık sigortası, gizli işler, bankalarla alakalı kredi girişimleri veya borçlar, yatırımlar, hesap işleri ortak kazançları, evlilikle kanalıyla edinilen maddi gelirler, nafaka, finansal ilişkiler, vergiler, miras davaları, cinsel hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay geri hareketi, ilişkisi sağlam olanlar için, geçmişin gözden geçirilmesi, eğer ufak tefek sorunlar varsa bunların gözden geçirilmesi demektir. İlişkisinde sorunlar bulunan çiftler açısından bu dönemi onarım zamanıdır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında etkili olacak Merkür geri hareketi, çalışma hayatınızla ilgili meseleler, çalışma yöntemleriniz, iş ve iş ortamınızla alakalı konularda değişime gitmek, staj ve kurs kararı, evcil hayvan alımı, acil olmayan operasyonlar, konusunda deneyim sahibi olmayan kişilerle bir işe kalkışmak, iş kurmak, acil bir operasyonu ertelemek, bilmediğiniz usullerde tedavi olmak, tedaviniz devam ederken vazgeçmek, diyetinizi sona erdirmek, işçi alımı ve işten çıkarmalar, toplumsal hizmetler, sigortasız çalışmak gibi konularda dikkatli olunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Aşk ve flört ilişkileri, çocuklarınızla alakalı konular, spor faaliyetleri, borsa, spekülasyon, şans oyunları, cinsel yaşam, yeni bir aşka adım atmak veya ayrılık kararı, maceraya atılmak, çocuk sahibi olmaya karar vermek, kürtaj kararı, mahkemeler, yasal konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Yerleşim yerinin değişimi-kiralama-satın alma işleri, ailevi meseleler, birlikte yaşama kararı, bir ülkeye veya şehre yerleşmek(göç etmek) miras davaları, ailevi ilişkiler, ev-emlak-toprakla alakalı hukuki konular, konaklama, yolculuklar, bir davanın takibi, aile büyükleri ve çocuklarla ilgili mevzularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kardeş ve yakın akrabalarla alakalı her türlü mesele, yeni bir çevreye taşınma veya yerleşim yerinizle alakalı konular, yolculuklar, eğitimle alakalı her türlü konu, belge, raporların düzenlenmesi, ehliyet ve ruhsat alımı, araba alım satımı, ticaret, bilgi işlem(bilgisayar güvenliği)yazışmalar, iş girişimi, pasaport ve vize işlemleri, komşuluk ilişkileri, bir şeyin teslim alınması, nakliye, her türlü iletişim, bir araya gelinip bir meselenin konuşulması gibi konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Parasal kazançlar, bağlantılar, girişimler ve işlerle alakalı konular, yatırım, ticaret ve hukukla alakalı konular ve parasal meseleler, sözleşme, kira kontratları, veraset davaları, para kazanmak amaçlı yapılan yolculuklar, eşinizin veya sizin bir akrabanızla alakalı maddi konular, taşınmaz mallar, eğitim giderleri, menkul değerler, borsa işleri, bir ürünün pazarlanması, para kazanmak amaçlı çalışmalar, gelir artışı, vergilerle ilgili konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında burcunuzda gerileyecek Merkür: Eğitim, iş, evlilik, özel hayat, mesleki konularda düşünülen yenilik anlamındaki girişimler, haberleşme ve seyahat yoluyla yapılmak istenen ticari ve özel görüşmeler, yanlış anlaşılmalar, iletişimde abartı, maceralar, hayalcilik, risk altına girme, sınırları zorlama arzusu, hedef belirleme, çocuklarla alakalı konular, sağlıkla alakalı konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız