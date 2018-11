Günlük burç yorumları: 17 Kasım Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

17 Kasım Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ile yeni haftanın ve Kasım ayının burç yorumları haberimizde. İrem Su'nun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 12-18 Kasım haftalık burç yorumları, Kasım ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Aşk ve flört ilişkileri, çocuklarınızla alakalı konular, spor faaliyetleri, borsa, spekülasyon, şans oyunları, cinsel yaşam, yeni bir aşka adım atmak veya ayrılık kararı, maceraya atılmak, çocuk sahibi olmaya karar vermek, kürtaj kararı, mahkemeler, yasal konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Yerleşim yerinin değişimi-kiralama-satın alma işleri, ailevi meseleler, birlikte yaşama kararı, bir ülkeye veya şehre yerleşmek(göç etmek) miras davaları, ailevi ilişkiler, ev-emlak-toprakla alakalı hukuki konular, konaklama, yolculuklar, bir davanın takibi, aile büyükleri ve çocuklarla ilgili mevzularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 17 Kasım saat:04:33-1 Aralık saat:14:12 tarihleri arasında Yay burcunda gerileyecek Merkür: Kardeş ve yakın akrabalarla alakalı her türlü mesele, yeni bir çevreye taşınma veya yerleşim yerinizle alakalı konular, yolculuklar, eğitimle alakalı her türlü konu, belge, raporların düzenlenmesi, ehliyet ve ruhsat alımı, araba alım satımı, ticaret, bilgi işlem(bilgisayar güvenliği)yazışmalar, iş girişimi, pasaport ve vize işlemleri, komşuluk ilişkileri, bir şeyin teslim alınması, nakliye, her türlü iletişim, bir araya gelinip bir meselenin konuşulması gibi konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız