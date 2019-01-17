HABER

Günlük burç yorumları 17 Ocak Perşembe (2019 yıllık burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 06:58 | Son Güncelleme

17 Ocak Perşembe için günlük burç yorumları yayında. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2019 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları 17 Ocak Perşembe (2019 yıllık burç yorumları)

17 Ocak Perşembe günü için günlük burç yorumları ile son haftanın haftalık burç yorumları ve Aralık ayının burç yorumları haberimizde. Yılın son haftasının bu son günü için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. 2019'un ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 OCAK

Koç Günlük Burç Yorumu

Telefonlarınız, toplantılarınız günün büyük çoğunluğunu işgal edebilir. Uzun zamandır okumak istediğiniz kitaplara vakit ayırmak iyi gelecektir. Kardeşiniz ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Güne başladığınızda maddi konularınızın önem kazanacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gelirinizde artışlara sebep olacak yeni projeler veya iş teklifleri alabilirsiniz. Maddi değeri yüksek olan bir şey satın alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Kendinize odaklanacağınız bir gün olabilir. Saçınızda, dış görünümünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Sağlığınız da güçleniyor. Mutlu olduğunuzda her şeyin yolunda gittiğini fark edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sizi yoracak işlerden kendinizi sakının. İlaçlarınızı ihmal etmeyin. Geçmiş gözünüzün önüne gelebilir. Unutmayın geçmişi değiştiremezsiniz. Güzel enerjinizi eskiyi düşünerek aşağı çekmeyin. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Saatler 04:00’ü gösterdiğinde Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. Bu zaman dilimiyle beraber şanslı bir güne başlangıç yapıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede parlayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Yeni bir iş başvurusu yapabilirsiniz. Mevcut işinizde pozisyonunuz artabilir. Çalışmayanlar ise uzun zamandır hedefledikleri konularda eyleme geçebilirler. Psikolojik olarak size çok iyi gelecektir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Akademik konularda beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Hiç aklınızda yokken bugün bir seyahat planı yapabilirsiniz. Pozitif bir ruh haliniz var. Sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Borçlarınızı kapatmak için ödemeler yapabilirsiniz. Eşinizden veya ailenizden maddi destek görebilirsiniz. Miras konusu varsa bugün gelişme yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Partnerinizle romantik bir gün geçirebilirsiniz. Duygusal tarafınızın ağır bastığı bir gündesiniz. Evliliğinizde çözmeniz gereken sorunlar varsa akşama kadar olumlu bir enerji hakim, eyleme geçebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Başka işlerinize vakit ayırmaktan kendinizi ihmal etmiş olabilirsiniz. Mevcut bir rahatsızlığınız varsa bugün kendinizi yormamanızı öneririm. Duygusal olabileceğiniz bir gündesiniz, yalnız kalmak isterken kendinizi çevrenizden fazla soyutlamayın. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

İkizler burcuna 04:00 itibariyle geçiş yapan Ay, bugün aşk hayatınızda parlayacağınızı gösteriyor. Hoşlandığınız kişiden karşılık görebilirsiniz. Tam tersi belki sizin için de açılmanın vakti gelmiş olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Ailenizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Aile bireylerinden birinin sağlık sorunu için destek olabilirsiniz. Sakin bir enerjiye sahip olacaksınız. Evinizde küçük değişikler yapmak sizi mutlu edecektir. Devamını okumak için tıklayınız

2019 ocak ayı aylık burç yorumları2019 ocak ayı aylık burç yorumları
Yeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumlarıYeni yıl size neler getirecek? 2019 yıllık burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günlük burç yorumları yıllık burç yorumları astroloji burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Feci kaza! Uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti!

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayrettin Karaman'dan 'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimlerde oy sayımında değişikliğe gidildi

Detaylar ortaya çıktı! Artık oylar böyle sayılacak

36 saat süren kar esareti sona erdi! 600 kişi kurtarıldı!

36 saat süren kar esareti sona erdi! 600 kişi kurtarıldı!

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor! İşte okulların tatil olduğu iller

Birçok ilde eğitime kar engeli

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da dehşet anları! Gözleri önünde oğlunu kurşun yağmuruna tuttular!

Gözleri önünde oğlunu kurşun yağmuruna tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.