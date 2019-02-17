Günlük burç yorumları 17 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

17 Şubat Pazar günü için günlük burç yorumları ve Şubat ayının burç yorumları haberimizde. Şubat ayının ilk haftası için burç yorumları, tavsiyeler ile birlikte; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 11 - 17 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2019 yılı burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 ŞUBAT Koç Günlük Burç Yorumu Günün ilk saatlerinde Yengeç burcundaki Ay’ın Plüton ile karşıtlığı, aile ve iş ortamında güç çekişmeleri yaşayabileceğinizi gösteriyor. İşin içinde Plüton olduğunda kelimelerinize hakim olmazsanız söyledikleriniz tüm bağları koparabilir. Güzel haber ise Venüs-Neptün kontağının da devreye girmesiyle, daha mutlu vakitlere girdiğinizi gösteriyor. Sağlığınızda da iyi hissedeceksiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Yengeç burcunda hareketini sürdüren Ay, sabahın ilk ışıklarında Plüton ile karşıt açısını kesinleştiriyor. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Riskli hareketlerden uzak durmalısınız. İletişim kurduğunuz kişilere karşı agresif tavrınız aranızdaki tansiyonu yükseltebilir. Neyse ki tam ihtiyaç anında Venüs ve Neptün arasındaki olumlu açı devreye giriyor. Günün ilk yarısında kendinizi mutlu hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Güne uyandığınızda Ay Yengeç burcundaki hareketini devam ettiriyor olacak. Ay’ın Plüton ile karşıt açısı maddi konularda fazla açılmamanız gerektiğini gösteriyor. Para çekerken veya yatırırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Venüs-Neptün uyumlu açısı ise bu hafta sonu yaşadığınız maddi krizleri sona erdirecek gelişmeler yaratabilir. Eşinizden destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Güne merhaba dediğinizde Ay sizin burcunuzda hareket etmeye devam ediyor. Sabah Ay-Plüton arasındaki sert görünüm partnerinize karşı öfkenizi kontrol etmede zorlanabileceğinizi gösteriyor. Plüton devredeyken ağzınızdan çıkan kelimeler ilişkinizi kül edebilir. Sinirliyseniz tepki vermemek en iyi çözüm olacaktır. Çünkü hemen yardıma Venüs-Neptün açısı yetişiyor. Aranızdaki sorun ne ise her şeyi unutup, romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Günün büyük kısmında Ay Yengeç burcunda olacak. Sizler sabah saatlerinde özellikle dikkatli olmalısınız. Ay ve Plüton arasındaki karşıtlık sağlığınızı etkileyecek gelişmeler yaratabilir. Riskli işlerden kendinizi sakının. Kronik rahatsızlıkları olanlar varsa tedavisini, ilacını aksatmasın. Sert bir başlangıç olsa da, sonrasında Venüs ve Neptün arasındaki görünüm her şeyi yumuşatmaya geliyor. Psikolojik olarak da karamsar ruh halinden çıkıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Bugüne uyandığınızda Yengeç burcunda hareketine devam eden Ay, sabah saatlerinde Plüton ile karşıt açıda olacak. Kendinizi şanssız hissedeceğiniz, aksi durumlar yaşayabilirsiniz. Öfkenize hakim olmanız gereken zamanlar geçirebilirsiniz. Sonrasında ise Venüs’ün Neptün ile güzel açısı aşk hayatınızda romantik anlar yaşamanızı sağlayabilir. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Ay Yengeç burcunda hareketine devam ediyor olacak. Sabah Plüton ile karşıt açıda olan Ay işinizle ilgili sinirli olabileceğiniz durumlar yaratabilir. Belki de tatil gününüz olmasına rağmen yöneticiniz sizden ek işler isteyebilir. Başka bir durum da öfkelenmenize sebep olabilir. Güzel gelişme ise hemen Venüs ve Neptün tarafından geliyor. İkisinin güzel kontağı sayesinde huzurlu bir zaman dilimine giriyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu Günün çoğunluğunda Ay Yengeç burcunda ilerliyor. Sabahın erken saatlerinde Ay-Plüton karşıt açısı öfkeli bir ruh halinde hissetmenize sebep olabilir. Seyahat ediyorsanız dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak durmalısınız. Bu görünümün hemen sonrasında Ay-Venüs uyumlu görünümü ruh halinizi tamamen değiştirmeye geliyor. Yüzünüzü güldüren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Güne başladığınızda Yengeç burcunda ilerlemesine devam eden Ay, erken saatlerde karşıt açıda olduğu Plüton’la finansal işlemlerinizde aksilikler yaratabilir. Sağlığınız etki almasa da riskli işlerle uğraşırsanız can sıkıcı sakatlıklar yaşayabilirsiniz. Sonrasında Venüs-Neptün olumlu açısıyla bu gergin enerji sona eriyor. Daha sakin bir döneme giriyorsunuz. Ailecek sevineceğiniz bir durum olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Oğlak Günlük Burç Yorumu Ay’ın Yengeç burcunda hareket ettiği bir güne başlıyorsunuz. Sabah Ay-Plüton karşıt açısı sebebiyle eşinize veya sevgilinize karşı kontrolcü davranmanız aranızda gerginlik yaratabilir. Partneriniz fazla otoriter olduğunuzu dile getirebilir. Sonrasında ise Venüs-Neptün pozitif açısının devreye girmesiyle sevginizin ağır bastığı, romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız